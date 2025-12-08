Naši Portali
EUROPA O MIROVNOM PLANU

Zelenski se okreće Europi u ključnom trenutku: Hrvatska jamči milijardu eura ako EU popusti Belgiji

Autor
Denis Romac
08.12.2025.
u 19:25

Trump se danas ponovno obrušio baš na Zelenskog, optuživši ga da još nije pročitao mirovni prijedlog i da nije siguran hoće li se s njim suglasiti

Nakon što je na Floridi održano nekoliko krugova američko-ukrajinskih pregovora, na kojima su se obje strane suglasile da "bilo kakav stvarni napredak u postizanju mirovnog sporazuma ovisi o spremnosti Rusije da pokaže ozbiljnu predanost dugoročnom miru i zaustavljanju ubijanja", Zelenski je danas stigao u London na sastanak s britanskim premijerom Kierom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, čelnicima triju članica NATO-a s najvećim vojnim proračunima, uz iznimku Sjedinjenih Država. Unatoč zaključku Trumpovih pregovarača da je problem u Putinovoj nepopustljivosti, a ne u Ukrajini, kao i usprkos činjenici da Zelenski koristi baš svaku priliku kako bi zahvalio američkom predsjedniku i pohvalio njegove mirovne inicijative, Trump se danas ponovno obrušio baš na Zelenskog, optuživši ga da još nije pročitao mirovni prijedlog i da nije siguran hoće li se s njim suglasiti, pritom ponovno iznoseći neistinu da je Putin mogao osvojiti cijelu Ukrajinu, ali da, eto, samo svojom dobrom voljom nije.

Ključne riječi
Keir Starmer Friedrich Merz Emmanuel Macron Volodimir Zelenski Europa

Komentara 41

Pogledaj Sve
DU
Dubokogrlo
19:59 08.12.2025.

super, taman su djeca nasih politicara stasala za rat, nadam se da nece biti na studiranju u svicarskoj kad pocne.

Avatar cuvarkuca
cuvarkuca
19:59 08.12.2025.

Nisam znao da AP ima toliku ušteđevinu.

Avatar nisam_robot
nisam_robot
19:48 08.12.2025.

Plemenito je pomoći žrtvi u nevolji. Bravo Plenki! 👍

