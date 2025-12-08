Naši Portali
JE LI OVO MOGUĆE

Cijena omiljene božićne slastice u Hrvatskoj šokira: 'Za isti proizvod plaćamo čak 67% više nego u Italiji'

trgovina
Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
08.12.2025.
u 17:00

'Sve je stvar izbora i odgovornosti samih potrošača koji ne trebaju vjerovati svemu što trgovački lanci oglašavaju kao akciju ili 'povoljnu kupovinu', napominju iz platforme Halo, inspektore

Platforma Halo, inspektore na svojem je Facebook profilu nedavno objavila usporedbu cijena suhe šunke "Jamon Serrano" koja je u u jednom od trgovačkih lanaca u Hrvatskoj čak 100% skuplja nego u matičnoj Njemačkoj, a sada su se fokusirali na još jedan primjer koji iznova potvrđuje razliku u cijenama između Hrvatske i Italije.

Ovaj put riječ je o poznatom talijanskom panettonu marke "Tre Marie Milanese", težine 750 grama, koji se u hrvatskom Kauflandu prodaje za 67% više nego u Italiji. Naime, dok se isti proizvod u Hrvatskoj prodaje za 20,99 eura, talijanski potrošači ga mogu nabaviti za samo 12,50 eura u trgovini Iper La Grande u Savignano sul Rubicone, u pokrajini Emilia-Romagna. Ova cijena je samo nešto viša od proizvođačke, a proizvodnja i distribucija same marke Galbusera S.p.A. mogu se pratiti putem njihove web stranice.

"A neinformiranost potrošačima nije izgovor za kupovinu po astronomskim cijenama jer se ti panettoni mogu kupiti u web shopu upola jeftinije, čak i uz troškove dostave. O odlasku u Italiju da i ne govorimo... Sve je stvar izbora i odgovornosti samih potrošača koji ne trebaju vjerovati svemu što trgovački lanci oglašavaju kao akciju ili 'povoljnu kupovinu'", stoji u objavi na Facebooku.

Navode i kako je taj talijanski nacionalni kolač sa svježim kvascem, kandiranim voćem i grožđicama (pa i pistacijama!), glatkim brašnom i jajima postao je u posljednjem desetljeću i u cijeloj Hrvatskoj pravi blagdanski kolač pa su svoju priliku prepoznali i sami trgovci koji u tome vide priliku za više nego dobru zaradu. 

SE
Serđo23
18:02 08.12.2025.

Ali nismo mi za dalje od Bregane ! Naša je pizza bolja nego talijanska , vino bolje nego Francusko , čevapčići bolji nego istanbulski …itd

SE
Serđo23
17:55 08.12.2025.

Čudan smo narod !? Sada kada nema više graničnih kontrola i niko nas više ne pita “Šta imate za prijavit “ kupujemo isključivo doma po puno većim cjenama ! Zašto imate aute ? Za advent ?

AN
Anteo
17:52 08.12.2025.

Nikad nisam čuo za ovaj proizvod moram sam pogledati na internetu šta je to. Sada znam šta je to, kupio sam sličan proizvod ali od Njemačkog proizvođača, nije valjao ništa. Precijenjeni kolač! Ja doma mogu napraviti bolje iako sam muškarac, nikada to nisam radio ali imam dovoljno samopouzdanja da sam siguran da bi ga bolje napravio i da bi bio ukusniji.

