Utrku predvode film 'One Battle After Another' i HBO-ova hit serija 'Bijeli lotos'

Oči filmskog i televizijskog svijeta u ponedjeljak, 8. prosinca, bile su uprte u glumca i komičara Marlona Wayansa i glumicu Skye P. Marshall, koji su objavili imena nominiranih za nadolazeću, 83. po redu dodjelu Zlatnih globusa. Sama dodjela, koju će kao i prošle godine voditi američka komičarka Nikki Glaser, održat će se 11. siječnja 2026. u Los Angelesu, a s novim izdanjem dolazi i jedan novitet. Naime, od sljedeće godine, uz najbolja međunarodna filmska i televizijska ostvarenja, bit će nagrađen i najbolji podcast, što znači da će se Zlatni globus sada dodjeljivati u 28 kategorija.

Utrku za Zlatne globuse 2026. godine predvodi film "One Battle After Another" redatelja Paula Thomasa Andersona, koji je osvojio impresivnih devet nominacija, uključujući i najvažnije kategorije, a to su najbolji film u kategoriji mjuzikla ili komedije, najbolja režiju i te najbolji scenarij. Glumačke nominacije osigurali su Leonardo DiCaprio za glavnu mušku ulogu, Chase Infiniti za glavnu žensku ulogu te čak troje glumaca u sporednim ulogama: Benicio Del Toro, Sean Penn i Teyana Taylor, a i originalna glazba Jonnyja Greenwooda također je ušla u utrku za ovu prestižnu filmsku nagradu, čime je "One Battle After another" zaokružio svoju dominaciju i postavio se kao rani favorit u sezoni nagrada.

Odmah iza Andersonovog filma, s osam nominacija, smjestila se norveška drama "Sentimental Value" redatelja Joachima Triera, priča o disfunkcionalnoj obitelji jednog filmaša koja će se natjecati u kategoriji najbolje drame. U istoj kategoriji za glavnu nagradu borit će se i vampirski film smješten na segregirani američki jug, "Sinners", koji je prikupio sedam nominacija, uključujući one za redatelja Ryana Cooglera i glavnog glumca Michaela B. Jordana, a među ostalim jakim kandidatima ističu se i filmovi "Hamnet" sa šest nominacija te "Frankenstein" Guillerma del Tora i dugoočekivani mjuzikl "Wicked: For Good", koji su osigurali po pet nominacija, obećavajući neizvjesnu borbu u glavnim filmskim kategorijama.

"Sentimental Value" Foto: IMDb

U svijetu televizije, HBO-ova hit serija "Bijeli lotos" ponovno je dokazala svoj status kulturnog fenomena, osiguravši čak šest nominacija. Kritičari su posebno hvalili treću sezonu smještenu na Tajlandu, a većina nominacija, očekivano, pripala je izvanrednoj glumačkoj postavi. Među nominiranima su veterani poput Carrie Coon, Parker Posey, Waltona Gogginsa i Jasona Isaacsa, ali i mlada zvijezda Aimee Lou Wood, a odmah iza "Bijelog lotosa", s pet nominacija, smjestila se hvaljena Netflixova miniserija "Adolescence", koja je dobila nominaciju za najbolju limitiranu seriju te za glumačke izvedbe Stephena Grahama, Erin Doherty i mladog Owena Coopera. Po četiri nominacije osvojile su popularna humoristična misterija "Only Murders in the Building" i znanstveno-fantastični triler "Severance".

"Bijeli lotos" Foto: Fabio Lovino/HBO

Svoju poziciju lidera u industriji ove je godine definitivno potvrdio Netflix s ukupno 35 nominacija u filmskim i televizijskim kategorijama, što je najviše od svih studija. Zanimljivo je da ga slijede Warner Bros. i HBO, koji će uskoro preuzeti oba spomenuta studija, dok se u filmskim kategorijama posebno istaknuo nezavisni distributer NEON s 21 nominacijom, što dokazuje da i manji igrači mogu konkurirati holivudskim divovima.

Kao što smo već spomenuli, 11. siječnja 2026. po prvi će se puta dodjeljivati nagrada u kategoriji za najbolji podcast, u kojoj su nominirani "Armchair Expert With Dax Shepard", "Call Her Daddy", "Good Hang With Amy Poehler", "The Mel Robbins Podcast", "Smartless" i "Up First", a bit će to ujedno i druga godina za kategoriju najboljeg stand-up specijala, u kojoj su nominirani Brett Goldstein, Kevin Hart, Kumail Nanjiani, Ricky Gervais i Sarah Silverman.

