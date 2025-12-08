Macron Plenkoviću: Hvala vam na neumornom angažmanu na europskoj razini. Hrvatska je priča o uspjeha unutar EU-a!

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sastao se večeras, u Elizejskoj palači, s predsjednikom Francuske Emmanuelom Macronom, na čiji poziv boravi u dvodnevnom službenom posjetu u Parizu. Nakon sastanka potpisani su Akcijski plan za provedbu hrvatsko-francuskog Strateškog partnerstva, Ugovor za nabavu samohodnih haubica Caesar i Pismo namjere o nabavi poboljšanih sposobnosti zrakoplova Rafale. „Nastavljamo jačati hrvatsko-francusko partnerstvo. Cilj ovih aktivnosti je i komplementarnost u jačanju europske otpornosti i konkurentnosti te očuvanje zajedničkih vrijednosti na kojima počiva Europska unija“, poručeno je nakon sastanka.

Trogodišnji Akcijski plan za razdoblje 2026.-2028. potpisali su hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman i francuski delegirani ministar za Europu i vanjske poslove Benjamin Haddad, Ugovor za nabavu samohodnih haubica Caesar MK2 za Hrvatsku vojsku i Pismo namjere o nabavi poboljšanih sposobnosti zrakoplova Rafale za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i francuska ministrica oružanih snaga i branitelja Catherine Vautrin.

U izjavi za medije nakon potpisivanja sporazuma, francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je da potpisani Akcijski plan definira nova područja za produbljenje suradnje na dobrobit naših dvaju naroda i zajedničkog djelovanja unutar Europske unije.

Istaknuo je da se prijateljstvo između dvije zemlje gradi od hrvatskoga osamostaljenja te da više od 30 godina Hrvatska i Francuska njeguju odnose povjerenja utemeljene na zajedničkim vrijednostima. „U 2021. godini napravili smo veliki korak u ovom odnosu usvajanjem ambicioznog Strateškog partnerstva, koje nam je omogućilo intenziviranje naše suradnje na političkom, gospodarskom, obrambenom, znanstvenom, obrazovnom i kulturnom području“, poručio je predsjednik Macron i dodao da je to partnerstvo vidljivo u vrlo konkretnim i mjerljivim rezultatima.



U tom je kontekstu dodao da je trgovinska razmjena porasla za 40% između 2021. i 2024., a od 2021. godine ulaganja francuskih tvrtki u Hrvatsku gotovo su se utrostručila. „Jednako tako, mogu reći da Francuzi vole Hrvatsku budući da ju je u 2024. posjetilo 600 tisuća“, poručio je predsjednik Macron.



Podržat ćemo jačanje naših gospodarskih razmjena, a uspjeh današnjeg Foruma svjedok je interesa francuskih i hrvatskih poduzeća za naše zemlje, osobito u području infrastrukture, energetske i digitalne tranzicije, istaknuo je francuski predsjednik. „Naša obrambena suradnja postala je jedan od stupova našeg odnosa“, poručio je Macron podsjetivši na važnu odluku Hrvatske da modernizira svoje ratno zrakoplovstvo nabavom 12 zrakoplova Rafale 2021., simbola francuske i europske industrijske izvrsnosti. „Dijelimo prioritete, dijelimo potrebu za jačanjem naše kolektivne obrambene pozicije, naše sposobnosti da učinkovitije reagiramo na krize“, istaknuo je Macron.



Naglasivši da blisko surađuju i po pitanju ruske agresije na Ukrajinu, kazao je da je premijera Plenkovića izvijestio o razgovorima vođenim danas poslijepodne u Londonu s premijerom Starmerom, kancelarom Merzom i predsjednikom Zelenskim. U tom je kontekstu istaknuo da su od prvog dana Francuska i Hrvatska stajale rame uz rame, a hrvatski je premijer ponavljao važnost poštivanja međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i nacionalnog suvereniteta, kao premijer zemlje koja je iz prve ruke iskusila posljedice nepoštivanja suvereniteta. „Želimo izgraditi snažan, trajan mir za Ukrajince i za Europljane. I nastavit ćemo to činiti zajedno, posebno unutar Koalicije voljnih“, poručio je.



