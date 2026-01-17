Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 131
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
UŽIVO Hrvatska krenula na Europskom prvenstvu! Svjetski doprvaci igraju protiv Gruzije
Pala objava koja je ujedinila Hrvatsku: 'Stigao je veliki, neponovljivi Domagoj Duvnjak'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Imao je nevjerojatan život

VIDEO Umro je najekscentričniji hrvatski beskućnik: Bio je vrhunski fotograf, snimatelj i performer

Marin Tironi
Autor
Milena Zajović
17.01.2026.
u 17:39

Iako bez posla, a kasnije i krova nad glavom, Hrvoje Gospočić je sa svojom malenom kamerom obilazio sva kulturna događanja u gradu, a volio je i "potkuriti" različitim performansima koje je izvodio, pogotovo na Zagreb Prideu

U četvrtak, 15. siječnja u Zagrebu je umro Hrvoje Gospočić, bivši novinar, fotograf, snimatelj, slikar i performer koji je zadnje godine života proveo u beskućništvu. Uvijek između kulture i avanture, srednjoškolsko obrazovanje završio je u tada prestižnom u Centru za kulturu i umjetnost u Križanićevoj. Sa samo 17 godina odmetnuo se raditi reportažu iz ratom zahvaćenog Afganistana, ali stigao je samo do Istanbula, gdje su ga opljačkali, pa se morao vratiti kući. Nedugo potom, sa nepunih osamnaest, u tada žestoko podijeljenoj Irskoj snimao je sjevernoirske teroriste. 

Studirao je jedno vrijeme i na Fakultetu političkih znanosti, ali je 1980-ih odustao od fakulteta kako bi pisao i snimao reportaže. Na omladinskom Radiju 101 prvi je puštao tada zabranjene inserte iz emisija stranih medija, a kasnije je radio za OTV, HTV i Vjesnik. U ratu je dvaput skoro poginuo, a njegove fotografije krasile su naslovnice Hrvatskog vojnika i drugih tiskovina.

Nakon devedesetih, teško se snalazeći u divljem kapitalizmu nove države, kreću njegovi financijski i zdravstveni problemi, koji kulminiraju time da mu država oduzima stan od 60 kvadrata. Na taj je stan, često je kasnije isticao, navodno bacio oko susjed advokat, čiji se sin kasnije tamo uselio. Gospočić se potom seli u zapuštenu kuću u Savskoj ulici, na čijem pročelju velikim slovima piše: BUDI ČOVJEK. U njoj skuplja brojne pronađene i kupljene predmete, nadajući se jednoga dana od njih napraviti muzej. Međutim, kuća sa cijelom kolekcijom stradala je u požaru, pa Gospočić pa zadnje godine provodi na različitim zapuštenim adresama i u pučkim kuhinjama.

"Ja nisam beskućnik, ja sam disident opljačkan od Bandićeve bande. Meni Hrvat koji ima deset stanova nikad neće biti brat, meni je brat onaj tko je ostao bez svega", govorio je prkosno u nagrađivanom kratkom filmu koji je o njemu snimio Ivan Mihaljević.

Iako bez posla, a kasnije i krova nad glavom, Gospočić je sa svojom malenom kamerom obilazio sva kulturna događanja u gradu, a volio je i "potkuriti" različitim performansima koje je izvodio, pogotovo na Zagreb Prideu. Među adresama na kojima je spavao bila je i napuštena zgrada Zagrebačke banke u Paromlinskoj ulici, iz koje je pogled pucao baš na ured gradonačelnika, kojega je iz ruševine jutrima glasno pozdravljao.

Nisu ga jednom zaštitari izbacivali iz kazališta ili galerija, ali uvijek se uporno vraćao, a Zagrepčani su ga prihvatili kao nezaobilazni dio kulturne scene našeg grada. Pritom mnogi možda nisu bili svjesni da se ispod ekscentričnog garda krio umjetnik koji im je po mnogočemu, pa i razigranom intelektu, itekako mogao parirati. 

Pogreb Hrvoja Gospočića održat će se u srijedu, 21. siječnja 2026. u 10.10 sati s Ispraćajnog trga na krematoriju.

Ključne riječi
Irska Afganistan Jugoslavija Hrvatska privatizacija beskućništvo beskućnik performans performer umjetnik snimatelj fotograf Novinar Hrvoje Gospočić

Komentara 2

Pogledaj Sve
AL
AP_LaPAPA
17:59 17.01.2026.

Koje li simbolike. Netko tko se zove Hrvoje Gospočić u Hrvatskoj umre kao beskućnik. I to na istoj naslovnici gdje se veliča povratak gastarbajtera koji se predstavljaju kao nove Hrvatine koje očekuju povlastice na račun starosjedilaca.

Avatar Ljutta Pizza
Ljutta Pizza
17:48 17.01.2026.

Miljenko Jergović? Ajde neka...

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

'Sedam satova' guta se u dahu

Hrvati se masovno upecali na Netflixovu Agathu Christie za mlade. Serija je hit!

Sudeći po podacima iz Guinnessove knjige rekorda, s dvije milijarde prodanih knjiga Agatha Christie i dalje je najprodavanija autorica fikcije, brojčano su je nadigrali samo Shakespeare i Biblija. Njeni romani se i dalje adaptiraju, a Netflix je upravo adaptirao onaj iz 1929. Serija ima tri nastavka, glavna junakinja je mlda Bundle Brent, ubojstava ne manjka i sigurno će mlađu publiku privući spisateljičinim knjigma

Doživjeti stotu poput Betty White

Prije stotog rođendana ispalila je: 'Za vezu sa starim prijateljima ne treba mi Facebook već ploča za prizivanje duhova'

Betty White rođena je na današnji dan, 17. siječnja 1922. Bila je puno više od 'zlatne djevojke'. Bila je prva žena koja je producirala vlastiti sitcom, bila je najstarija osoba koja je vodila kultni "Saturday Night Live", a u Guinnessovoj knjizi rekorda zabilježena je kao glumica s najduljim stažem na televiziji i filmu - čak 80 godina

Veliki dan za "Fiume o morte!"

Hoće li europski Oscar u Hrvatsku? Dodjelu iz Berlina pratite s Riječanima u Art-kinu

Već naveliko nagrađivan film "Fiume o morte!" Igora Bezinovića nominiran je u kategorijama najboljeg europskog filma i najboljeg europskog dokumentarca. Domaćin 38. svečane dodjele Europskih filmskih nagrada je ponovno Berlin, kao sjedište Europske filmske akademije, a uz Hrvate nominirani su i "Glas Hind Rajab" Kaouther Ben Hanie, "Bugonia" Yorgosa Lanthimosa, "Sirât" Olivera Laxea, "Jedan običan incident" Jafara Panahija, "Kasna smjena" Petre Volpe i "Gledati u Sunce" Masche Schilinski

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!