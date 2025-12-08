Utrku predvode film 'One Battle After Another' i HBO-ova hit serija 'Bijeli lotos'

Oči filmskog i televizijskog svijeta u ponedjeljak, 8. prosinca, bile su uprte u glumca i komičara Marlona Wayansa i glumicu Skye P. Marshall, koji su objavili imena nominiranih za nadolazeću, 83. po redu dodjelu Zlatnih globusa. Sama dodjela, koju će kao i prošle godine voditi američka komičarka Nikki Glaser, održat će se 11. siječnja 2026. u Los Angelesu, a s novim izdanjem dolazi i jedan novitet. Naime, od sljedeće godine, uz najbolja međunarodna filmska i televizijska ostvarenja, bit će nagrađen i najbolji podcast, što znači da će se Zlatni globus sada dodjeljivati u 28 kategorija.
Utrku za Zlatne globuse 2026. godine predvodi film "One Battle After Another" redatelja Paula Thomasa Andersona, koji je osvojio impresivnih devet nominacija, uključujući i najvažnije kategorije, a to su najbolji film u kategoriji mjuzikla ili komedije, najbolja režiju i te najbolji scenarij. Glumačke nominacije osigurali su Leonardo DiCaprio za glavnu mušku ulogu, Chase Infiniti za glavnu žensku ulogu te čak troje glumaca u sporednim ulogama: Benicio Del Toro, Sean Penn i Teyana Taylor, a i originalna glazba Jonnyja Greenwooda također je ušla u utrku za ovu prestižnu filmsku nagradu, čime je "One Battle After another" zaokružio svoju dominaciju i postavio se kao rani favorit u sezoni nagrada.
Odmah iza Andersonovog filma, s osam nominacija, smjestila se norveška drama "Sentimental Value" redatelja Joachima Triera, priča o disfunkcionalnoj obitelji jednog filmaša koja će se natjecati u kategoriji najbolje drame. U istoj kategoriji za glavnu nagradu borit će se i vampirski film smješten na segregirani američki jug, "Sinners", koji je prikupio sedam nominacija, uključujući one za redatelja Ryana Cooglera i glavnog glumca Michaela B. Jordana, a među ostalim jakim kandidatima ističu se i filmovi "Hamnet" sa šest nominacija te "Frankenstein" Guillerma del Tora i dugoočekivani mjuzikl "Wicked: For Good", koji su osigurali po pet nominacija, obećavajući neizvjesnu borbu u glavnim filmskim kategorijama.
U svijetu televizije, HBO-ova hit serija "Bijeli lotos" ponovno je dokazala svoj status kulturnog fenomena, osiguravši čak šest nominacija. Kritičari su posebno hvalili treću sezonu smještenu na Tajlandu, a većina nominacija, očekivano, pripala je izvanrednoj glumačkoj postavi. Među nominiranima su veterani poput Carrie Coon, Parker Posey, Waltona Gogginsa i Jasona Isaacsa, ali i mlada zvijezda Aimee Lou Wood, a odmah iza "Bijelog lotosa", s pet nominacija, smjestila se hvaljena Netflixova miniserija "Adolescence", koja je dobila nominaciju za najbolju limitiranu seriju te za glumačke izvedbe Stephena Grahama, Erin Doherty i mladog Owena Coopera. Po četiri nominacije osvojile su popularna humoristična misterija "Only Murders in the Building" i znanstveno-fantastični triler "Severance".
Svoju poziciju lidera u industriji ove je godine definitivno potvrdio Netflix s ukupno 35 nominacija u filmskim i televizijskim kategorijama, što je najviše od svih studija. Zanimljivo je da ga slijede Warner Bros. i HBO, koji će uskoro preuzeti oba spomenuta studija, dok se u filmskim kategorijama posebno istaknuo nezavisni distributer NEON s 21 nominacijom, što dokazuje da i manji igrači mogu konkurirati holivudskim divovima.
