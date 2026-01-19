Naši Portali
"Melodije sobe i predsoblja"

Manceov album spomenik je kućnoj radinosti, DIY strategiji kakvu možete pronaći unutar svake ambicioznije scene

Zagreb: Promocije knjige "Tajna starog hrasta" o umjetniku Milanu Manojloviću Manceu
Jurica Galoic/PIXSELL
Autor
Hrvoje Horvat
19.01.2026.
u 11:38

"Melodije sobe i predsoblja" bio je 2003. njegov treći album, možda i presudna stepenica koja ga je, da je to htio, od kultnog kantautora mogla pretvoriti u, uvjetno govoreći, šire prihvaćenu autorsku pojavu

U velikom nedavno objavljenom box setu Mancea "Tajna starog hrasta" nalaze se i tri njegova albuma u vinilnom izdanju, koja možete nabaviti i pojedinačno.

Krenimo odostraga; "Melodije sobe i predsoblja" bio je 2003. njegov treći album, možda i presudna stepenica koja ga je, da je to htio, od kultnog kantautora mogla pretvoriti u, uvjetno govoreći, šire prihvaćenu autorsku pojavu. Makar u stručnim krugovima i među potencijalnim zaljubljenicima u introvertne priče. Ali, to Manceu uopće nije bilo bitno. Nadareni Mance na albumu se ponašao kao porculan među slonovima, njegujući izdvojen kantautorski pristup. Možda bi vas i neki inozemni prvaci i čudaci, recimo Bonnie Prince Billy, mogli navesti na trag kojim se po sobnom parketu kretao podjednako beskompromisni Mance.

U nazivu se osim konkretnog opisa radilo i o mentalnoj asocijaciji na intimu vlastitog života, jer album "Melodije sobe i predsoblja" bio je oslonjen isključivo na kantautorsku unutrašnjost. Mance vjerojatno nije ni bio svjestan kakvo se sve blago skrivalo po sobama i predsobljima gdje je album snimljen (u "Dunjinoj sobi", "Manceovoj sobi" i "Nikšinoj sobi"), ili u njegovoj glavi zaslužnoj za poetske konstrukcije koje su kuljale iz naizgled mirne zvučne slike. Namjerno prikrivajući svjesnost, Mance je pustio fantome da se slobodno kreću po pjesmama punim raznih asocijacija. Pojačan gostima na puhačkim instrumentima, udaraljkama i sintesajzerima, Mance je bio središnji lik priče koja je filigranski tekla "Melodijama sobe i predsoblja", albumom-spomenikom kućnoj radinosti, DIY strategiji kakvu možete pronaći unutar svake ambicioznije scene.

Mance
"Melodije sobe i predsoblja"
Foto: Klub Močvara

Od tada i u našoj močvari, jer baš su Močvara i ljudi oko nje odigrali ključnu ulogu u njegovim nastupima i snimanjima. Sudjeluju Igor Pavlica s trubom, Hrvoje Nikšić – Nikšo na sintesajzerima, bubnjar Viktor Krasnić, Damir Prica – Capri na saksofonu i klaviru i Dunja Knebl u pjesmi "Vila".

Pjesme su snimljene u jesen i zimu 2002./2003., većinski s producentom Kornelom Šeperom, pa sa Svenom Pavlovićem, dok je "Na moru smo svi" 1998. zabilježena sa starim Manceovim suradnikom i snimateljem Ivanom Marušićem – Klifom u zagrebačkom studiju Funhouse.

Ključne riječi
kultura dunja knebl glazba Močvara album box set Milan Manojlović Mance

