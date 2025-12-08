Zelenski se okreće Europi u ključnom trenutku: Hrvatska jamči milijardu eura ako EU popusti Belgiji

Nakon što je na Floridi održano nekoliko krugova američko-ukrajinskih pregovora, na kojima su se obje strane suglasile da "bilo kakav stvarni napredak u postizanju mirovnog sporazuma ovisi o spremnosti Rusije da pokaže ozbiljnu predanost dugoročnom miru i zaustavljanju ubijanja", Zelenski je danas stigao u London na sastanak s britanskim premijerom Kierom Starmerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, čelnicima triju članica NATO-a s najvećim vojnim proračunima, uz iznimku Sjedinjenih Država. Unatoč zaključku Trumpovih pregovarača da je problem u Putinovoj nepopustljivosti, a ne u Ukrajini, kao i usprkos činjenici da Zelenski koristi baš svaku priliku kako bi zahvalio američkom predsjedniku i pohvalio njegove mirovne inicijative, Trump se danas ponovno obrušio baš na Zelenskog, optuživši ga da još nije pročitao mirovni prijedlog i da nije siguran hoće li se s njim suglasiti, pritom ponovno iznoseći neistinu da je Putin mogao osvojiti cijelu Ukrajinu, ali da, eto, samo svojom dobrom voljom nije.