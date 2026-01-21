Melania je potrošila 40 milijuna dolara na film koji nitko ne želi gledati. U većini kina prodano je manje od 10 ulaznica!

Umjesto spektakla, čini se da Amazon MGM Studios ima u rukama jedan od najskupljih promašaja u povijesti dokumentarnog filma. Dugoočekivani film "Melania", za čija je prava Amazon u žestokoj borbi s Disneyem i Paramountom izdvojio rekordnih 40 milijuna dolara, trebao je biti kruna povratka obitelji Trump u Bijelu kuću. Film prati prvu damu tijekom dvadeset dana uoči druge inauguracije u siječnju 2025., obećavajući "nefiltriran uvid" u njezino planiranje svečanosti, obiteljski život i pripreme za povratak u Washington.

No čini se da postoji velika razlika između političkog pokreta i filmske publike. Unatoč golemoj medijskoj pozornosti, pretprodaja ulaznica oslikava katastrofalnu sliku koja je daleko od glamura koji film pokušava projicirati.

Izvori iz filmske industrije i distributerskih krugova navode šokantne podatke. U ključnim tržištima poput New Yorka i čak Palm Beacha, koji se smatra "Trumpovim teritorijem", dvorane su, kako se navodi, "praktički prazne". Izvori navode kako je u New Yorku rezervirana samo "šačica sjedala", dok drugi podaci govore o manje od deset prodanih ulaznica po projekciji u većini kina, izuzev nekoliko specifičnih uporišta MAGA pokreta. Projekcije za prvi vikend prikazivanja kreću se u niskim jednoznamenkastim milijunima dolara, što je tek djelić uloženog iznosa. Situacija je navodno toliko ozbiljna da studio razmatra mogućnost da uopće ne objavi službene brojke o zaradi ako se crne prognoze ostvare.

Ove brojke stoje u potpunoj suprotnosti s izjavama predsjednika Donalda Trumpa, koji je novinarima u zrakoplovu Air Force One samouvjereno tvrdio kako je do ulaznica za premijeru u Kennedy Centru "vrlo teško doći". U svom stilu, nabrojao je i poznate osobe poput hokejaške legende Waynea Gretzkog koje navodno jedva čekaju premijeru, no njegov je entuzijazam splasnuo kada je priznao da je pogledao samo "dijelove" filma, što je izazvalo lavinu podsmijeha na društvenim mrežama. Sama Melania film je opisala kao zapis "povijesti u pokretu" i priliku da Amerikanci vide njezino "izvanredno putovanje", no čini se da javnost nije spremna platiti 25 dolara za 104 minute materijala koji kritičari opisuju kao "produženi predizborni oglas" ili "reklamu za parfem".

Stručnjaci navode nekoliko ključnih razloga za ovaj neuspjeh. Prvi je sam sadržaj filma koji, sudeći po traileru, nudi statične scene sporog hoda, zlatnih dizala i administrativnih zadataka poput slaganja rasporeda sjedenja. Publika ide u kino tražeći dramu i sukob, a ne gledati nekoga kako obavlja uredske poslove. Drugi problem je kontroverzni redatelj Brett Ratner, koji se ovim filmom vraća u Hollywood nakon godina izgnanstva zbog ozbiljnih optužbi za seksualno zlostavljanje. Njegova uključenost stvorila je promotivni vakuum, jer ga mainstream mediji i talk showovi izbjegavaju, ostavljajući film bez prijeko potrebnog kulturnog kisika.

Negativna percepcija filma prelila se i na ulice. Diljem američkih gradova, promotivni plakati za "Melaniju" postali su platno za iskazivanje nezadovoljstva. Izvješća govore o vandaliziranim plakatima na autobusnim stanicama, na kojima su dopisane uvredljive riječi i poruke, a trailer je postao predmetom bezbrojnih internetskih parodija koje ismijavaju Melanijin naglasak i pretjerano ozbiljan ton. Čini se da je publika prozrela projekt kao puki propagandni materijal, lišen umjetničke vrijednosti.

S obzirom na predvidljiv komercijalni neuspjeh, postavlja se pitanje zašto bi Amazon uložio basnoslovnih 40 milijuna dolara u ovaj projekt. Mnogi analitičari vjeruju da odgovor ne leži u filmskoj zaradi, već u političkom lobiranju. U svijetu korporativne politike, 40 milijuna dolara može biti sitnica ako osigurava dobar odnos s novom administracijom. U konačnici, slaba prodaja ulaznica možda neće ni najmanje zabrinuti Amazon. Za prosječnog gledatelja, poruka je jasna: svjedočimo političkom rukovanju prerušenom u blockbuster, a sudeći prema praznim kinima, publika tu krinku ne kupuje.