Let 3 s novim albumom stiže monumentalno, bombastično i nezaustavljivo

Devet godina nakon zadnjeg "pravog" studijskog albuma "Angela Markel sere" – ne računamo li epopeju s eurosongovskim remiksevima "Mama ŠČ!" i projekt dueta sa starim pjesmama – Let 3 vraćaju se s "Rkttd Ndrd" (Dallas Records), albumom koji ih treba repozicionirati na domaćoj sceni. Nije to lak zadatak jer govorimo o grupi koja radi gotovo 40 godina i iza sebe ima ostvarenja s kojima će se neizbježno uspoređivati novi album naslova koji je nemoguće izgovoriti. Ono što jest moguće, pokušaj je Leta 3 da snimi protočan album koji neće otuđiti novu publiku, a da s druge strane zadrži uzbudljivost jednog od najboljih bendova koje smo imali i imamo.

Novih 11 pjesama prilično logično odgovara ovim izazovima, smjesom ritmova koji zakucavaju i gitarističkih rifova koji briju iz zvučnika, skupa s elektroničkim zezalicama klavijatura, himničnih melodija i vokalnih dionica u kojima se Prlja pokazuje nenadmašnim vokalom, zapravo "glumcem", interpretatorom koji je puno više od pjevača. Sve ono što očekujete od Leta 3 je tu: monumentalno, bombastično, bezobrazno i nezaustavljivo, dokaz da žele "grmjeti". S apstraktnom poezijom koja sadrži taman dovoljno logičnih momenata u kojima vam se čini da nešto razumijete, da biste se već u idućem trenutku prevarili i shvatili da vam ništa nije jasno. I da Prlja sjajno interpretira stihove, kojima daje energiju, emociju koja uz TikTok izazove i zanimanje te generacije publike sadrži i dovoljno safta za one druge.

Radi se o svojevrsnom moderniziranom, žestokom pogledu na glam-nu metal-industrial rock nihilizam u kojem se seks, ljubav, životinje (ali ne zajedno), hrana, cvijeće i povrće ("Zeleni grašak", "Suncokret", salata u "Žlici", bakalar u "Ljubavnoj pokori", banane i "kilo slanine" u "Cikici" i "Ciklama") ujedinjuju kao glavne teme albumske "pokore" koja izokreće značenja i mijenja kontekst poznatom i predvidljivom tretmanu stihova, glazbe i, općenito, karijerne ozbiljnosti naspram karijerne kreativnosti.

Nakon žestokog početka s "Miele Rosa", "Ljubim te do krvi" i "Lessie", dolazi vesela "Mravljooka pupica" i potencijalni hit "Praščići u krošnji", ali ima tu još puno detalja i podtema koje treba otkriti u stihovima. "Žlica" ima sjajan stih: "Žlica na stolu priču priča, o ljubavi hrvatskog kiča", i to su konteksti u kojima je nastao novi album Leta 3. Bez želje da docira ili izravno komentira, ploča je definitivno proizvod i komentar kompleksa vrijednosti i banalnosti koje kod nas dominiraju.

Ujedno, samo "Žlica" i "Suncokret" uključuju Prlju i gitarista Dražena Baljka kao koautore, sve ostalo potpisuju Mrle i Zec. "Žlica" je ujedno i najbolja pjesma na albumu – mješavina poznate drame Leta 3, himnične melodije i svirke koja u polubrzom ritmu mijenja pretežito ubrzanu strukturu albuma. Sve ove pjesme potrebno je preslušati nekoliko puta da bi sjele na svoje mjesto. U suprotnom biste mogli pomisliti da se radi o banaliziranju, s obzirom na to da efektni refreni i vrtoglavi gitaristički rifovi djeluju hitoidno, pa i zabavno, a putem se vrlo lako može pogubiti podtekst i srž pjesama s albuma.

Foto: Dallas Records

Puno je tu sviračkih, aranžmanskih i tekstualnih detalja koji se mogu otkriti, ali sigurna i usvirana jedinica poput Leta 3 puno će toga, a pogotovo vrtoglave izmjene ritma, brejkove i aranžmanske bombice, predstaviti s lakoćom da vam se čini kako biste i vi to mogli. A ne biste.

Završetak koji čine "Ljubavna pokora", "Suncokret", "Cikica", "Zelen grašak" i naslovna pjesma čine zahuktali vlak i Let 3 u šestoj brzini, s otpuštenim svim kočnicama i nabrijanom svirkom kakvu kod nas ne čujete često.

Glavni pogonski motor albuma uz Mrleta je gitarist Matej Zec, ne samo producent i aranžer u čijem je studiju album dovršen nego i koautor svih pjesama uz Damira Martinovića. Naravno da Mrle ima presudnu ulogu u konceptu, izvedbi i sviračkoj energiji albuma – uostalom, autor je i svih tekstova – ali čini se da je nakon brojnih konceptualnih solo radova za kazališne predstave, knjige i dječje programe dio zadataka namjerno prepustio važnom suradniku Mateju Zecu. A on je pak jedan od najsposobnijih domaćih producenta, pa je jasno da album "Rkttd Ndrd" ima besprijekornu zvučnu sliku. A i dojmljivu "krvnu sliku", u kojoj Let 3 i dalje djeluje kao grupa, zajednička jedinica, bend, a ne medijska izmišljotina, svirački ekstremno sposobna jedinca čije pjesme imaju težinu čak i kad se namjerno prave "blesave".

Dobrodušan naslov "Lassie" u sebi krije stihove "Nek se sline luče skroz kroz nas /Usirene izlučevine/Bode morž liže pas/Bolje nego suhe lešine/Nek nam mokre noći budu spas/Šimpu gras/Volim vas". Bez dodirnih točaka s poznatim likom iz naziva pjesme, radi se o pravoj brutalističkoj poeziji i povezivanju kontrasta koje možda i ne primijetite uz potentnu i nabrijanu svirku. Kao što i fenomenalna ljubavna pjesma "Žlica" priča priču na netipičan, pomaknut način i nekadašnju praksu Buldožera prikazuje kao nešto imanentno Letu 3, koji je takve utjecaje pretvorio u svoj normalan proces rada i doveo ih do novih značenja.

Albumu su na kraju pridodane dvije efektne obrade, techno opereta "Ciklama" s orkestrom Riječke filharmonije i Akademskim zborom Filozofskoga fakulteta u Zagrebu Concordia discors, snimljena u Harteri u Rijeci 2011. u sklopu koncerta Riječki rokeri i Riječka filharmonija, i "Čupaj pičku" u techno verziji, obje u produkciji i aranžmanima Iztoka Turka. Sve skupa u 13 tema pokazuje vam širok radni prostor Leta 3, ključnog domaćeg benda koji s osobitim guštom prihvaća nove izazove.