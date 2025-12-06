Zašto fanovi traže da legendarni rockeri prestanu nastupati uživo?

Guns N’ Roses godinama su gradili mit o bendu kod kojeg se na pozornici može dogoditi sve: tehnički kaos, briljantni trenuci, provokacije i eksplozija energije koju nitko drugi nije mogao isporučiti. Upravo zato, najava velike svjetske turneje 2026., uključujući povratak na stadion Rose Bowl prvi put nakon 30 godina, trebala je biti razlog za slavlje. I mnogi su je tako i dočekali. No jednako snažan val reakcija stigao je i s druge strane — fanova koji su uzbuđenje zamijenili nelagodom.

Razlog je jednostavan: Guns N’ Roses uvijek su živjeli od intenziteta, a ne od perfekcionizma. I kada taj intenzitet počne pucati, publika to osjeti. Zabrinutost među fanovima traje već godinama. Mnogi je vežu uz povratnički nastup na Coachelli 2016., koji je trebao biti trijumfalan. Axl je tada, zbog slomljene noge, pjevao sjedeći na tronu posuđenom od Davea Grohla. U trenutku je to djelovalo simpatično buntovno, ali s vremenske distance mnogima izgleda kao prvi znak da bend gura preko vlastitih granica.

Publika je tada također primijetila neobično kontroliran nastup — bez uobičajenog kaosa i kašnjenja. Bio je to profesionalan, ali pomalo „sterilan“ koncert, što se nije uklapalo u sliku benda koji je nekad živio na rubu. Otud i današnja skepsa: teško je očekivati da će deset godina kasnije stvari izgledati bolje, s obzirom na dob, tempo turneja i zahtjeve repertoara.

Dodatno, Axl Rose suočava se s izazovima koje ne mogu sakriti ni iskustvo ni karizma. Glas koji je nekad bio zaštitni znak banda sada se čuje kao borba s vlastitim mogućnostima. Slash je i dalje iznimno pouzdan gitarist, ali dvosatni set ne prolazi bez vidljivog napora. Duff McKagan drži ritam, ali energija mu prirodno blijedi.

U eri društvenih mreža svaki vokalni promašaj već sekundu kasnije završava na Twitteru, TikToku ili Redditu. Nekada je loša večer ostajala unutar dvorane; danas živi godinama kao viralni klip. A rock, žanr koji je od samih početaka veličao mladost, snagu i neumjerenost, ne oprašta starenje na pozornici.

U kontekstu poziva da Gunsi prestanu nastupati, posebno je zanimljiv njihov motiv: fanovi koji ih mole da se umirove kažu ne žele kazniti, nego zaštititi bend. Prema njima, Guns N’ Roses zaslužuju završiti karijeru prije nego što snimke nesigurnih nastupa postanu važnije od njihove glazbe.

Zato dio publike sada priželjkuje „veliki kraj“: posljednju turneju koja bi bila jasna i promišljena odluka, snimljeni koncert kao oproštaj i trenutak u kojem bend zadržava kontrolu nad vlastitom pričom. Može li ego, a možda i pohlepa rock legendi preživjeti takav udarac?