#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
filmski kurikulum

Pogledajte dva filma koja su provocirala socijalistički režim Jugoslavije

VL
Autor
Hina
07.12.2025.
u 13:47

Program klasika hrvatske kinematografije predstavlja 8. prosinca u Kulturno-informativnom centru (KIC) "Recital” Petra Krelje i "Samo jednom se ljubi” Rajka Grlića.

Dokumentarac Petra Krelje iz 1972. godine prati seosku priredbu u povodu Dana Republike, no iako naizgled slavi režim specifičnim režijskim pristupom i montažnim postupkom film otkriva grotesknost i nenamjernu komičnost priredbe. Kamera Nikole Tanhofera bilježi sve što se događa na pozornici, a hvata i razne „nepodobne” detalje izvan nje, zbog čega je bio bunkeriran te je prvi put javno prikazan 1992. godine, podsjeća se u najavi programa.

Melodrama Rajka Grlića iz 1981. godine opisuje nepoželjnu ljubav između partizanskog prvoborca i buržujke netom nakon završetka Drugog svjetskog rata, a njega se opisuje kao jednog od rijetkih dužnosnika koji nije podlegao korupciji. Film je bio prikazan na canneskom filmskom festivalu u natjecateljskom programu „Un certain regard”.

Uoči projekcije uvodnu riječ održat će Nikica Gilić, sveučilišni profesor povijesti hrvatskog filma na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kustos programa je dr.sc. Juraj Kukoč, viši filmski arhivist iz Hrvatske kinoteke. Ulaz na projekciju je besplatan.

Program Filmski kurikulum namijenjen je studentima povijesti hrvatskog filma na zagrebačkim fakultetima i svima zainteresiranima za upoznavanje s hrvatskom filmskom baštinom. Nastao je u suradnji Hrvatskog državnog arhiva, odjel Hrvatska kinoteka, KIC-a, Hrvatskog audiovizualnog centra - Odjela za filmsku pismenost i razvoj publike te profesora povijesti hrvatskog filma na Akademiji dramske umjetnosti, Fakultetu hrvatskih studija i Filozofskom fakultetu.

Kupnja