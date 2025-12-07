Poznajete li ga? Muškarac gazio ruže za ubijene žene, pa se vratio među "molitelje"

Društvenim mrežama počela je kružiti odvratna snimka na kojoj muškarac u subotu na Trgu bana Jelačića gazi ruže za ubijene žene. Podsjetimo, ruže je u sklopu zadnje "Tihe mise" tamo postavila umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, a njih 38 simbolizira 38 ubijenih žena u zadnje tri godine.

Na snimci se jasno vidi kako muškarac izlazi iz grupe molitelja praćen snimateljem i namjerno gazi po ružama. Nakon toga ga starija gospođa upozorava i objašnjava mu da su to ruže za ubijene žene. On se nakon toga vraća i ponovno gazi po ružama te odlazi među muškarce koji su, kao i svake prve subote u mjesecu, molili na Trgu.

Muškarac gazio ruže za ubijene žene

Snimka je objavljena na poznatom desničarskom profilu s naslovom "Bravo Ustaniče gazi to je tvoja zemlja", u nju su umontirane fotografije polaganja ruža, vjerojatno ukradene od agencije Pixsell, a sve je praćeno pjesmom "Gazi, dragi, srce moje" pokojne Gabi Novak, kako bi se naglasilo ruganje i nepoštovanje prema žrtvama. Isti profil, koji ima tisuće pratitelja, često objavljuje sadržaj povezan sa NDH, a nedavno je objavio i video kipa Josipa Broza Tita sa krvavom svinjskom glavom.

Kolege iz 24 sata kojima je snimka također poslana proslijedili su je policiji, a njihovo se očitovanje još čeka. Ako netko od građana prepoznaje čovjeka sa snimke, također bi se trebao javiti policiji.

"Dok sam postavljala 38 ruža za 38 žena žrtava femicida u posljednje tri godine, još je jedna žena ubijena. Indikativno, nije bilo svećenika da predvodi "molitvu krunice" — to je, nažalost, jedino što se promijenilo od prve Tihe mise. Nastavljamo borbu težim, sudskim putem, znajući da nam je sa suprotne strane politički pokret koji je u konačnici opasan, ali spremni smo i ne bojimo se; naša je obaveza zaštititi našu zemlju i ostaviti je boljom. Hvala na podršci.", rekla je umjetnica nakon zadnjeg performansa na Trgu.

U Zagrebu održana zadnja "Tiha misa"

Upravo zato Udruga Domino najavljuje pokretanje sudskog postupka početkom siječnja. „Ako država ne reagira, ostaje nam pravosuđe. Ovo je posljednja granica koju želimo testirati prije nego što zaključimo da država više ne ispunjava svoju najosnovniju ulogu — zaštitu života svojih građanki,“ objašnjava voditelj udruge Zvonimir Dobrović.