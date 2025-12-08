Preminula legenda hrvatskog novinarstva, posljednja urednica kultnog Svijeta

Preminula je Sonja Braut, cijenjena novinarka, kolumnistica i posljednja glavna urednica kultnog ženskog časopisa Svijet, koji je u bivšoj Jugoslaviji bio nositelj progresivnih ideja. Braut je svoju impresivnu karijeru gradila i u magazinima Mila i Gloria, dnevnom listu Vjesnik te na HRT-u.

Iako je sebe opisivala kao "ostvarenu novinarku, neostvarenu interijeristicu", njezin put u novinarstvo krenuo je, kako je sama govorila, iz nehaja. Unatoč upisanom studiju ekonomije, prvi tekst objavila je 1972. u Tini, a ubrzo je preuzela i nekoliko rubrika u Vikendu, a sudbina ju je 1980. odvela na mjesto koje je istinski željela – u redakciju ženske revije Svijet, gdje je ispekla zanat.

Tamo je provela 12 godina, napredujući od mlađe urednice do glavne. U to je vrijeme Svijet bio fenomen, prodajući se u danas nezamislivoj nakladi od preko 200.000 primjeraka. Časopis je bio poznat po tome što je među prvima otvoreno progovarao o seksualnosti i brojnim tabu temama jugoslavenskog društva. Braut je tada napisala i knjigu "Tinejdžeri traže odgovore", a radila je i televizijske priloge "Tele-Vjesnik", prenoseći teme iz svog magazina na male ekran.

Braut je zatim, usred rata, osnovala s kolegom Željkom Žutelijom Magazin EM. Taj je projekt, s ambicijom stvaranja europskog magazina, za nju predstavljao najljepše i najdragocjenije u novinarskom poslu – strast stvaranja nečeg što ti je po volji. Kroz cijelu karijeru ostala je oštra kritičarka suvremenih medijskih trendova, upozoravajući na "teror brzine" koji rezultira površnim i nepismenim tekstovima, za razliku od vremena kada je svaki članak prolazio kroz ruke urednika, lektora i redaktora, o čemu je pričala u razgovoru za Telegram, gdje do prije nekoliko godina bila kolumnistica.

Iako službeno u mirovini, Sonja Braut nikada nije prestala pisati. Na Facebooku je redovito objavljivala eseje i osobne komentare o svijetu, Zagrebu, umjetnosti...