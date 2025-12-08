Spašavaju Bosnu uvođenjem jedinstvene nacije i brisanjem Hercegovine

Bosna je ugrožena, Srbija i Hrvatska žele je podijeliti, pa je krajnje vrijeme da se nešto poduzme za njezin spas. A spas je – bosanstvo. Stav je to poveće skupine liberalnih intelektualaca u BiH, koji su prije dva tjedna u Sarajevu održali osnivačku skupštinu i pokrenuli "Akademsku inicijativu za afirmaciju imena Bosanac". Riječ je o ideji bosanstva koja već neko vrijeme pokušava steći pravo građanstva u BiH, a kojoj je cilj stvaranje "jedne i jedinstvene nacije Bosanac" te, u konačnici, preuređenje daytonske tvorevine u jedinstvenu državu. Predsjednik te inicijative akademik Suad Kurtćehajić tumači kako je Bosanac "prirodni identitet" svih ljudi iz BiH te smatra da su Bošnjaci pogriješili kad su 1993. uzeli ime Bošnjak. Osim što ih se tretira isključivo kao muslimane, oni svojim opredjeljenjem, kaže, pogoduju podjeli države. "Bošnjak, Srbin i Hrvat tuđinska su imena u Bosni, a Bosanac je jedino pravo ime i najjače integrativno sredstvo za očuvanje BiH", kaže Kurtćehajić. On smatra da BiH nema šanse sa Srbima i Hrvatima koji gravitiraju prema Srbiji i Hrvatskoj te s Bošnjacima "koji su svedeni na 23 posto teritorija i identitetski se vežu za vjeru, a ne za državu". Stoga poziva sve Bošnjake, Hrvate, Srbe i ostale da budu Bosanci.