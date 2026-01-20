Bio je srce i duša Midnight Oila, a umro je nakon herojske borbe s teškom bolesti

Svijet glazbe oprašta se od Roba Hirsta, bubnjara, tekstopisca i osnivača kultnog australskog benda Midnight Oil, koji je preminuo u 70. godini. Vijest je potvrdio bend dirljivom objavom na društvenim mrežama, navodeći kako je Hirst umro mirno, okružen svojim najmilijima. "Nakon što se gotovo tri godine herojski borio, Rob je sada oslobođen boli, on je 'odsjaj sićušnog svjetla u divljini'", napisali su njegovi kolege iz benda. "Shrvani smo i tugujemo zbog gubitka našeg brata Roba. Zasad nema riječi, ali uvijek će biti pjesama." Obitelj je zamolila sve koji mu žele odati počast da umjesto cvijeća doniraju sredstva organizacijama koje se bore protiv raka gušterače.

Iako je bio poznat po svom energičnom stilu bubnjanja, Hirst je bio puno više od ritam sekcije benda. Njegov kolega i prijatelj Jim Moginie opisao ga je kao "motor benda, na pozornici i izvan nje", ističući njegovu inteligenciju, duhovitost i kreativnu snagu. Upravo je Hirst bio jedan od glavnih autora nekih od najvećih i globalno prepoznatljivih hitova benda, pjesama koje su definirale generacije i nosile snažne političke poruke. Njegov autorski potpis stoji iza klasika kao što su "Beds Are Burning", "The Dead Heart", "Blue Sky Mine" i "Power and the Passion".

Hirstu je dijagnosticiran rak gušterače u trećem stadiju tijekom 2023. godine, samo nekoliko mjeseci nakon što je bend odsvirao svoj posljednji koncert. U jednom od svojih posljednjih intervjua otvoreno je govorio o iscrpljujućoj borbi, opisujući kako je prošao sva liječenja poznata čovjeku, uključujući nemilosrdnu kemoterapiju i zračenje, a borio se i sa sepsom.

Od Hirsta su se oprostili brojni kolege s glazbene scene. Frontmen benda Peter Garrett poručio je da su shrvani, dok je rock legenda Jimmy Barnes kazao kako je njegov utjecaj na australsku kulturu nemjerljiv. "Počivaj u miru, dragi Rob. Nezamljenjiv si, jedinstven, i nedostajat ćeš meni, mojoj obitelji i ostatku ove velike zemlje", napisao je Barnes. Dom Turner, s kojim je Hirst svirao u bendu The Backsliders, opisao ga je kao "glazbenog brata" nevjerojatne muzikalnosti, inteligencije i strasti prema životu.

Čak i dok se borio s teškom bolešću, Hirstova kreativnost nije jenjavala. Njegov slavni crni Ludwig bubnjarski komplet, koji je svirao od 1979. godine, prodan je na aukciji za 90.000 dolara, a novac je otišao u dobrotvorne svrhe. Komplet su kupili vjerni obožavatelji benda i donirali ga Australskom glazbenom trezoru u Melbourneu. Hirst se prebacio na nježnije sviranje, koristeći metlice i akustičnu gitaru. U šali je rekao kako mu je zbog bolesti glas pao za nekoliko oktava, pa sada "istražuje Leonarda Cohena". Krajem 2025. godine objavio je EP "A Hundred Years or More", na kojem se kroz pjesme bavio egzistencijalnim pitanjima života, nasljeđa i smrtnosti.

Unatoč teškoj dijagnozi, Hirst je do kraja zadržao pozitivan duh, smatrajući se sretnikom zbog života koji je proživio. "Bilo je apsolutno bolje od svega što bi itko ikada mogao poželjeti. I zato, ako mi život skrati ovaj sićušni tumor, i dalje ću se smatrati nevjerojatno sretnim", izjavio je. Javno se zalagao za pravo na potpomognutu smrt, pitajući se zašto bi itko morao umrijeti u strašnim i dugotrajnim bolovima. Iza sebe je ostavio suprugu Leslie Holland, kćeri Alexandru i Gabriellu te najstariju kćer Jay O'Shea, također glazbenicu, koju je bio prisiljen dati na posvajanje dok je bio tinejdžer, a s kojom se ponovno povezao 2010. godine.