Kao što smo već spomenuli, 11. siječnja 2026. po prvi će se puta dodjeljivati nagrada u kategoriji za najbolji podcast, u kojoj su nominirani "Armchair Expert With Dax Shepard", "Call Her Daddy", "Good Hang With Amy Poehler", "The Mel Robbins Podcast", "Smartless" i "Up First", a bit će to ujedno i druga godina za kategoriju najboljeg stand-up specijala, u kojoj su nominirani Brett Goldstein, Kevin Hart, Kumail Nanjiani, Ricky Gervais i Sarah Silverman.
Najveće iznenađenje ipak je kategorija za filmsko i komercijalno postignuće, čiji su nominirani potaknuli lavinu kritika i pitanja o samim kriterijima nagrade. Posebnu nevjericu izazvala je nominacija za film "Avatar: Fire and Ash", koji ne samo da još nije počeo s prikazivanjem, već mu je premijera zakazana tek za 19. prosinca ove godine, pa bismo nominaciju mogli protumačiti kao ciničan potez temeljen isključivo na projekcijama i komercijalnom potencijalu franšize, što potkopava integritet same nagrade. Dodatnu konfuziju unijela je i nominacija za "Mission: Impossible – The Final Reckoning", filma koji se, unatoč solidnim ocjenama, univerzalno smatra komercijalnim podbačajem s obzirom na svoj golemi budžet i očekivanja, pa i njegova prisutnost na popisu, uz stvarne hitove poput "Sinners" i "Wicked: For Good", ostavlja u čudu.
Najbolji film - drama
Frankenstein
Hamnet
It Was Just An Accident
The Secret Agent
Sentimental Values
Sinners
Najbolji film - mjuzikl ili komedija
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice
Nouvelle Vague
One Battle After Another
Najbolja glumica u filmu - drama
Jessie Buckley - Hamnet
Jennifer Lawrence - Die My Love
Renate Reinsve - Sentimental Value
Julia Roberts - After The Hunt
Tessa Thompson - Hedda
Eva Victor - Sorry, Baby
Najbolji glumac u filmu - drama
Joel Edgerton - Train Dreams
Oscar Isaac - Frankenstein
Dwayne Johnson - The Smashing Machine
Michael B. Jordan - Sinners
Wagner Moura - The Secret Agent
Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Najbolja glumica u filmu - mjuzikl ili komedija
Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You
Cynthia Erivo - Wicked: For Good
Kate Hudson - Song Sung Blue
Chase Infiniti - One Battle After Another
Amanda Seyfried - The Testament of Ann Lee
Emma Stone - Bugonia
Najbolji glumac u filmu - mjuzikl ili komedija
Timothée Chalamet - Marty Supreme
George Clooney - Jay Kelly
Leonardo DiCaprio - One Battle After Another
Ethan Hawke - Blue Moon
Lee Byung-Hun - No Other Choice
Jesse Plemons - Bugonia
Najbolja sporedna glumica
Emily Blunt - The Smashing Machine
Elle Fanning - Sentimental Value
Ariana Grande - Wicked: For Good
Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value
Amy Madigan - Weapons
Teyana Taylor - One Battle After Another
Najbolji sporedni glumac
Benicio del Toro - One Battle After Another
Jacob Elordi - Frankenstein
Paul Mescal - Hamnet
Sean Penn - One Battle After Another
Adam Sandler - Jay Kelly
Stellan Skarsgard - Sentimental Value
Najbolji film koji nije na engleskom jeziku
It Was Just An Accident - France
No Other Choice - South Korea
The Secret Agent - Brazil
Sentimental Value - Norway
Sirāt - Spain
The Voice of Hind Rajab - Tunisia
Najbolji redatelj u filmu
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Ryan Coogler - Sinners
Guillermo del Toro - Frankenstein
Jafar Panahi - It Was Just An Accident
Joachim Trier - Sentimental Value
Chloe Zhao - Hamnet
Najbolji scenarij
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Ronald Bronstein & Josh Safdie - Marty Supreme
Ryan Coogler - Sinners
Jafar Panahi - It Was Just an Accident
Eskil Vogt & Joachim Trier - Sentimental Value
Chloé Zhao & Maggie O'Farrel - Hamnet
