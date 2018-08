Mahlerovom 'Simfonijom tisuće' Zagrebačka filharmonija otvara sezonu Lisinskog

Sezona 2018./19. Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u Zagrebu donosi bogat program u kojemu će se na pozornici izmjenjivati najveći svjetski orkestri, dirigenti, solisti i hrvatska glazbena reprezentacija, a kao prvi u nizu "ključeva beskonačnog" skrivenih u vrhunskim koncertima najavljena je glasovita "Simfonija tisuće" Gustava Mahlera u dvije izvedbe Zagrebačke filharmonije 27. i 29. rujna.

Filharmoničarima će se pridružiti Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, Komorni zbor Ivan Filipović i Djevojački zbor Zvjezdice, te niz uglednih domaćih solista, Kristina Kolar, Valentina Fijačko Kobić, Marija Kuhar Šoša, Martina Gojčeta Silić, Ivana Srbljan, Nikolai Schukoff, Ljubomir Puškarić i Luciano Batinić. Koncertima će ravnati maestro Dmitrij Kitajenko.

"Tražite ključ beskonačnog?! On se krije u vrhunskim koncertima nove koncertne sezone!", najavljuju iz Lisinskog, koji će sezonu u kojoj slavi 45. rođendan obilježiti s čak petnaest koncerata prestižnoga ciklusa 'Lisinski subotom'.

Dvorana će već 6. listopada ugostiti i Daniila Trifonova, "jednog od čudesnih pijanista našeg vremena", dok će 20. listopada Simfonijski orkestar i zbor HRT-a pod ravnanjem maestra Johna Axelorda te gostovanjem baritona Jubilanta Sykesa obilježiti 100. obljetnicu rođenja Leonarda Bernsteina izvedbom njegove "Mise".

Djela Bernsteina, ali ostale uspješnice američke glazbe dvadesetog stoljeća izvest će 17. studenoga Simfonijski orkestar i zbor Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu pod ravnanjem dirigenta Franza Antona Kragera. Kraljevski Concertgebouw orkestar iz Amsterdama, jedan od najslavnijih i najznačajnijih simfonijskih orkestara, gostuje u Lisinskom 24. studenog, gdje će pod ravnanjem glasovitog Philippea Herrewegha i uz violinisticu Isabelle Faust izvesti koncert najavljen kao jedan od vrhunaca nove sezone.

Prva dama operne scene, sopranistica Krassimira Stoyanova, uz Simfonijski orkestar HRT-a pod ravnanjem Tončija Bilića 22. prosinca pjevat će arije iz najpoznatijih opernih djela dok će katedralni orguljaš crkve Notre-Dame u Parizu, Vincent Dubois 19. siječnja 2019. zagrebačkoj publici demonstrirati svoje virtuozno iskustvo.

Uvijek rado viđen gost ciklusa Lisinski subotom, redovito iz Dvorane ispraćen gromoglasnim aplauzom, maestro Ivan Repušić 2. veljače dovodi Orkestar Minhenskog radija i zbor Bavarskog radija s kojima će izvesti djela dvaju velikana – Verdija i Wagnera.

"Ciklus unutar ciklusa", veliki Ivo Pogorelić, 9. će veljače izvesti djela Mozarta, Liszta i Schumanna. Sir Andras Schiff ravnat će i svirati uz Orkestar doba prosvjetiteljstva 16. ožujka, dok se legendarni "pjesnik violine", Joshua Bell s kultnim komornim sastavom Academy of St. Martin in the Fields na pozornicu penje 30. ožujka. Ciklus će u samoj završnici ugostiti jedan od najvećih svjetskih orkestara, Kremeratu Balticu, pod umjetničkim vodstvom Gidona Kremera.

Litvanski komorni orkestar pod umjetničkim vodstvom Sergeja Krylova na rasporedu je 13. travnja, a na koncertu Belgijskog nacionalnog orkestra 4. svibnja, pod ravnanjem maestra Hugha Wolffa, gostovat će mladi hrvatski višestruko nagrađivan pijanist Ivan Krpan.

Ciklus 'Lisinski subotom' 11. svibnja zatvara zanimljiv projekt "Ritmofonija" u kojem sudjeluju Simfonijski orkestar, zbor i Bing bang ansambl Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu pod ravnanjem maestra Mladena Tarbuka, uz gostovanje solista Šimuna Matišića i Luisa Camacha Montealegre.

Glazbene poslastice Crvenog i Plavog ciklusa Zagrebačke filharmonije

Zagrebački filharmoničari u sezoni u kojoj orkestar obilježava 148 godina djelovanja također najavljuju niz svjetskih glazbenih imena u svojem Crvenom i Plavom ciklusu. Kao koncert za koji će se tražiti karta više izdvajaju nastup pod ravnanjem istaknutog maestra Kazushija Ona i uz pratnju pijanista Ivana Krpana, dobitnika Nagrade Mladi glazbenik 2016.

Violončelist Luka Šulić iz dua 2Cellos pod ravnanjem maestra Dmitrija Kitajenka uveličat će jubilarni deseti po redu humanitarni 'Koncert za život' u sjećanje na Anu Rukavinu i maestra Vjekoslava Šuteja.

S filharmoničarima će se zagrebačkoj publici u novoj sezoni predstaviti vrhunski pijanisti Dejan Lazić, Goran Filipec, William Wolfram te Claire Huangci, te violinisti Alexandra Soumm, Ziyu He i Vadim Gluzman, a kao jedan od vrhunaca sezone najavljen je nastup jednog od najboljih udaraljkaša svijeta, Colina Currieja.

Novi 'Off ciklus' Zagrebačke filharmonije donosi najveće hitove bendova Pink Floyd, Deep Purple, AC/CD, Queen, Led Zeppelin i U2 u simfo-rock spektaklu "Rock the Opera".

Ciklus donosi i gostovanje kultnog kubanskog jazz pijanista Gonzala Rubalcabe, te niz glazbenih poslastica, među kojima se izdvajaju izvedba kultnih "Slika s izložbe" ruskoga klasika M.P. Musorgskog s rock bandom koji će predvoditi maestro David Danzmayr, te Gala večer najljepših stranica filmske glazbe u "raskošnom simfonijskom ruhu" Zagrebačke filharmonije.

U suradnji s Kinom Europa Zagrebačka filharmonija ponovo priprema nove filmske naslove u sklopu izrazito popularne Fil(m)harmonije, a nastavlja i s njegovanjem tradicionalnog Filharmonijskog bala uz još jedan doček Nove godine "na balu iz snova".

Nova sezona za filharmoničare donosi i nove svjetske turneje, a uz turneju orkestra u Italiji, Omanu i Kataru, orkestar Zagrebačke filharmonije očekuje, po prvi puta, gostovanje u Svetoj zemlji, gdje će nastupiti uz Jeruzalemski simfonijski orkestar.

Ove jeseni Zagrebačka filharmonija predstavit će i svoj drugi nosač zvuka u izdanju izdavačke kuće Oehms classics, najavljen kao posveta ruskoj skladateljskoj genijalnosti iz pera Čajkovskog i Glazunova.

