Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
HITNE DOKAZNE RADNJE

Nova akcija USKOK-a: U tijeku uhićenja, ovo su detalji

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
Autori: Ivana Jakelić, Vecernji.hr
08.12.2025.
u 08:44

Akcija se odvija na području Osijeka i Tenje u odnosu na nekoliko osoba

USKOK je izvijestio kako su u tijeku uhićenja i provođenje hitnih dokaznih radnji. Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi PNUSKOK. "Navedene radnje provode se na području Osijeka i Tenje u odnosu na nekoliko osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga i pranja novca", izvijestio je USKOK. Uz to, navodi kako će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Po neslužbenim informacijama, uhićene su tri osobe koje se sumnjiče da su nabavile i u Hrvatsku prokrijumčarile oko tonu marihuane od čega su 900 kg uspjeli i preprodati. Novac zarađen na taj način su oprali kroz daljnja ulaganja, vjerojatno kupnju nekretnina.
Trump dobio FIFA nagradu za mir: 'Stvorit ćemo događaj kakvog svijet još nije vidio'
Ključne riječi
pranje novca droga uhićenje USKOK

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar Samodesno
Samodesno
08:53 08.12.2025.

Nije mi jasno zašto se hadzovce hapsi jednog po jednog, zar ne bi bilo jednostavnije i jeftinije pokupiti ih sve odjednom?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

17
OBJAVA NA FACEBOOKU

VIDEO Javio se gazitelj ruža: Moj čin nije bio agresija, ispričavam se obiteljima žrtava i svim prijateljima i kolegama

Nije mi bilo ni na kraj pameti da će se snimka proširiti tom brzinom, niti da će moj čin biti prikazan kao napad na žrtve ili kao da obezvrjeđujem njihove sudbine. Takva interpretacija nikada nije bila moja namjera, niti se s njom mogu poistovjetiti. Ovim putem se ispričavam svima koji su moj čin tako doživjeli, osobito obiteljima žrtava, kojima je i bez ovakvih događaja dovoljno teško nositi se s gubitkom i svakodnevnim podsjećanjem na nasilje, rekao je.

Učitaj još

Kupnja