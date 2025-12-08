Novi "Avatar" nominiran za Zlatni globus, a još nije ni u kinima: Kako je to uopće moguće?

Objava nominacija za 83. dodjelu nagrade Zlatni globus, koja će se održati 11. siječnja 2026. godine, potvrdila je favorite sezone, no istovremeno je pokrenula lavinu pitanja i kontroverzi. Dok su filmovi poput "One Battle After Another" s devet nominacija i "Sentimental Value" s osam nominacija očekivano dominirali listama, pažnju javnosti ukrala je jedna naizgled bizarna odluka. Treći nastavak franšize Jamesa Camerona, "Avatar: Fire & Ash", osigurao je dvije nominacije, i to u kategorijama za najbolju originalnu pjesmu ("Dream As One") te za novo kinematografsko i komercijalno postignuće, iako film u trenutku objave nominacija još uvijek nije prikazan publici. Mnogi su se s pravom zapitali kako je moguće nominirati film za uspjeh na kino blagajnama koji se tek treba dogoditi, a ugledni magazin Variety opisao je cijelu kategoriju kao "zagonetnu", ističući da se u njoj, uz neosporne hitove, našao i film koji "još nije ni počeo s prikazivanjem".

Iako na prvu djeluje kao skandal ili previd, nominacija filma prije njegove službene premijere nije kršenje pravila, već uobičajena, iako zbunjujuća, praksa u svijetu prestižnih filmskih nagrada. Ključ leži u strogom rasporedu i internim procedurama glasačkog tijela Zlatnih globusa, koje danas broji više od 300 međunarodnih novinara. Prema službenom pravilniku, da bi film bio kvalificiran, ne mora nužno biti u širokoj distribuciji u trenutku objave nominacija. Dovoljno je da studiji osiguraju da ga članovi žirija mogu pogledati prije isteka roka za glasanje. To se postiže organiziranjem posebnih, zatvorenih projekcija ili, što je danas češće, postavljanjem filma na zaštićenu online platformu za gledanje. Službeni vremenski okvir za 83. dodjelu Zlatnih globusa nalaže da su svi filmovi morali biti dostupni glasačima najkasnije do 3. prosinca 2025., dok su nominacije objavljene pet dana kasnije, 8. prosinca. Dakle, dok je publika još čekala, glasači su svoj sud o Cameronovom spektaklu već donijeli.

Ova situacija gotovo je identična onoj iz 2009. godine, kada je originalni "Avatar" također bio nominiran prije nego što ga je itko izvan uskog kruga kritičara i glasača imao priliku vidjeti. Nominacije za 67. dodjelu Zlatnih globusa objavljene su 15. prosinca 2009., a film je svoju američku premijeru imao tek tri dana kasnije, 18. prosinca. Članovi tadašnjeg Udruženja stranih novinara Hollywooda (HFPA) film su pogledali na posebnim projekcijama, što im je omogućilo da ga uvrste u utrku. Taj presedan pokazao je da je za velike studije poput Warner Bros. ili Disneyja ključno pozicionirati svoje najiščekivanije filmove kao glavne kandidate u sezoni nagrada, čak i ako to znači da ih moraju otkriti žiriju "ispod stola" dok marketinška kampanja za širu javnost još traje. "Avatar" je te godine na kraju osvojio dva Zlatna globusa, uključujući i onaj najvažniji, za najbolji dramski film.

Upravo je ta pobjeda originalnog "Avatara" potaknula jednu od najvećih rasprava u povijesti nagrada i pokrenula pitanje o njihovom stvarnom smislu. Mnogi kritičari i analitičari, poput poznatog komentatora Johna Campeae, smatrali su apsurdnim da je film proglašen najboljim, a da istovremeno njegov scenarij nije bio smatran dovoljno dobrim ni za nominaciju. Ta je odluka, tvrdili su, pokazala da se Zlatni globusi previše fokusiraju na tehnička dostignuća i vizualni spektakl, a zanemaruju temelj filma – priču. Slična se kritika sada upućuje i na račun nominacije nastavka "Avatar: Fire & Ash". Nominacija u kategoriji "Kinematografsko i komercijalno postignuće" za film koji još nije zaradio ni centa na blagajnama djeluje kao nagrada za očekivani, a ne stvarni uspjeh, čime se sama svrha kategorije dovodi u pitanje i pretvara je u svojevrsno natjecanje u popularnosti i marketinškom potencijalu.

Zlatni globusi posljednjih su godina prošli kroz turbulentno razdoblje, suočeni s optužbama za korupciju i nedostatak raznolikosti, što je dovelo do prodaje organizacije i temeljite reforme glasačkog tijela. U pokušaju modernizacije i približavanja široj publici uvedene su i nove kategorije, poput one za najbolji podcast ili najbolji stand-up specijal. Kategorija za kinematografsko i komercijalno postignuće, uvedena prije tri godine, također je dio tih napora da se oda priznanje filmovima koji su obilježili godinu ne samo kod kritike, već i kod publike. Međutim, ovogodišnji popis nominiranih u toj kategoriji pokazuje koliko je teško pomiriti te dvije stvari. Uz neosporne hitove poput vampirskog epa "Sinners" i animiranog filma "Zootopia 2", na listi se našao i financijski podbačaj "Mission: Impossible – The Final Reckoning", streaming hit "Kpop Demon Hunters" koji jedva da je igrao u kinima i, naravno, "Avatar" koji tek stiže.

Na kraju, iako nominacija filma koji još nismo vidjeli djeluje kao skandal, ona je zapravo samo posljedica unutarnje logike i kalendara sezone nagrada, koja se odvija paralelno, ali ne i istovremeno sa životom filma u kinima. Prava kontroverza nije u tome kako je nominacija moguća, već zašto se dodjeljuje. Ona otvara fundamentalno pitanje trebaju li nagrade vrednovati isključivo umjetničku kvalitetu dovršenog djela ili smiju postati alat za predviđanje komercijalnog uspjeha i potvrđivanje statusa blockbustera i prije nego što ga je publika imala priliku ocijeniti. Odgovor na to pitanje saznat ćemo kada se svjetla pozornice upale 11. siječnja, a voditeljica Nikki Glaser proglasi pobjednike.