Tko je Toni Kumerle, čovjek koji je gazio ruže za žrtve femicida?

Društvenim mrežama već satima se širi snimka čovjeka koji je ove subote, praćen snimateljem, izašao iz grupe molitelja na zagrebačkom Trgu bana Jelačića i počeo gaziti ruže koje je umjetnica Arijana Lekić-Fridrih položila za 38 žrtava femicida.

Prije nego što se vratio među molitelje, još jednom je pogledao u kameru, jasno dajući do znanja da ne pokušava sakriti svoj identitet. A čini se da nije imao ni zašto, jer radi se o mladiću koji je u desničarskim krugovima dobro poznat po glazbi koju stvara sa svojim bratom Petrom.

Prema opisu na njegovom Youtube kanalu, Toni Kumerle je "Ing. Graf. Dizajna, senior web dizajner, audio inženjer, kompozitor, pjesnik, instrumentalist, glazbenik, producent, video inženjer, communiti manager, novinar, feljtonist, putopisac, bloger i vloger". Prije samo tri tjedna postao je viralan video na kojem on i njegov brat, u društvu čovjeka s ratnim obilježjima HOS-a, na Trgu bana Jelačića izvode pjesmu "Striče Ivane" koju je za ustašu poginulog 1945. napisao pokojni Ivo Fabijan.

Neki braniteljski portali i desničarki profili na društvenim mrežama tada su s divljenjem isticali kako se radi o prvoj javnoj izvedbi te pjesme na našem glavnom trgu. Njeni uvodni stihovi, za one koji ne znaju, glase ovako: "Moj stric je bio Ustaša, dobar čovjek kažu svi / Njegovu sliku još na srcu nosim / Četrdeset i pete pao je za Hrvatsku / Njegovim se imenom ponosim", a završava sa "Striče Ivane, mi ćemo pobjediti / Jer još ima srca, još ima Hrvata".

Internetom kruži i snimka na kojoj braća Kumerle izvode pjesmu “Nezavisna Hrvatska” na splitskoj Rivi, na Prosvjedu protiv imigracije 9. studenoga ove godine. Iz ranijeg opusa braće Kumerle izdvajaju se obrade Thompsonovih pjesama, navijačke i ratničke budnice, posvete Francetiću, kao i videospotovi ispred zastave sa prvim bijelim poljem.

Toni i Petar Kumerle prvi put javnosti su postali poznati 2019. godine, kada su ušli u sukob s novinarem Gordanom Duhačekom, koji je tada radio za Index.hr, a na društvenim je mrežama provocirao desničare nepristojim obradama domoljubnih pjesama. Iste godine pjesmom su se pobunili protiv nastupa srpskih izvođača na Rujanfestu. Godinu kasnije, uglazbili su ratnu pjesmu HOS-ovca Ivice Jurčana "Bogdanovačka kalvarija".

U opisu svojeg zajedničkog youtube kanala, Toni i Petar Kumerle predstavljaju se kao "braća koja spajaju Hrvate u domovini i iseljeništvu kroz glazbu katoličkih vrijednosti i domoljublja". Ističu pripadnost BBB-ima, a osim antiimigrantskog, antikomunistipčkog i antisrpskog, koketirali su i sa antivakserskim sentimentom.