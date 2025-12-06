Naši Portali
Neočekivani zaokret

Zašto fanovi traže da legendarni rockeri prestanu nastupati uživo?

Guns N'Roses
REUTERS
Autor
Milena Zajović
06.12.2025.
u 12:04

Sve su glasniji oni koji tvrde da tako žele zaštititi bendove koje vole pozivajući na njihovo umirovljenje

Guns N’ Roses godinama su gradili mit o bendu kod kojeg se na pozornici može dogoditi sve: tehnički kaos, briljantni trenuci, provokacije i eksplozija energije koju nitko drugi nije mogao isporučiti. Upravo zato, najava velike svjetske turneje 2026., uključujući povratak na stadion Rose Bowl prvi put nakon 30 godina, trebala je biti razlog za slavlje. I mnogi su je tako i dočekali. No jednako snažan val reakcija stigao je i s druge strane — fanova koji su uzbuđenje zamijenili nelagodom.

Razlog je jednostavan: Guns N’ Roses uvijek su živjeli od intenziteta, a ne od perfekcionizma. I kada taj intenzitet počne pucati, publika to osjeti. Zabrinutost među fanovima traje već godinama. Mnogi je vežu uz povratnički nastup na Coachelli 2016., koji je trebao biti trijumfalan. Axl je tada, zbog slomljene noge, pjevao sjedeći na tronu posuđenom od Davea Grohla. U trenutku je to djelovalo simpatično buntovno, ali s vremenske distance mnogima izgleda kao prvi znak da bend gura preko vlastitih granica.

Publika je tada također primijetila neobično kontroliran nastup — bez uobičajenog kaosa i kašnjenja. Bio je to profesionalan, ali pomalo „sterilan“ koncert, što se nije uklapalo u sliku benda koji je nekad živio na rubu. Otud i današnja skepsa: teško je očekivati da će deset godina kasnije stvari izgledati bolje, s obzirom na dob, tempo turneja i zahtjeve repertoara.

Dodatno, Axl Rose suočava se s izazovima koje ne mogu sakriti ni iskustvo ni karizma. Glas koji je nekad bio zaštitni znak banda sada se čuje kao borba s vlastitim mogućnostima. Slash je i dalje iznimno pouzdan gitarist, ali dvosatni set ne prolazi bez vidljivog napora. Duff McKagan drži ritam, ali energija mu prirodno blijedi.

U eri društvenih mreža svaki vokalni promašaj već sekundu kasnije završava na Twitteru, TikToku ili Redditu. Nekada je loša večer ostajala unutar dvorane; danas živi godinama kao viralni klip. A rock, žanr koji je od samih početaka veličao mladost, snagu i neumjerenost, ne oprašta starenje na pozornici.

U kontekstu poziva da Gunsi prestanu nastupati, posebno je zanimljiv njihov motiv: fanovi koji ih mole da se umirove kažu ne žele kazniti, nego zaštititi bend. Prema njima, Guns N’ Roses zaslužuju završiti karijeru prije nego što snimke nesigurnih nastupa postanu važnije od njihove glazbe.

Zato dio publike sada priželjkuje „veliki kraj“: posljednju turneju koja bi bila jasna i promišljena odluka, snimljeni koncert kao oproštaj i trenutak u kojem bend zadržava kontrolu nad vlastitom pričom. Može li ego, a možda i pohlepa rock legendi preživjeti takav udarac?

LU
Lukeruk
13:07 06.12.2025.

Pusti ti ganse milena, drži se ti svojih guslara i kozaračkig kola

Avatar rubinet
rubinet
13:28 06.12.2025.

Dakle,ako sam dobro shvatio, obožavatelji traže od obožavanog banda prekid nastupa . Zbog loše kakvoće. To je pomalo apsurdna situacija. Kad nekome pružaš posvemašnju potporu i kad uz nekoga vatreno pristaješ, tad nema objektivnosti u tvom postupanju.

Još iz kategorije

Tidal Pull
tidal pull

Osvojili su nagradu Rock&Off za najbolje novo ime, napunili Vintage i KSET, a sada su izdali svoj treći album

Nakon drugog, "Kad imamo mirne glave" postava se promijenila, ali novi album "Sve isto kao svaki put do sad" već u naslovu poručuje da nema mjesta zabrinutosti, barem ne s njihove strane. Publike očito imaju,kritičarske podrške ne nedostaje, a s Mirnom Bralić na glavnom vokalu, koja se sjajno snašla (ima i dueta), napravili su promjenu koja može pojačati pažnju promatrača i ove sezone

Let3
3
piše Hrvoje Horvat

Let 3 s novim albumom stiže monumentalno, bombastično i nezaustavljivo

Glavni pogonski motor albuma uz Mrleta je gitarist Matej Zec, ne samo producent i aranžer u čijem je studiju album dovršen nego i koautor svih pjesama uz Damira Martinovića. Naravno da Mrle ima presudnu ulogu u konceptu, izvedbi i sviračkoj energiji albuma – uostalom, autor je i svih tekstova – ali čini se da je nakon brojnih konceptualnih solo radova za kazališne predstave, knjige i dječje programe dio zadataka namjerno prepustio važnom suradniku Mateju Zecu

