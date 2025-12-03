Naši Portali
Kazališno vijeće HNK Split

Razriješen Vicko Bilandžić, a odabir v.d. intendanta iznenadio je sve

HNK Split
Autor
Maja Pejković Kaćanski
03.12.2025.
u 20:57

Odlukom Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, dužnosti je razriješen intendant Vicko Bilandžić, a za v.d. dolazi operni pjevač Božo Župić

Kazališno vijeće HNK Split na poslijepodnevnoj sjednici donijelo je prijedlog o razrješenju intendanta Vicka Bilandžića zbog neusvajanja programskog i financijskog izvješća te gradonačelniku Tomislavu Šuti uputilo i prijedlog da  za v.d. intendanta imenuje Božu Župića, opernog pjevača.

Dovođenje "u prvi plan" Sinjanina Župića koji nije zaposlenik, ali sa splitskom nacionalnom kazališnom kućom surađuje kao solista od 2008. godine, dobrano je iznenadilo kulturnjake budući da se njegovo ime nije spominjalo ni u kakvoj kombinatorici. Bas Božo Župić u teatru je odigrao niz uloga, a srca publike osvojio je pjevajući Sulejmana Veličanstvenog na premijeri Zajčeve opere Nikola Šubić Zrinjski.

Predsjednica Kazališnog vijeća Marija Boban pojasnila je da se razrješenje Bilandžića  predlaže prvenstveno zbog toga što nije ispunjen program poglavito u broju opera. Upravo zato resorno Ministarstvo nije moglo doznačiti sredstva HNK Split.

No, na sjednici Kazališnog vijeća nije baš bilo jednoglasja. Dajana Stolić Bohnert, predstavnica radnika i Maro Nejašmić Banić,  zastupnik umjetnika ostali su suzdržani jer je njihov prijedlog bio da se za v.d. imenuje Ivan Vatavuk, pravnik, predstojnik Ureda intendanta. O njihovom prijedlogu nije se ni glasovalo. Nakon toga je Maro Nejašmić Banić podnio ostavku na mjesto predstavnika umjetnika u KV-u. Za Dalmatinski portal je izjavio: "Dosta je, umorio sam se, to je glavni razlog. Posvetit ću se sebi i svojoj karijeri, što sam zbog Kazališnog vijeća i zapustio proteklih nekoliko godina".

Kako doznajemo iz dobro informiranih izvora, navodno bi za v.d. ravnateljice Opere trebala biti postavljena Jelena Bosančić, a za v.d. direktora Drame Maro Nejašmić Banić. Za v .d. šefa Baleta još se traži osoba. Pred Kazališnim vijećem HNK Split brojne su obveze. Morali bi što prije usvojiti programsko-financijski okvir za 2026.

Ključne riječi
Božo Župić Vicko Bilandžić kazališno vijeće kazalište HNK Split

