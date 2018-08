Róisín Murphy rasplesala Šibenčane na najljepšoj pozornici Jadrana

Ikona plesne glazbe Róisín Murphy sinoć je na Tvrđavi svetog Mihovila u Šibeniku održala još jedan u nizu sjajnih koncerata po kojima ćemo pamtiti ovogodišnje ljeto na najljepšoj pozornici na Jadranu.

Pjevačica kultnog Moloka poznata je i po svom osebujnom stilu, pa se tijekom nastupa nekoliko puta presvlačila, pokazujući razne kombinezone, sunčane naočale i kape. Sjajan četveročlani bend iza Roisin kreirao je pravi elektronički zvučni zid, a na zidu iza njih pratile su ih animacije i video spotovi.

Jedinu zamjerku koju bismo mogli naći kantautorici je u trajanju programa i set listi. Izvela je samo 14 pjesama, a među njima se nisu našle neke uspješnice iz njene solo karijere poput “Momma’s Place” ili “Orally Fixated”, te niti jedna s talijanskog albuma “Mi senti”.

Zbog toga je publika slabije reagirala na manje poznate pjesme poput “Innocence”, “Plaything” ili “Demon Love”. No već na prvim taktovima velikog hita “You Know Me Better” svi su skočili na noge i zapjevali s Roisin. Očekivano, najveći delirij vidjeli smo na kraju koncerta uz klasike Moloka “Forever More” i “Sing It Back”. Na bisu je izvela još “Flash Of Light”, i otplesala s pozornice, praćena oduševljenom publikom.

Sjajni koncerti na šibenskoj tvrđavi nastavljaju se već ovog vikenda kada će u sklopu festivala Changer nastupiti Inner Circle, Darko Rundek i Jessie Ware. Ipak, svi posebno čekaju nastup velikog Bryana Ferryja 5. rujna.

Ne treba posebno napominjati da je koncert odavno rasprodan!

>> Pogledajte najveće hrvatske zavodnice