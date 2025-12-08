Naši Portali
ZAJEDNIČKI IZLAZAK

Barbara Kolar ispunila je mami želju i objavila zajedničku fotku: 'Mama je kao Sophia Loren!'

Foto: Privatna arhiva
1/8
VL
Autor
Vecernji.hr
08.12.2025.
u 08:00

Pratitelji su pohvalili Barbaru za predivnu gestu i vrijeme koje posvećuje svojoj majci, a mnogi su primijetili i iznimnu eleganciju gospođe Kolar

Voditeljica Barbara Kolar, poznata po svojoj vedroj naravi i profesionalnosti, ponovno je raznježila svoje pratitelje na Instagramu. Ovoga puta, povod nije bio poslovni uspjeh ili glamurozno izdanje, već dirljivi trenutak posvećen najvažnijoj ženi u njezinom životu - njezinoj majci. Barbara je podijelila fotografiju iz večernjeg izlaska, otkrivši kako ispunjava majčine želje i podsjetila sve na važnost obiteljskih trenutaka. Na fotografiji vidimo nasmijanu Barbaru i njezinu majku kako poziraju u dvorani Vatroslava Lisinskog, spremne za glazbenu čaroliju.

U opisu objave, voditeljica je otkrila pozadinu ovog posebnog izlaska. "Sinoć u prepunom Lisinskom. Kad gospođa majka poželi da ju odvedem na koncert… jer krv nije voda", započela je Barbara, dodavši kako su uživale u fenomenalnoj atmosferi uz Budimpeštanski romski simfonijski orkestar. Svojim je pratiteljima dočarala i djelić spektakla kojem su svjedočile: "Malo klasike, malo mađarskih narodnih… 100 violina, sjajni solisti i na violončelu, klarinetu, o cimbalu da i ne počinjem." Svoj je opis zaključila u simpatičnom i toplom tonu, napisavši: "Dopustit ću mami da opet bira neki izlazak." Objava je, očekivano, izazvala lavinu pozitivnih reakcija i komentara.

Pratitelji su pohvalili Barbaru za predivnu gestu i vrijeme koje posvećuje svojoj majci, a mnogi su primijetili i iznimnu eleganciju gospođe Kolar. "Puno je mama 'slabo' na taj koncert…", pisalo je u jednom komentaru, aludirajući na popularnost orkestra, no najviše pažnje privukao je komentar koji je Barbarinu majku usporedio s legendarnom filmskom divom. "Mama je ko Sophia Loren", napisala je jedna pratiteljica, a s njom su se složili i mnogi drugi koji su ostavljali komplimente i poruke podrške.Poznata po svojoj svestranosti, Barbara uspješno balansira između televizijskih angažmana, poput popularne HRT-ove emisije "Kod nas doma", i svoje velike ljubavi prema radiju i putovanjima. 
Kupnja