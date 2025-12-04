Naši Portali
tidal pull

Osvojili su nagradu Rock&Off za najbolje novo ime, napunili Vintage i KSET, a sada su izdali svoj treći album

Tidal Pull
Tidal Pull/Facebook
Autor
Hrvoje Horvat
04.12.2025.
u 11:10

"Tidal Pull je hrvatski indie bend koji pjeva na hrvatskom, a svira na engleskom", duhovito je objašnjenje iz promo materijala koje već samo po sebi izaziva pažnju i objašnjava puno toga. Parafrazirajući davnu američku odrednicu, glazba Tidal Pulla može se nazvati i "studentski rock", za mlade, inteligentne i senzibilne ljude, i dakako one koji se takvima osjećaju.

Prije desetak dana napunili su Vintage Industrial s kolegama iz grupa Ki Klop i Smrdljivi Martini, na koncertu "Mudri Brk predstavlja". Mudri Brk je diskografska etiketa koja se bavi mladim domaćim imenima jakog potencijala, a Tidal Pull je među njima već nekoliko godina. Dapače, "Sve isto kao svaki put do sad" njihov je treći album, a za prva dva pobrali su redom pozitivne kritike i već prije dvije i pol godine osvojili novinarsku nagradu Rock&Off u kategoriji "Veliki prasak" za najbolje novo ime, nakon prvog albuma "Uvod u promatranje cvijeća pri punoj brzini".

Nakon drugog, "Kad imamo mirne glave" postava se promijenila, ali novi album "Sve isto kao svaki put do sad" već u naslovu poručuje da nema mjesta zabrinutosti, barem ne s njihove strane. Publike očito imaju, rasprodali su i KSET, kritičarske podrške ne nedostaje, a s Mirnom Bralić na glavnom vokalu, koja se sjajno snašla (ima i dueta), napravili su promjenu koja može pojačati pažnju promatrača i ove sezone.

Album Sve isto ko svaki put do sad
Foto: Mudri brk

Singlovi "Vodi me na put" i "Ne, hvala (možda drugi put)" najavili su album "Sve isto kao svaki put do sad", pa se čini da je riječ "put" – kao putovanje, ili broj pokušaja – ključna riječ za njih ove godine. Treći put na albumu koji traje malo manje od pola sata u devet pjesama uspjeli su funkcionalno sažeti i spojiti "put" zvečećih gitara koje brzo postaju distorzirane kad to zatreba, uz motoričku vožnju ritam-sekcije i melodične pjesme koje u inteligentnim tekstovima ne skrivaju da ih zanimaju teme ljubavi, odnosa, razočaranja, prijateljstva, međuljudskih problema i zajedničkih pobjeda. Od samih pjesama do izvrsne svirke i ukupnog zvuka Tidal Pull razvija se na najbolji mogući način – prirodno. Pa i akustično u završnoj, eteričnoj minijaturi "Poruka za kraj".

Ključne riječi
kultura album Vintage Indurstial Bar kset koncert bend Tidal Pull

