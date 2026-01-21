Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 181
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
UŽIVO
Trump upravo drži govor
Vučić iz Davosa o Hrvatskoj: 'Podcijenili smo ih. Danas nismo glupi kao prije 30 godina’
Zloslutna poruka Trumpa uzdrmala svijet, pljušte reakcije: 'Nitko ne zna misli li na carine ili nešto puno gore'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
FILMSKI DEBAKL

Melania je potrošila 40 milijuna dolara na film koji nitko ne želi gledati. U većini kina prodano je manje od 10 ulaznica!

melania trump
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
21.01.2026.
u 15:39

Četrdeset milijuna dolara vrijedan dokumentarac o Melaniji Trump, najavljen kao intiman i dosad neviđen uvid u život prve dame, doživljava komercijalni fijasko i prije službene premijere. Dok Donald Trump tvrdi da se za premijeru traži karta više, izvješća s terena govore o sablasno praznim dvoranama i plakatima koji su postali meta vandala

Umjesto spektakla, čini se da Amazon MGM Studios ima u rukama jedan od najskupljih promašaja u povijesti dokumentarnog filma. Dugoočekivani film "Melania", za čija je prava Amazon u žestokoj borbi s Disneyem i Paramountom izdvojio rekordnih 40 milijuna dolara, trebao je biti kruna povratka obitelji Trump u Bijelu kuću. Film prati prvu damu tijekom dvadeset dana uoči druge inauguracije u siječnju 2025., obećavajući "nefiltriran uvid" u njezino planiranje svečanosti, obiteljski život i pripreme za povratak u Washington.

No čini se da postoji velika razlika između političkog pokreta i filmske publike. Unatoč golemoj medijskoj pozornosti, pretprodaja ulaznica oslikava katastrofalnu sliku koja je daleko od glamura koji film pokušava projicirati.

Izvori iz filmske industrije i distributerskih krugova navode šokantne podatke. U ključnim tržištima poput New Yorka i čak Palm Beacha, koji se smatra "Trumpovim teritorijem", dvorane su, kako se navodi, "praktički prazne". Izvori navode kako je u New Yorku rezervirana samo "šačica sjedala", dok drugi podaci govore o manje od deset prodanih ulaznica po projekciji u većini kina, izuzev nekoliko specifičnih uporišta MAGA pokreta. Projekcije za prvi vikend prikazivanja kreću se u niskim jednoznamenkastim milijunima dolara, što je tek djelić uloženog iznosa. Situacija je navodno toliko ozbiljna da studio razmatra mogućnost da uopće ne objavi službene brojke o zaradi ako se crne prognoze ostvare.

Ove brojke stoje u potpunoj suprotnosti s izjavama predsjednika Donalda Trumpa, koji je novinarima u zrakoplovu Air Force One samouvjereno tvrdio kako je do ulaznica za premijeru u Kennedy Centru "vrlo teško doći". U svom stilu, nabrojao je i poznate osobe poput hokejaške legende Waynea Gretzkog koje navodno jedva čekaju premijeru, no njegov je entuzijazam splasnuo kada je priznao da je pogledao samo "dijelove" filma, što je izazvalo lavinu podsmijeha na društvenim mrežama. Sama Melania film je opisala kao zapis "povijesti u pokretu" i priliku da Amerikanci vide njezino "izvanredno putovanje", no čini se da javnost nije spremna platiti 25 dolara za 104 minute materijala koji kritičari opisuju kao "produženi predizborni oglas" ili "reklamu za parfem".

Stručnjaci navode nekoliko ključnih razloga za ovaj neuspjeh. Prvi je sam sadržaj filma koji, sudeći po traileru, nudi statične scene sporog hoda, zlatnih dizala i administrativnih zadataka poput slaganja rasporeda sjedenja. Publika ide u kino tražeći dramu i sukob, a ne gledati nekoga kako obavlja uredske poslove. Drugi problem je kontroverzni redatelj Brett Ratner, koji se ovim filmom vraća u Hollywood nakon godina izgnanstva zbog ozbiljnih optužbi za seksualno zlostavljanje. Njegova uključenost stvorila je promotivni vakuum, jer ga mainstream mediji i talk showovi izbjegavaju, ostavljajući film bez prijeko potrebnog kulturnog kisika.

