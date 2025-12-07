Naši Portali
Otkriven identitet

Tko je Toni Kumerle, čovjek koji je gazio ruže za žrtve femicida?

Autor
Milena Zajović
07.12.2025.
u 16:42

Prije tri tjedna na trgu je s bratom izveo pjesmu "Striče Ivane" posvećenu ustaši ubijenom '45, a na Prosvjedu protiv imigracije u Splitu izveli su pjesmu "Nezavisna Hrvatska"

Društvenim mrežama već satima se širi snimka čovjeka koji je ove subote, praćen snimateljem, izašao iz grupe molitelja na zagrebačkom Trgu bana Jelačića i počeo gaziti ruže koje je umjetnica Arijana Lekić-Fridrih položila za 38 žrtava femicida. 

Prije nego što se vratio među molitelje, još jednom je pogledao u kameru, jasno dajući do znanja da ne pokušava sakriti svoj identitet. A čini se da nije imao ni zašto, jer radi se o mladiću koji je u desničarskim krugovima dobro poznat po glazbi koju stvara sa svojim bratom Petrom.

Prema opisu na njegovom Youtube kanalu, Toni Kumerle je "Ing. Graf. Dizajna, senior web dizajner, audio inženjer, kompozitor, pjesnik, instrumentalist, glazbenik, producent, video inženjer, communiti manager, novinar, feljtonist, putopisac, bloger i vloger". Prije samo tri tjedna postao je viralan video na kojem on i njegov brat, u društvu čovjeka s ratnim obilježjima HOS-a, na Trgu bana Jelačića izvode pjesmu "Striče Ivane" koju je za ustašu poginulog 1945. napisao pokojni Ivo Fabijan.

Neki braniteljski portali i desničarki profili na društvenim mrežama tada su s divljenjem isticali kako se radi o prvoj javnoj izvedbi te pjesme na našem glavnom trgu. Njeni uvodni stihovi, za one koji ne znaju, glase ovako: "Moj stric je bio Ustaša, dobar čovjek kažu svi / Njegovu sliku još na srcu nosim / Četrdeset i pete pao je za Hrvatsku / Njegovim se imenom ponosim", a završava sa "Striče Ivane, mi ćemo pobjediti / Jer još ima srca, još ima Hrvata".

Internetom kruži i snimka na kojoj braća Kumerle izvode pjesmu “Nezavisna Hrvatska” na splitskoj Rivi, na Prosvjedu protiv imigracije 9. studenoga ove godine. Iz ranijeg opusa braće Kumerle izdvajaju se obrade Thompsonovih pjesama, navijačke i ratničke budnice, posvete Francetiću, kao i videospotovi ispred zastave sa prvim bijelim poljem.

Toni i Petar Kumerle prvi put javnosti su postali poznati 2019. godine, kada su ušli u sukob s novinarem Gordanom Duhačekom, koji je tada radio za Index.hr, a na društvenim je mrežama provocirao desničare nepristojim obradama domoljubnih pjesama. Iste godine pjesmom su se pobunili protiv nastupa srpskih izvođača na Rujanfestu. Godinu kasnije, uglazbili su ratnu pjesmu HOS-ovca Ivice Jurčana "Bogdanovačka kalvarija".

U opisu svojeg zajedničkog youtube kanala, Toni i Petar Kumerle predstavljaju se kao "braća koja spajaju Hrvate u domovini i iseljeništvu kroz glazbu katoličkih vrijednosti i domoljublja". Ističu pripadnost BBB-ima, a osim antiimigrantskog, antikomunistipčkog i antisrpskog, koketirali su i sa antivakserskim sentimentom.

Ključne riječi
performans prosvjed molitelji na trgu molitelji Nasilje femicid Arijana Lekić-Fridrih ustaše i partizani ustaše braća Kumerle Toni Kumerle

Komentara 58

Pogledaj Sve
JO
Josip12345
18:17 07.12.2025.

Dakle kad vam paše smijte objaviti, a kad je to netko blizak vašem svjetonazoru onda nema imena ni prezimena. Baš objektivno novinarstvo. Sa prvim d.

Avatar 0luja95.
0luja95.
18:27 07.12.2025.

Bigaje, ne kuži svatko te vaše tihe sotonske mise. Ne kužite ni vi sami šta je umetnica htela da umetne 😏

KL
klamerko
18:24 07.12.2025.

Lijepo ste mu izbrojali krvna zrnca, a da se policija još nije niti izjasnila je li isti službeno osumnjičen za bilo kakvo prekršajno ili kazneno djelo, a čak se nije ni izjasnila kani li na bilo koji način protiv njega postupati. A lijepo je Božinović rekao na dan kada se oglasio oko časne sestre da Vi mediji ne istrčavate s objavama prije nego što policija utvrdi svoj dio posla. Već ste zaboravili? Je li??

