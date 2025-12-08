Ovo je bilo stvarno previše: Voditelj Smrtić je vodio 'Otvoreno' tako da je svatko mogao izreći bilo što mu padne na pamet

Ždrijeb skupina za nogometni SP, HTV 2, četiri kaktusa

Ovo što smo vidjeli u prijenosu ždrijeba za SP u Americi, Meksiku i Kanadi ostat će zapisano za vječnost. Nogometne reprezentacije, pa tako i Hrvatska koju je Shaquille O'Neal stavio u skupinu s Engleskom, Ganom i Panamom, ostale su u sjeni nevjerojatnog uvlačenja predsjednika FIFA-e Gianni Infantina Donaldu Trumpu koje je kulminiralo dodjelom izmišljene medalje FIFA-e američkom predsjedniku za doprinos međunarodnom miru. Poznato je kako egoistični Trump žudi za Nobelovom nagradom za mir, onom koju je dobio njemu izrazito mrski Barack Obama, a Infantino, koji SAD vidi kao potencijalnu neosvojenu riznicu zlata, odlučio je sve karte baciti na aktualnog predsjednika SAD-a. I to sve u okrilju FIFA-e koja formalno uopće ne dopušta petljanje politike u nogomet. Trenutak kada je Trump svojim ručetinama uzeo medalju i sam sebi je stavio oko vrata je bio šlag na tortu cijele ceremonije, a društvene mreže svijeta su preplavili memeovi na ovu tematiku. Kada su se 1993. kuglice izvlačile u Las Vegasu, naravno da tadašnji predsjednik Bill Clinton nije bio uopće na ceremoniji, no, s Trumpom koji voli sliku svoju više nego išta, vremena su se značajno promijenila. Povrh svega, prve kuglice s imenima reprezentacije bile su izvučene gotovo 90 minuta nakon početka prijenosa, za toliko vremena se odigra jedna utakmica. Nevjerojatno, ali Trump i Infantino su praktički već sada uspjeli zgaditi prvenstvo u SAD-u.

Otvoreno, HTV 1, kaktus

Nakon velikog antifašističkog skupa održanog dan ranije, u ponedjeljak je Damir Smrtić napravio emisiju upravo s tom temom i pozvao nekoliko političara lijeve i desne provenijencije. Cijelo vrijeme od skupa do emisije, a možemo reći i tjednima, ako ne i mjesecima prije, cijelo hrvatsko društvo je bilo izrazito polarizirano, zbog čega smatram da i HRT, kao i svi odgovorni mainstream mediji, mora voditi politiku koja vodi smirivanju polarizacije. Zato je najava emisije koja se vrtjela te večeri na programima HRT-a, i voditelj Smrtić ju je ponovio na početku emisije, u kojoj se pita je li to bila najveća provokacija od početka Domovinskog rata, bila stvarno previše. Voditelj Smrtić je vodio emisiju tako da je svatko mogao izreći bilo što mu padne na pamet, a u ovoj situaciji bilo bi pametnije tražiti da se neke tvrdnje dokažu nečim boljim od onoga "neki portali su pisali", jer postoji opasnost da se netko poziva na portale bez impressuma i bez odgovornih ljudi koji nažalost egzistiraju u hrvatskom medijskom prostoru i šire lažne informacije. Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, koja je dobila pohvale zbog stava da je "ZDS nedopustiv", ali i "da neće ići na skupove ispod petokrake", rekla je da se dvoumila oko dolaska u emisiju jer se i bojala da će se ovako razvijati, umjesto da se priča o stvarima koje su uistinu bitne za život stanovnika naše zemlje.

Trash or cash, Nova TV, ruža

Nakon što sam pogledao prvu epizodu ove nove emisije koja se emitira na Novoj TV prije Dnevnika, bio sam na putu da dam kaktus jer mi je nekako sve djelovalo umjetno, pa skoro čak i dogovoreno. Svaka čast Matiji Vuici i sredstvima doniranim humanitarnoj udruzi iz Metkovića, ali kada ima previše ljudi u emisiji koji najave da su došli po novce za humanitarnu udrugu, onda se gubi dojam autentičnosti. Da se razumijemo, pohvaljujem takav čin, ali možda bi bilo bolje da to budu posebni dani, ili sada u doba Božića i cijeli tjedan ako treba, kada su samo humanitarci i predmeti u humanitarne svrhe na licitaciji. Kao i sve slične emisije, i ova je najbolja kada je riječ o nekome tko nije neka slavna osoba, kao čovjek koji je došao prodati lampu Kartell koja se i dan danas proizvodi, ali njegova je iz prve serije, a stručnjaci koji licitiraju daju iskrene cifre pa ponude upola manje nego čovjek to očekuje. Voditeljica Irina Čulinović je ugodna i nije previše nenametljiva pa je to za ovu emisiju dodatni plus. U konačnici je to jedna poticajna ruža u želji da će emisija imati više navedenih potpuno iskrenih dijelova.

F1 Abu Dabi, SK1, ruža

U posljednjoj utrci Formule 1 u 2025. godini dobili smo novog svjetskog prvaka u liku Landa Norrisa u McLarenu i oprostili smo se od ove varijante bolida, kao i DRS-a, jer od iduće godine nastupaju posve nova pravila i bolidi će biti drugačiji, nadamo se s puno manje prljavog zraka koji ostavljaju iza sebe. No nismo se samo oprostili od ovakvih bolida i Yukija Tsunode nego i od prijenosa na SK1 jer od iduće godine ćemo F1 u Hrvatskoj pratiti na RTL-u i njihovoj streaming platformi Voyo. Nedavno se Sport klub vratio i na Max TV, kao i u ponudu A1, pa je ironično puno veći broj Hrvata mogao pogledati baš zadnju utrku i rad komentatora Darjana Petrića i Antonija Bakovića. Nije lako biti komentator u Hrvatskoj i zato ruža ide ovom dvojcu za oproštaj jer sigurno su se trudili dati najbolje od sebe u prijenosima F1 posljednjih nekoliko godina, iako su doživjeli svakakve komentare kroz godine. Želimo RTL-u da nađe stručne i vješte komentatore za ovaj posao.