Negativna percepcija filma prelila se i na ulice. Diljem američkih gradova, promotivni plakati za "Melaniju" postali su platno za iskazivanje nezadovoljstva. Izvješća govore o vandaliziranim plakatima na autobusnim stanicama, na kojima su dopisane uvredljive riječi i poruke, a trailer je postao predmetom bezbrojnih internetskih parodija koje ismijavaju Melanijin naglasak i pretjerano ozbiljan ton. Čini se da je publika prozrela projekt kao puki propagandni materijal, lišen umjetničke vrijednosti.

S obzirom na predvidljiv komercijalni neuspjeh, postavlja se pitanje zašto bi Amazon uložio basnoslovnih 40 milijuna dolara u ovaj projekt. Mnogi analitičari vjeruju da odgovor ne leži u filmskoj zaradi, već u političkom lobiranju. U svijetu korporativne politike, 40 milijuna dolara može biti sitnica ako osigurava dobar odnos s novom administracijom. U konačnici, slaba prodaja ulaznica možda neće ni najmanje zabrinuti Amazon. Za prosječnog gledatelja, poruka je jasna: svjedočimo političkom rukovanju prerušenom u blockbuster, a sudeći prema praznim kinima, publika tu krinku ne kupuje.

Ključne riječi
kultura prodaja ulaznica premijera dokumentarac film Donald Trump Melania Trump

Komentara 3

Pogledaj Sve
BI
billynik
16:56 21.01.2026.

Zašto nas lažete, u naslovu stoji da ne Melanie potrošila 40 milijuna $ s potrošio je Amazon?

Avatar Pametanumoruludih
Pametanumoruludih
16:01 21.01.2026.

To je 10 ulaznica previse za ovo sranje od osobe i filma... Siguran sam da u ovom filmu nema spomena o njezinom muzu kao silovatelj djece i redovit posjetitelj prostitutkama...a ni njene proslosti kao "eskort dame", i plesacice na stangi...

Avatar moreplovac
moreplovac
15:57 21.01.2026.

Nakon nedobivanja Nobelove nagrade, sada otpada i Oskar. Nije fair.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Animator Dalibor Barić
Premium sadržaj
INTERVJU: Dalibor Barić

Naš animator ima čak dva filma u konkurenciji za Oscara: 'Ne doživljavam to kao osobni trijumf, nego više kao anomaliju u sustavu'

Postao je jedno od najvažnijih imena suvremene hrvatske animacije. Nakon što je njegov dugometražni prvijenac "Slučajna raskoš prozirnog vodenog rebusa" 2021. godine ušao u širi izbor za Oscara, Barić je ponovno u igri, i to s čak dva filma. Njegov najnoviji animirani film "Svi operateri su trenutno zauzeti" i eksperimentalno AI ostvarenje "Dream on/Dream off" nalaze se na popisu filmova koji konkuriraju za 98. dodjelu nagrada Američke akademije

4
"Heated Rivalry" opčinila je svijet

Kako je serija o gej hokejašima postala jedna od najvažnijih priča današnjice

Mala kanadska romantična serija "Heated Rivalry", o ljubavi dvaju hokejaškh rivala, opčinila je svijet. Javna gledanja organiziraju se diljem svijeta, u Rusiji, gdje je i dalje na snazi stravičan zakon protiv LGBT propagande, gledatelji je potajno streamaju, do sada potpuno nepoznati glumci Storrie i Williams preko noći postali su svjetske zvijezde, a ova priča ohrabrila je čak i neke sportaše da "izađu iz ormara". U Hrvatsku, na HBO Max, stiže 23. siječnja

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!