Nova akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja, ovo su detalji

USKOK je izvijestio kako su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. "Navedene radnje provode se na području Osijeka i Tenje u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga i pranja novca", izvijestio je USKOK. Uz to, navodi kako će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Po neslužbenim informacijama, uhićene su tri osobe koje se sumnjiče da su nabavile i u Hrvatsku prokrijumčarile oko tonu marihuane od čega su 900 kg uspjeli i preprodati. Novac zarađen na taj način su oprali kroz daljnja ulaganja, vjerojatno kupnju nekretnina.