Razgovarali su, kazao je Macron, i o pitanjima koja će zaokupljati u nadolazećem razdoblju sve članice Europske unije: konkurentnosti, migracijama, europskom proračunu, ali i proširenje Europske unije na Zapadni Balkan. „Francuska podržava europsku perspektivu ovih zemalja, što je strateški izbor, ali i imperativ za stabilnost našeg kontinenta. A Hrvatska ovdje igra ključnu ulogu zahvaljujući svom dobrom poznavanju regije“, istaknuo je.



„Čvrsto vjerujem da ste uvelike pridonijeli kvaliteti odnosa između naših dviju zemalja, onome što smo uspjeli postići, ali i tome da Hrvatska postane priča o uspjehu unutar Europske unije. I da ste pokazali kako iskrena proeuropska predanost može donijeti konkretne rezultate za vašu zemlju i vaš narod“, poručio je na kraju predsjednik Macron premijeru Plenkoviću.



Predsjednik Vlade Andrej Plenković kazao je da je njegov službeni posjet Parizu dio vrlo sadržajnog mozaika odnosa između Hrvatske i Francuske, a u razgovorima, kao i na uspješnom Gospodarskom forumu, dotaknuti su svi aspekti suradnje. Izrazio je zadovoljstvo potpisivanjem novog Akcijskog plana, nastavno na Strateško partnerstvo koje su potpisali prilikom Macronovog posjeta Zagrebu 2021., koji će strukturirati suradnju u svim sektorskim politikama. Posebno je zadovoljan, dodao je, što je u proteklih nekoliko godina došlo do rasta gospodarske razmjene, koja je prošle godine dosegnula 2 milijarde i 300 milijuna eura. Francuska je sedmi trgovinski partner Hrvatske, dodao je.

„Vjerujemo da će i današnji sastanci i dogovori pridonijeti da se ta razmjena još više poveća“, poručio je. Također, posebno smo zadovoljni ubrzanom dinamikom suradnje u području obrane, istaknuo je Plenković dodajući da će dio sredstava od zajma iz Instrumenta SAFE biti uložen za nabavu samohodnih haubica Caesar. To je, naglasio je, nastavak glavnog projekta zajedničke suradnje, a to je bila kupovina 12 francuskih višenamjenskih borbenih aviona Rafale. Zahvaljujući tome, istaknuo je, Hrvatska danas ima najjače ratno zrakoplovstvo u dijelu Europe između Njemačke i Grčke.



Razgovarali su, istaknuo je premijer Plenković, i o najvažnijim međunarodnim pitanjima, osobito o ruskoj agresiji na Ukrajinu. „Hrvatska se zalaže za pravedan, održiv i trajan mir“, poručio je dodajući kako je važno da se u mirovnom procesu poštuje međunarodno pravo i načelo teritorijalnog integriteta. Bilo je riječi i o temi proširenja Europske unije, kojeg Hrvatska, kao i Francuska, podupire, osobito na nama susjedne zemlje, kazao je premijer Plenković.



„Posebno sam senzibilizirao predsjednika za pitanje Bosne i Hercegovine, za konstitutivnost sva tri naroda, a osobito za prava hrvatskog naroda“, istaknuo je podsjetivši da će se za nekoliko dana obilježiti 30. obljetnica potpisivanja Daytonskog sporazuma, koji je potpisan upravo u Elizejskoj palači. Razgovarali su i o drugim zemljama, a Hrvatska se uvijek zalaže za to da oni koji ispune kriterije idu naprijed u pregovaračkom procesu s Europskom unijom, dodao je. Hrvatska će iduće godine biti domaćin dva velika summita, najavio je premijer Plenković.



Prvi je summit Inicijative triju mora, a drugi je onaj skupine MED-9. Želimo raditi na jačanju suradnje sa zemljama Mediterana, a upravo Pakt za Mediteran je okvir koji će pomoći u strukturiranju suradnje, a osobito u politici suzbijanja nezakonitih migracija, kazao je hrvatski premijer. „Vjerujem da je moj posjet Parizu bio doprinos jačanju naših odnosa, a želimo da ovako dobro definirano i elaborirano Strateško partnerstvo približi hrvatski i francuski narod“, zaključio je premijer Plenković. Nakon izjava za medije, francuski predsjednik Macron bio je domaćin svečane večere za hrvatsko izaslanstvo i predstavnike hrvatskih tvrtki koje sudjeluju na hrvatsko-francuskom gospodarskom forumu.