Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Vrijeme je darivanja, a mi imamo posebnu akciju: Uz Premium i Premium+ e-paper dobivate VOYO na dva mjeseca!
Poslušaj
Prijavi grešku
CRNA PROGNOZA

Bruxelles se sprema za rat s Rusijom? Viktor Orban tvrdi: 'Datum je već određen'

Foto: REUTERS/PIXSELL
1/7
Autor
Dora Taslak
08.12.2025.
u 17:00

"Ako 2026., na sljedećim izborima, donesemo pogrešnu odluku, na izborima 2030. već će biti prekasno za ispravak", ustvrdio je Viktor Orban

"Tamni olujni oblaci skupljaju se nad europskim nebom. Bruxelles se sprema za rat s Rusijom, a datum ulaska u rat već je određen: 2030." Upozorio je to mađarski premijer Viktor Orban kojeg mnogi smatraju najprijateljskijim čelnikom prema Kremlju u Europskoj uniji. Naime, on je više puta kritizirao i ometao pomoć Kijevu dok je produbljivao ekonomske veze s Moskvom. I krajem studenoga je, podsjetimo, bio u Moskvi kod ruskog predsjednika Vladimira Putina. Dvojica čelnika razgovarala su o energetskoj suradnji i mirovnim pregovorima o Ukrajini, a Putin je pohvalio Orbana zbog "uravnoteženog" stava prema ratu u Ukrajini.

U novoj objavi na Facebooku, Orban je poručio kako je cilj programa naoružavanja, koji je pokrenuo Bruxelles, da Unija do 2030. bude spremna za rat. "Isto tako 2030. je ciljani datum za ubrzani postupak pristupanja Ukrajine Europskoj uniji. A temeljni ugovor Unije jasno kaže da su 'u slučaju oružanog napada na područje jedne države članice ostale države članice dužne pružiti joj svu pomoć koja im stoji na raspolaganju'. Prijem Ukrajine koja je u ratu u članstvo Unije značio bi trenutačni ulazak u rat", kazao je mađarski premijer. Osim toga, Orban smatra kako sve to znači da bi "izbori iduće godine mogli biti posljednji mađarski izbori na kojima još stvarno možemo odlučiti o pitanju rata i mira." 

"A već smo kod migracija naučili da postoje odluke koje se kasnije više ne mogu ispraviti. Da 2015. nismo podigli ogradu, migranti bi već bili ovdje. Ako 2026., na sljedećim izborima, donesemo pogrešnu odluku, na izborima 2030. već će biti prekasno za ispravak", ustvrdio je Orban. 

Orban je ranije ove godine poručio kako smatra da Europska unija riskira raspad tijekom sljedećeg desetljeća. "Mađarska ima samo dva izbora u strateškom smislu", rekao je Orban u rujnu te dodao: "Jedan je izbor pridružiti se politici Bruxellesa. To bi, po mom mišljenju, bilo katastrofalno, s posljedicama koje bi nas gurnule u kaos i siromaštvo." 
Trump: Razočaran sam zbog Zelenskog; Zelenski: Nije bilo lako
Ključne riječi
rat u Ukrajini Europska unija Mađarska Viktor Orban

Komentara 49

Pogledaj Sve
NA
NANO
17:22 08.12.2025.

Nemogu vjerovat na što su diktatori sve spremni samo da ostanu na vlasti.

Avatar Top
Top
17:26 08.12.2025.

A tko če ratovati jer u Europi nitko nije zainteresiran za rat osim Srbije

Avatar MrRabbit
MrRabbit
17:50 08.12.2025.

2030. u Rusiji na vlasti može biti Krasnaja Kurcjeva a ovaj debeli tenkre "zna" kad će početi rat. Ako me sjećanje služi, on je dan prije napada Rusije na Ukrajinu, tvrdio kao i Putin da Europa laže da će Putin napasti Ukrajinu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja