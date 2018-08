Stjepan Hauser: Samotnjak sam nemirnog duha

Jedan od koncerata koji je ovog ljeta najbrže rasprodan u pulskoj Areni definitivno je “Hauser & Friends”, prvi solistički koncert popularnog violončelista Stjepana Hausera u rodnom gradu s njegovim prijateljima - renomiranim svjetskim glazbenicima.

Pulska Arena 24. kolovoza u 21 sat ugostit će svjetski poznata imena klasične glazbe - vrhunske glazbenice Lolu Astanovu, Caroline Campbell, Kseniju Sidorovu te gitarista Petrita Cekua - uz podršku Zagrebačke filharmonije. Na koncertu će proslavljeni pulski violončelist izvoditi omiljena klasična djela, a kako je riječ o njegovu rodnom gradu, već ga hvata posebna trema i uzbuđenje, bez obzira na to što je nastupao na najrazvikanijim svjetskim scenama i pred znatno brojnijom publikom.

“Kod kuće je ipak kod kuće i naravno da sam posebno uzbuđen. Osjećaš posebnu draž i uzbuđenje, ali i odgovornost. Ipak su ovdje nastupala i svjetski poznata pop i rock imena, kao i velikani i klasične glazbe. Dugo sam planirao ovaj koncert i maštao o njemu pa mu se zaista veselim”, otkriva popularni glazbenik. Hauserova velika želja bila je da mu na koncertu budu gosti baš ova svjetska imena. S uzbekistanskom pijanisticom Lolom Astanovom Hauser je nedavno predstavio doista posebnu interpretaciju ljubavne pjesme “Love story” iz istoimenog slavnog filmskog hita, dok je svjetski majstor gitare Petrit Çeku nastupio na Hauserovu prvom solističkom koncertu u listopadu prošle godine u Lisinskome.

Foto: Ivo Čagalj/PIXSELL

“S druge dvije dame, violinisticom Caroline Campbell i Ksenijom Sidorovom koja svira harmoniku, već dugo želim surađivati, no nikako nismo uspjeli pronaći termin kada možemo svi zajedno nastupiti. I onda se spontano dogodio, odnosno oslobodio 24. kolovoza. Bit će to vrhunski spektakl”, najavljuje Stjepan. Na koncertu će odsvirati najljepša djela napisana u povijesti klasične glazbe prema Stjepanovu izboru, no uvjeren je da te glasovite melodije svi vole.

“Bit će to najljepši repertoar, pjesme koje su glazbeni dragulji i koje, vjerujem, svi volimo još od djetinjstva. Uglavnom, otkrit ćemo kako ta bezvremenska glazba može zvučati u novom ruhu, poput opernih arija koje nikad nisu bile odsvirane na čelu, pa kombinacije čela i harmonike... Usudio bih se reći da možda dosta tih obrada u ovome novom ruhu zvuči čak i bolje od originala”, obećava naš sugovornik.

Posebnost ovog koncerta svakako je u spektakularnoj ljepoti pulske Arene, za koju Stjepan tvrdi da je jedna od najljepših, ako ne i najljepša svjetska pozornica. S obzirom na to da je s Lukom Šulićem nastupao na najvećim svjetskim scenama, taj kompliment rodnom gradu daje dodatnu vrijednost cijelom spektaklu. “Svirali smo u rimskoj areni, odnosno u Koloseju, u prelijepoj Areni u Veroni, kao i u onoj u francuskom Nantesu, ali naša je zaista najljepša - bez konkurencije”, ponosno tvrdi Stjepan.

Obožavatelje 2Cellosa zanima i hoće li se kao gost iznenađenja na sceni možda priključiti i Luka Šulić, no Stjepan otkriva da ipak neće. Luka, naime, tijekom ljeta nastoji što više vremena provoditi s obitelji, a s obzirom na to da je nedavno postao i otac, ima druge prioritete.

Foto: Jurica Galoić/Pixsell

“Uostalom, treba se malo odmoriti i od mene”, šali se naš sugovornik, dodajući: “Mi smo oduvijek bili dvije individue koje su savršeno kliknule u 2Cellosima, no koje istodobno vole razvijati svoje individualnosti. Bili smo jaki glazbenici i prije naše suradnje i ne sputavamo jedan drugoga u željenom razvoju. Oduvijek sam volio klasičnu glazbu i imao planove za neke svoje projekte, a Luka me u tome podržava, kao i ja njega u njegovu odabiru.”

Koncert u pulskoj Areni priuštio je Stjepanu prvi put nakon niza godina priliku da provede malo više vremena u rodnome gradu. Prilika je to i da bude sa svojom obitelji i prijateljima, no i da se osami u istraživanju istarskih ljepota u kojima pronalazi nadahnuće za nova stvaralačka djela.

“Zapravo i nisam neki društveni lik, uglavnom volim biti sam, puno šetam i provodim vrijeme u prirodi jer tu sve vizualiziram, isplaniram. Samotnjak sam nemirnog duha”, iskreno priznaje te dodaje: “Ako se dobro osjećaš sam sa sobom, svugdje ti je lijepo. Volim živjeti u spontanosti, ništa ne planiram, pustim da me život vodi pa što bude jer što više planiraš, stojiš na putu da ti se čarolija dogodi.” Stjepan stoga i privatnost čuva dalje od očiju javnosti. Čak i dok je bio u vezi s medijski vrlo popularnom Jelenom Rozgom, par nije u medijima puno otkrivao o svojoj ljubavi.

“Volim čuvati svoju privatnost. Nije to teško, jednostavno u javnosti kažeš onoliko koliko želiš i nitko te ne može natjerati na više. Nije to neka nauka, jednostavno vodiš svoj život.”

Foto: Goran Jakus/PIXSELL

Stjepan je otkrio i da 2Cellosi upravo završavaju novi album koji bi trebao izići na jesen, a studijska snimanja odradili su u Zagrebu. To će, sasvim sigurno, razveseliti brojne obožavateljice tog atraktivnog dua svjetskog glasa. Njihov planetarni uspjeh, otkriva Stjepan, nije promijenio ni njega ni Luku jer su svjesni da u paketu sa slavom dolaze i brojna očekivanja publike. Nije im stoga teško ni kada ih prepoznaju na ulicama, traže autograme i fotografiranje.

“Drago ti je kada netko voli to što radiš pa moraš odvojiti energiju za najvjerniju publiku. Mislim da smo u tom smislu maksimalno iskoristili mogućnosti koje nam pružaju društvene mreže. Luki i meni zadovoljstvo je podijeliti svoje stvaralaštvo i glazbu s milijunskim auditorijem. Bitno nam je, naravno, da se svidimo publici, no najvažnije je da mi uživamo u tome što radimo. Kada obožavatelji vide koliko se daješ i pritom uživaš, te se emocije prenose i na njih. Zato ovaj posao planiramo raditi dok god nas ispunjava zadovoljstvom i dok nas ne sputava da radimo i neke druge stvari, da eksperimentiramo s glazbom i u tome uživamo”, zaključio je Stjepan Hauser.