Najveće iznenađenje ipak je kategorija za filmsko i komercijalno postignuće, čiji su nominirani potaknuli lavinu kritika i pitanja o samim kriterijima nagrade. Posebnu nevjericu izazvala je nominacija za film "Avatar: Fire and Ash", koji ne samo da još nije počeo s prikazivanjem, već mu je premijera zakazana tek za 19. prosinca ove godine, pa bismo nominaciju mogli protumačiti kao ciničan potez temeljen isključivo na projekcijama i komercijalnom potencijalu franšize, što potkopava integritet same nagrade. Dodatnu konfuziju unijela je i nominacija za "Mission: Impossible – The Final Reckoning", filma koji se, unatoč solidnim ocjenama, univerzalno smatra komercijalnim podbačajem s obzirom na svoj golemi budžet i očekivanja, pa i njegova prisutnost na popisu, uz stvarne hitove poput "Sinners" i "Wicked: For Good", ostavlja u čudu.



U nastavku donosimo popis svih nominacija:

Najbolji film - drama



Frankenstein

Hamnet

It Was Just An Accident

The Secret Agent

Sentimental Values

Sinners

Najbolji film - mjuzikl ili komedija

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice

Nouvelle Vague

One Battle After Another

Najbolja glumica u filmu - drama



Jessie Buckley - Hamnet

Jennifer Lawrence - Die My Love

Renate Reinsve - Sentimental Value

Julia Roberts - After The Hunt

Tessa Thompson - Hedda

Eva Victor - Sorry, Baby

Najbolji glumac u filmu - drama



Joel Edgerton - Train Dreams

Oscar Isaac - Frankenstein

Dwayne Johnson - The Smashing Machine

Michael B. Jordan - Sinners

Wagner Moura - The Secret Agent

Jeremy Allen White - Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Najbolja glumica u filmu - mjuzikl ili komedija



Rose Byrne - If I Had Legs I'd Kick You

Cynthia Erivo - Wicked: For Good

Kate Hudson - Song Sung Blue

Chase Infiniti - One Battle After Another

Amanda Seyfried - The Testament of Ann Lee

Emma Stone - Bugonia

Najbolji glumac u filmu - mjuzikl ili komedija



Timothée Chalamet - Marty Supreme

George Clooney - Jay Kelly

Leonardo DiCaprio - One Battle After Another

Ethan Hawke - Blue Moon

Lee Byung-Hun - No Other Choice

Jesse Plemons - Bugonia

Najbolja sporedna glumica



Emily Blunt - The Smashing Machine

Elle Fanning - Sentimental Value

Ariana Grande - Wicked: For Good

Inga Ibsdotter Lilleaas - Sentimental Value

Amy Madigan - Weapons

Teyana Taylor - One Battle After Another

Najbolji sporedni glumac



Benicio del Toro - One Battle After Another

Jacob Elordi - Frankenstein

Paul Mescal - Hamnet

Sean Penn - One Battle After Another

Adam Sandler - Jay Kelly

Stellan Skarsgard - Sentimental Value

Najbolji film koji nije na engleskom jeziku



It Was Just An Accident - France

No Other Choice - South Korea

The Secret Agent - Brazil

Sentimental Value - Norway

Sirāt - Spain

The Voice of Hind Rajab - Tunisia

Najbolji redatelj u filmu



Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Ryan Coogler - Sinners

Guillermo del Toro - Frankenstein

Jafar Panahi - It Was Just An Accident

Joachim Trier - Sentimental Value

Chloe Zhao - Hamnet

Najbolji scenarij



Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Ronald Bronstein & Josh Safdie - Marty Supreme

Ryan Coogler - Sinners

Jafar Panahi - It Was Just an Accident

Eskil Vogt & Joachim Trier - Sentimental Value

Chloé Zhao & Maggie O'Farrel - Hamnet

Najbolji animirani film

Arco

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba Infinity Castle

Elio

KPop Demon Hunters

Little Amelie or the Character of Rain

Zootopia 2

Najbolja glazba



Alexandre Desplat - Frankenstein

Ludwig Göransson - Sinners

Jonny Greenwood - One Battle After Another

Kangding Ray - Sirāt

Max Richter - Hamnet

Hans Zimmer - F1

Najbolja pjesma



Dream As One - Avatar: Fire and Ash | Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen

