Legendarni Enrico Onofri kao kruna jubilejske godine velikih uspjeha

Hrvatski barokni ansambl u velikom stilu zaključuje godinu svojih jubileja, prepunu velikih i važnih projekata. U četvrt stoljeća postojanja Hrvatski je barokni ansambl (HRBA) znatno proširio obzore i obogatio krajolik hrvatske glazbene kulture, stvarajući čitav novi naraštaj sjajnih glazbenika koji su u njemu stjecali dragocjeno iskustvo, a danas briljiraju na svjetskim pozornicama, s kojih pak veliki umjetnici i pedagozi redovito dolaze surađivati i nastupati u Hrvatskoj.

„Klasični obrat“ bio je tek jedan od programa koje su pripremili i tijekom godine izveli na više mjesta, u nekoliko verzija. Imao sam sreću slušati ga prošlog ljeta na Glazbenim večerima u sv. Donatu, kada je upravo tim koncertom proslavljena 25. obljetnica ansambla. Program je obuhvatio djela iz fascinantnog razdoblja u kojem se kasni, raskošni barok postupno preobražavao u propupalu ranu klasiku. No te je večeri slušatelje na osobit način osvojila suvremena skladba „Nevera“, dar skladatelja Davora Bobića ansamblu za jubilej, a glazbenika publici. Posebno je oduševio i nastup violinistice Helge Korbar, koja je, pridruživši se sastavu, dodatno podigla razinu i dinamku već ionako iznimno skladnog i temperamentnog muziciranja.

Osim u Zadru, HRBA je ljetos nastupio i na Osorskim glazbenim večerima te Dubrovačkim ljetnim igrama, a obogatio je i vrijedne manje manifestacije, poput sisačkog festivala Ars organum Sisciae i velikogoriškog VG Brass Festivala. Ansambl je ove godine ponovno bio angažiran i u HNK-u Zagreb — kako bi, zapravo, i trebalo biti redovito — gdje je ostvario originalni glazbeno-scenski projekt „Večera kod Händela“, ponovljen i na Korčulanskom baroknom festivalu, s kojim je HRBA simbiotski povezan.

Vrhunci jubilejske godine svakako su bile tri izvedbe monumentalnog Händelova oratorija Mesija. Prva je održana u najprestižnijem domaćem koncertnom ciklusu Lisinski subotom, povodom 340. obljetnice skladateljeva rođenja. Druga je i ove godine značajno obogatila program Varaždinskih baroknih večeri, dok je treća ujedno ukrasila još jedan veliki jubilej — dvadesetu koncertnu sezonu Hrvatskog baroknog ansambla u Zagrebu. Ta je večer, 5. listopada u kazalištu Kerempuh, bila i posebno emotivna: posvećena je 10. godišnjici prerane smrti Saše Britvića, jednog od utemeljitelja ansambla. Na čvrstim temeljima koje je Britvić postavio, predano i uspješno nastavlja graditi i ansambl uvijek voditi prema novim izazovima i vrhuncima violinistica Laura Vadjon — koncertna majstorica, direktorica i umjetnička ravnateljica.

Svemu nabrojanom treba dodati i inozemna gostovanja ansambla, koji je rado viđen i cijenjen gost na festivalima barokne glazbe diljem Europe.

A večeras, 7. prosinca, u Kerempuhu će svi jubilarni uspjesi ove godine biti okrunjeni završnim koncertom sezone. Gostujući umjetnički voditelj bit će Enrico Onofri — legendarni talijanski virtouz, karizmatični suosnivač i prva violina ansambla Il Giardino Armonico, stari znanac Hrvatskog baroknog ansambla i jedan od miljenika njegove publike. Uz njega će HRBA zaključiti godinu još jednim lijepim iskorakom u klasičnu epohu i posegnuti u glazbenu riznicu Haydna i Mozarta. Ujedno će to biti i prilika za upoznavanje programa sljedeće sezone te upis pretplata.