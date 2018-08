Kći Elena je broj jedan i tu nema diskusije

To je barem lako. Moja Elena. Moja najveća sreća i ljubav, bez mnogo razmišljanja odgovara pjevačica Ivana Kovač na pitanje što joj u životu ispunjava najvećom srećom. Mezimica obitelji je njezina Elena koja će u prvim danima kolovoza proslaviti prvi rođendan. Na proslavi će se sigurno zapjevati i Ivanin novi hit "Srećo i tugo” kojim se nakon tri godine stanke vratila na Splitski festival.

Što ju je privuklo upravo toj pjesmi, kako je uskladila majčinstvo i karijeru, ali i bi li htjela da Elena jednog dana krene glazbenim stopama nje i njezina oca, glazbene legende Miše Kovača, otkriva 40-godišnja glazbenica.

Pjesma „Srećo i tuga” uspinje se na glazbenim ljestvicama. Sigurno je lijep osjećaj znati da u vašoj pjesmi uživaju slušatelji?

Naravno, to i jest najvažnije svim pjevačima - da ljudi vole ono što radite. Publika je epicentar ovoga posla. Ako publika kaže: ”Ne može!”, onda je to jednostavno tako. Nju se ni na što ne prisiljava.

Nakon tri godine vratili ste se na Splitski festival. Kakav je bio povratak?

Volim festivale jer se svi odlično družimo iza bine. Dugo nisam vidjela kolege, a uvijek mi je gušt proćakulati s njima. Imala sam dobru pjesmu pa mi je samim time sve bilo ljepše.



Kako ste odabrali upravo tu pjesmu za vaš ljetni hit?

Fedor Boić, koji je autor glazbe i aranžmana uz Nenu Ninčevića kao tekstopisca, nazvao me i pitao želim li nastupiti na Splitskom festivalu s tom pjesmom jer bi je on poslao na natječaj ako mi se svidi. Nisam poslušala ni kraj refrena, a već sam ga nazvala i pristala, toliko mi se svidjela. Neopisiv mi je gušt kada dobijem pjesmu na preslušavanje i odlučim kao iz topa. To je jednostavno to. Naravno da se to ne događa uvijek, ali takvi su mi trenuci neopisivi.

Foto: Željko Petreš

Čime se inače vodite pri odabiru pjesmama? Jesu li vam važniji glazbu ili tekst?

Sve. Baš sve je važno. Pjesma se gleda kao cjelina jer se kao takva i prezentira publici. Ne možeš snimiti nešto i reći: ”Čujte ljudi, glazba je odlična, ali tekst zanemarite”. Naravno, stvar je ukusa pojedinog izvođača, ali mislim da se svi vode tim da to bude lijep paketić.

Za pjesmu „Srećo i tugo” predstavili ste i videospot o kojem ste rekli da je jedan od najbrže snimljenih. Niste imali previše vremena ili je sve išlo vrlo glatko pa i nije trebalo dugo snimati?

Glatko kao maslac. Navikla sam snimati satima, a inače ne volim snimati spotove. Zato me Željko Petreš zatekao kada je rekao:”Gotovo smo!”. Koja sreća, na kraju mi je jedan od najljepših!

Još vam dvije pjesme nedostaju do objave albuma?

Da. To kod mene ide sporo, ne može sporije i da hoću. Iako naglasak nije više na albumu nego na singlu, a to mi se sviđa jer se posvetiš svakoj pjesmi i ne možeš više nešto napraviti tek toliko da popuniš album. Zato se i ne zamaram rokovima.

Uskoro će biti godina dana otkako ste postali majka. Je li se promijenio vaš odnos prema poslu, odnosno prioriteti?

Elena je broj jedan i o tome nema diskusije! Ostalo je trud. Trebam se dobro potruditi ako želim sve uskladiti jer je baka-servis u Dalmaciji. Elvir i ja smo sami pa Elena svugdje ide sa mnom, a treba paziti da joj se ne narušim ritam. Možda zato i voli tako ljude i svima se veseli jer smo non-stop u pokretu.

Nastupima ste se vratili nekoliko mjeseci nakon poroda. Kakav je bio osjećaj ponovno stati na pozornicu?

Čudan i predivan. Drugi je put već bilo normalno.



Je li tada bilo teško ostaviti Elenu na nekoliko sati?

Jako teško. Naravno da kao mama smatram kako nitko ne može bolje paziti na nju i da samo ja znam što je za nju najbolje. Ispalo je da njezin tata sve radi jako dobro. Ipak nisam bila u pravu. Teško mi je kada nije pokraj mene jer sam s njom od 0 do 24 pa stvarno osjećaš kao da nedostaje dio tebe, pa bilo to i na nekoliko sati.

Je li ona bila na kojem vašem koncertu?

Nije. Premalena je. Ima vremena.



Kako ćete proslaviti njezin prvi rođendan početkom kolovoza?

Bit će to veliko slavlje. Feštat ćemo pošteno.

Nadate li se da bi ona mogla jednog dana krenuti vašim i djedovim stopama i baviti se pjevanjem?

Ne, ne, ne i opet ne. Želim da završi školu, fakultet, da ima siguran i lijep posao. Ovaj je posao iznimno stresan i ono što danas jest sutra nije. Moraš biti psihički jak da bi prvo ostao normalan. Nije baš sve med i mlijeko kako neki misle. Ali to su moje želje, na kraju uvijek ispadne da djeca sama odluče.

Kakav je Mišo djed?

Oba su djeda predivna prema njoj, kao i bake. Trebalo bi istraživati ljubav djeda i baka prema unucima jer je ponekad neshvatljiva.

Je li Mišo koju pjesmu posvetio mezimici obitelji?

Još nije, ali to ne znači da neće.

Foto: Tomilsav Miletić/Pixsell, Hrvoje Jelavić/Pixsell

Nedavno ste rekli da vam nedostaje sna, jeste li se u međuvremenu uspjeli naspavati?

Na refule. Uhvatim dan pa onda opet sedam dana ništa i tako ukrug. Stvarno ispada da stalno kukam.



Rekli ste da ste vi i Elvir nakon Elenina rođenja bili izbezumljeni. Imate li i danas takvih trenutaka?

Sada smo samo izbezumljeni od sreće.



Hoćete li tijekom ljetnih mjeseci imati vremena za odmor?

Naravno, pa čeka nas prvo Elenino kupanje u moru. To ne bih propustila ni za što na svijetu.