Golden - KPop Demon Hunters | Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick

I Lied To You - Sinners | Raphael Saadiq, Ludwig Göransson

No Place Like Home - Wicked: For Good | Stephen Schwartz

The Girl In The Bubble - Wicked: For Good | Stephen Schwartz

Train Dreams - Train Dreams | Nick Cave, Bryce Dessner

Najbolje filmsko i kino postignuće



Avatar: Fire and Ash

F1

KPop Demon Hunters

Mission: Impossible - The Final Reckoning

Sinners

Weapons

Wicked: For Good

Zootopia 2

Najbolja serija - drama



The Diplomat - Netflix

The Pitt - HBO Max

Pluribus - Apple TV

Severance - Apple TV

Slow Horses Apple TV

The White Lotus - HBO Max

Najbolja serija - mjuzikl ili komedija



Abbott Elementary - ABC

The Bear - FX on Hulu

Hacks - HBO Max

Nobody Wants This - Netflix

Only Murders in the Building - Hulu

The Studio - Apple TV

Najbolja miniserija, antologijska serija ili TV film



Adolescence - NetflixŽ

All Her Fault - Peacock

The Beast in Me - Netflix

Black Mirror - Netflix

Dying for Sex - FX on Hulu

The Girlfriend - Prime Video

Najbolji glumac u televizijskoj seriji - drama



Sterling K. Brown - Paradise

Diego Luna - Andor

Gary Oldman - Slow Horses

Mark Ruffalo - Task

Adam Scott - Severance

Noah Wyle - The Pitt

Najbolja glumica u televizijskoj seriji - drama



Kathy Bates - Matlock

Britt Lower - Severance

Helen Mirren - Mobland

Bella Ramset - The Last Of Us

Keri Russell - The Diplomat

Rhea Seehorn - Pluribus

Najbolji glumac u televizijskoj seriji - komedija ili mjuzikl



Adam Brody - Nobody Wants This

Steve Martin - Only Murders in the Building

Glen Powel - Chad Powers

Seth Rogen - The Studio

Martin Short - Only Murders in the Building

Jeremy Allen White - The Bear

Najbolja glumica u televizijskoj seriji - komedija ili mjuzikl



Kristen Bell - Nobody Wants This

Ayo Edebiri - The Bear

Selena Gomez - Only Murders in the Building

Natasha Lyonne - Poker Face

Jenna Ortega - Wednesday

Jean Smart - Hacks

Najbolji glumac u miniseriji, antologijskoj seriji ili TV filmu



Jacob Elordi - The Narrow Road to the Deep North

Paul Giamatti - Black Mirror

Stephen Graham - Adolescence

Charlie Hunnam - Monster: The ED Gein Story

Jude Law - Black Rabbit

Matthew Rhys - The Beast in Me

Najbolja glumica u miniseriji, antologijskoj seriji ili TV filmu



Claire Danes - The Beast in Me

Rashida Jones - Black Mirror

Amanda Seyfried - Long Bright RIver

Sarah Snook - All her Fault

Michelle Williams - Dying for Sex

Robin Wright - The Girlfriend

Najbolji sporedni glumac u TV seriji



Owen Cooper - Adolescence

Billy Crudup - The Morning Show

Walton Goggins - The White Lotus

Jason Isaacs - The White Lotus

Tramell Tillman - Severance

Ashley Walters - Adolescence

Najbolja sporedna glumica u TV seriji



Carrie Coon - The White Lotus

Erin Doherty - Adolescence

Hannah Einbinder - Hacks

Catherine O’Hara - The Studio

Parker Posey - The White Lotus

Aimee Lou Wood - The White Lotus

Najbolji podcast



Armchair Expert with Dax Shepard

Call Her Daddy

Good Hang with Amy Poehler

The Mel Robbins Podcast

Smartless

Up First

Najbolja izvedba u stand-up komediji na televiziji



Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?

Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life

Kevin Hart: Acting My Age

Kumail Nanjiani: Night Thoughts

Ricky Gervais: Mortality

Sarah Silverman: Postmortem