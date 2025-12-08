Cijena omiljene božićne slastice u Hrvatskoj šokira: 'Za isti proizvod plaćamo čak 67% više nego u Italiji'

Platforma Halo, inspektore na svojem je Facebook profilu nedavno objavila usporedbu cijena suhe šunke "Jamon Serrano" koja je u u jednom od trgovačkih lanaca u Hrvatskoj čak 100% skuplja nego u matičnoj Njemačkoj, a sada su se fokusirali na još jedan primjer koji iznova potvrđuje razliku u cijenama između Hrvatske i Italije.

Ovaj put riječ je o poznatom talijanskom panettonu marke "Tre Marie Milanese", težine 750 grama, koji se u hrvatskom Kauflandu prodaje za 67% više nego u Italiji. Naime, dok se isti proizvod u Hrvatskoj prodaje za 20,99 eura, talijanski potrošači ga mogu nabaviti za samo 12,50 eura u trgovini Iper La Grande u Savignano sul Rubicone, u pokrajini Emilia-Romagna. Ova cijena je samo nešto viša od proizvođačke, a proizvodnja i distribucija same marke Galbusera S.p.A. mogu se pratiti putem njihove web stranice.

"A neinformiranost potrošačima nije izgovor za kupovinu po astronomskim cijenama jer se ti panettoni mogu kupiti u web shopu upola jeftinije, čak i uz troškove dostave. O odlasku u Italiju da i ne govorimo... Sve je stvar izbora i odgovornosti samih potrošača koji ne trebaju vjerovati svemu što trgovački lanci oglašavaju kao akciju ili 'povoljnu kupovinu'", stoji u objavi na Facebooku.

Navode i kako je taj talijanski nacionalni kolač sa svježim kvascem, kandiranim voćem i grožđicama (pa i pistacijama!), glatkim brašnom i jajima postao je u posljednjem desetljeću i u cijeloj Hrvatskoj pravi blagdanski kolač pa su svoju priliku prepoznali i sami trgovci koji u tome vide priliku za više nego dobru zaradu.