Bruxelles se sprema za rat s Rusijom? Viktor Orban tvrdi: 'Datum je već određen'

"Tamni olujni oblaci skupljaju se nad europskim nebom. Bruxelles se sprema za rat s Rusijom, a datum ulaska u rat već je određen: 2030." Upozorio je to mađarski premijer Viktor Orban kojeg mnogi smatraju najprijateljskijim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. Naime, on je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom. I krajem studenoga je, podsjetimo, bio u Moskvi kod ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dvojica čelnika razgovarala su o energetskoj suradnji i mirovnim pregovorima o Ukrajini, a Putin je pohvalio Orbana zbog "uravnoteženog" stava prema ratu u Ukrajini.

U novoj objavi na Facebooku, Orban je poručio kako je cilj programa naoružavanja, koji je pokrenuo Bruxelles, da Unija do 2030. bude spremna za rat. "Isto tako 2030. je ciljani datum za ubrzani postupak pristupanja Ukrajine Europskoj uniji. A temeljni ugovor Unije jasno kaže da su 'u slučaju oružanog napada na područje jedne države članice ostale države članice dužne pružiti joj svu pomoć koja im stoji na raspolaganju'. Prijem Ukrajine koja je u ratu u članstvo Unije značio bi trenutačni ulazak u rat", kazao je mađarski premijer. Osim toga, Orban smatra kako sve to znači da bi "izbori iduće godine mogli biti posljednji mađarski izbori na kojima još stvarno možemo odlučiti o pitanju rata i mira."

"A već smo kod migracija naučili da postoje odluke koje se kasnije više ne mogu ispraviti. Da 2015. nismo podigli ogradu, migranti bi već bili ovdje. Ako 2026., na sljedećim izborima, donesemo pogrešnu odluku, na izborima 2030. već će biti prekasno za ispravak", ustvrdio je Orban.

Orban je ranije ove godine poručio kako smatra da Europska unija riskira raspad tijekom sljedećeg desetljeća. "Mađarska ima samo dva izbora u strateškom smislu", rekao je Orban u rujnu te dodao: "Jedan je izbor pridružiti se politici Bruxellesa. To bi, po mom mišljenju, bilo katastrofalno, s posljedicama koje bi nas gurnule u kaos i siromaštvo."