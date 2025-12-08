'Sama čistim apartman, gosti ni ne slute tko im namješta krevet!': Naša pjevačica iznenadila pratitelje priznanjem

Poznata hrvatska pjevačica i profesorica glazbene kulture, Pamela Ramljak, nedavno je na svom Instagram profilu podijelila objavu koja je uistinu odjeknula društvenim mrežama i izazvala lavinu pozitivnih reakcija. U jednom iznimno iskrenom i za javnu osobu neočekivanom istupu, otkrila je detalje iz svog privatnog života koji su kilometrima daleko od glamura i sjaja pozornice, pokazujući da se iza njenog javnog lica krije vrijedna i nevjerojatno prizemljena žena, majka i, kako se ispostavilo, uspješna poduzetnica. Njezinim priznanjem mnogi su ostali zatečeni, ali i duboko impresionirani.

U objavi koja je u kratkom roku prikupila brojne lajkove i komentare podrške, Pamela je bez zadrške progovorila o svom osjećaju nepripadnosti onome što se u Hrvatskoj često naziva "elitom". "Ponekad dok čitam i slušam izjave poznatih osoba u Hrvatskoj shvatim da ja apsolutno ne pripadam toj 'eliti'", započela je svoju dirljivu ispovijest. Nastavila je opisujući svoju svakodnevicu, koja se, kako sama kaže, 90 posto vremena vrti oko njezine djece, kuhanja, pranja rublja i zajedničke igre. Kao da to nije bilo dovoljno da razbije iluzije o životu zvijezda, dodala je i kako je "99% vremena vani u trenirci i nenašminkana", slikajući tako realan portret života koji se drastično razlikuje od onog kakvog javnost često zamišlja kada su u pitanju poznate osobe.

Ipak, ono što je najviše iznenadilo i oduševilo njezine brojne pratitelje jest otkriće da se, uz zahtjevnu glazbenu karijeru i sve obiteljske obaveze, bavi i iznajmljivanjem apartmana. No, priča tu ne staje. Pamela nije samo vlasnica koja ubire plodove svog ulaganja; ona je žena koja zasuče rukave i sama obavlja sav posao. "A kad ljudi skuže da sama vodim I ČISTIM, apartman se kao čude. Kako ti se ne gadi? Ja ne znam. Posao kao bilo koji drugi, ne vidim problem", napisala je Pamela, usput uputivši oštru kritiku "lažnom sjaju" koji, nažalost, često dominira javnom scenom. Kako bi potkrijepila svoje riječi, uz tekst je objavila i snimku zaslona svog apartmana pod nazivom "PAM22" na jednoj od popularnih platformi za iznajmljivanje. Apartman se može pohvaliti savršenom ocjenom 5.0 i prestižnim statusom "Superhost", što je jasan dokaz njezine nevjerojatne predanosti i uspjeha u ovom, za nju, dodatnom poslu.

Pjevačica je također istaknula kako je takav nepokolebljiv pristup poslu i životu naučila od svoje majke, usvojivši lekcije koje su je oblikovale u osobu kakva je danas. "Mene je mama naučila da ako ne zagrnem rukave, nema ni satisfakcije", poručila je, naglašavajući važnost truda, rada i osobne odgovornosti. Poseban ponos, kako kaže, osjeća kada čita pozitivne recenzije gostiju iz inozemstva, koji ni ne slute da im je besprijekoran smještaj pripremala jedna od poznatih hrvatskih pjevačica i ujedno profesorica glazbene kulture. "Zato sam posebno ponosna kad čitam recenzije stranaca koji pojma nemaju da im krevet namješta jedna pjevačica, i prof. glazbene kulture", zaključila je svoju emotivnu objavu.

Njezina iskrenost i prizemljenost očekivano su oduševile pratitelje, koji su je u komentarima obasuli pohvalama i riječima divljenja. Poruke poput "Djela su ta koja govore sve o svakome, zato i imaš takve rezultate, a sve čega se primiš bude izvrsno jer sebe daš 300 %" i "Bravo zena, majka, kraljica" samo su neke od brojnih reakcija koje pokazuju koliko publika cijeni njezinu autentičnost i marljivost.