Najbolji animirani film
Arco
Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amelie or the Character of Rain
Zootopia 2
Najbolja glazba
Alexandre Desplat - Frankenstein
Ludwig Göransson - Sinners
Jonny Greenwood - One Battle After Another
Kangding Ray - Sirāt
Max Richter - Hamnet
Hans Zimmer - F1
Najbolja pjesma
Dream As One - Avatar: Fire and Ash | Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen
Golden - KPop Demon Hunters | Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick
I Lied To You - Sinners | Raphael Saadiq, Ludwig Göransson
No Place Like Home - Wicked: For Good | Stephen Schwartz
The Girl In The Bubble - Wicked: For Good | Stephen Schwartz
Train Dreams - Train Dreams | Nick Cave, Bryce Dessner
Najbolje filmsko i kino postignuće
Avatar: Fire and Ash
F1
KPop Demon Hunters
Mission: Impossible - The Final Reckoning
Sinners
Weapons
Wicked: For Good
Zootopia 2
Najbolja serija - drama
The Diplomat - Netflix
The Pitt - HBO Max
Pluribus - Apple TV
Severance - Apple TV
Slow Horses Apple TV
The White Lotus - HBO Max
Najbolja serija - mjuzikl ili komedija
Abbott Elementary - ABC
The Bear - FX on Hulu
Hacks - HBO Max
Nobody Wants This - Netflix
Only Murders in the Building - Hulu
The Studio - Apple TV
Najbolja miniserija, antologijska serija ili TV film
Adolescence - NetflixŽ
All Her Fault - Peacock
The Beast in Me - Netflix
Black Mirror - Netflix
Dying for Sex - FX on Hulu
The Girlfriend - Prime Video
Najbolji glumac u televizijskoj seriji - drama
Sterling K. Brown - Paradise
Diego Luna - Andor
Gary Oldman - Slow Horses
Mark Ruffalo - Task
Adam Scott - Severance
Noah Wyle - The Pitt
Najbolja glumica u televizijskoj seriji - drama
Kathy Bates - Matlock
Britt Lower - Severance
Helen Mirren - Mobland
Bella Ramset - The Last Of Us
Keri Russell - The Diplomat
Rhea Seehorn - Pluribus
Najbolji glumac u televizijskoj seriji - komedija ili mjuzikl
Adam Brody - Nobody Wants This
Steve Martin - Only Murders in the Building
Glen Powel - Chad Powers
Seth Rogen - The Studio
Martin Short - Only Murders in the Building
Jeremy Allen White - The Bear
Najbolja glumica u televizijskoj seriji - komedija ili mjuzikl
Kristen Bell - Nobody Wants This
Ayo Edebiri - The Bear
Selena Gomez - Only Murders in the Building
Natasha Lyonne - Poker Face
Jenna Ortega - Wednesday
Jean Smart - Hacks
Najbolji glumac u miniseriji, antologijskoj seriji ili TV filmu
Jacob Elordi - The Narrow Road to the Deep North
Paul Giamatti - Black Mirror
Stephen Graham - Adolescence
Charlie Hunnam - Monster: The ED Gein Story
Jude Law - Black Rabbit
Matthew Rhys - The Beast in Me
Najbolja glumica u miniseriji, antologijskoj seriji ili TV filmu
Claire Danes - The Beast in Me
Rashida Jones - Black Mirror
Amanda Seyfried - Long Bright RIver
Sarah Snook - All her Fault
Michelle Williams - Dying for Sex
Robin Wright - The Girlfriend
Najbolji sporedni glumac u TV seriji
Owen Cooper - Adolescence
Billy Crudup - The Morning Show
Walton Goggins - The White Lotus
Jason Isaacs - The White Lotus
Tramell Tillman - Severance
Ashley Walters - Adolescence
Najbolja sporedna glumica u TV seriji
Carrie Coon - The White Lotus
Erin Doherty - Adolescence
Hannah Einbinder - Hacks
Catherine O’Hara - The Studio
Parker Posey - The White Lotus
Aimee Lou Wood - The White Lotus
Najbolji podcast
Armchair Expert with Dax Shepard
Call Her Daddy
Good Hang with Amy Poehler
The Mel Robbins Podcast
Smartless
Up First
Najbolja izvedba u stand-up komediji na televiziji
Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
Kevin Hart: Acting My Age
Kumail Nanjiani: Night Thoughts
Ricky Gervais: Mortality
Sarah Silverman: Postmortem