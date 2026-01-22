'Čelične magnolije' ponovno su na sceni. Evo gdje možete pogledati ovu toplu, duhovitu i dirljivu kazališnu priču

FAKin Teatar u koprodukciji sa Centrom mladih Ribnjak najavljuje predstavu "Čelične magnolije" autora Roberta Harlinga, jednog od najpoznatijih američkih dramatičara i scenarista, u režiji Barbare Rocco.

Ova topla, duhovita i dirljiva kazališna priča o ljudskoj povezanosti, otpornosti i prijateljstvu premijerno je izvedena 25. travnja 2025. na Sceni Ribnjak, a zbog velikog interesa publike predstava nastavlja svoj kazališni život u siječnju i veljači 2026. godine.

"Čelične magnolije" možete gledati na Sceni Ribnjak 23. siječnja i 1. veljače, 24. siječnja u Centru za kulturu Jastrebarsko te 7. veljače u KUC Travno u Zagrebu.

"'Čelične magnolije' predstava je koja dokazuje da se, kad nešto istinski poželiš, svemir uroti da ti pomogne. Zašto? Otkrit ćete možda poslije. Predstava je duhovita, brza i nježna, a ono što mi je najdraže jest da svaka glumica blista u svojoj ulozi, dok cjelina govori o tome kako u životu uvijek ima smijeha kroz suze i da od tog osjećaja ne treba bježati", rekla je Sara Stanić koja tumači jednu od uloga u predstavi, no ujedno je i osnivačica FAKin Teatra uz dramaturginju Kristinu Kegljen.

Foto: Bruno Lovrenčić

Iako su u središtu radnje snažne žene, teme koje "Čelične magnolije" obrađuju univerzalne su i bliske svima, bez obzira na spol ili životno iskustvo. Predstava poziva na empatiju, smijeh i razmišljanje o važnosti bliskosti i međusobnog razumijevanja u izazovnim životnim trenucima.

Radnja je smještena u mali američki grad, u frizerski salon Truvy, koji postaje središte zajednice i utočište u kojem se dijele tuge i radosti. Dolazak pridošlice Annelle pokreće niz događaja koji povezuju živote socijalne radnice M’Lynn i njezine kćeri Shelby, ekscentrične Ouiser te galantne udovice bivšeg gradonačelnika Clairee. Kroz svakodnevne rituale, humor i životne lomove, predstava donosi priču o hrabrosti, gubitku i snazi ženskog prijateljstva.

Režiju potpisuje Barbara Rocco, prijevod teksta Ivan Matković, a dramaturgiju Kristina Kegljen. Uloge tumače sjajne glumice: Sunčana Zelenika Konjević, Gordana Slivka, Nada Rocco, Irena Tereza Prpić, Katarina Arbanas de Romero i Sara Stanić Blažević, koja je ujedno autorica scenografije. Kostimografiju su osmislile same glumice, a fotografije potpisuje Bruno Lovrenčić.

Foto: Bruno Lovrenčić

Autor Robert Harling napisao je "Čelične magnolije" kao posvetu svojoj preminuloj sestri, a priča je 1989. ekranizirana u istoimenom filmu u režiji Herberta Rossa, s Julijom Roberts u jednoj od glavnih uloga, za koju je osvojila svoju prvu nominaciju za Oscara.