Vozili smo nasljednika najprodavanijeg Renaulta svih vremena. Evo zašto je Renault 4 baš poput traperica

Vrlo brzo nakon 'petice', koja od nedavno krasi i hrvatske prometnice, imali smo priliku isprobati novi Renault 4. No, ovoga puta ipak ne u Hrvatskoj, već smo za prve kilometre u električnom nasljedniku također kultnog Renaultova modela morali potegnuti do Portugala, gdje je – u okolici Lisabona – francuski proizvođač novinarima iz svih dijelova svijeta prepustio upravljač noviteta za kojega naglašava da nudi najbolji omjer između kompaktnosti i prostranosti. Ukratko, uživo izgleda još bolje nego na fotografijama, u vožnji je jako ugodan, no u srce ipak bolje dira 'petica'. Barem nas... Valja kazati i da je u biti to potpuno drugačiji automobil, za drugačiji stil vožnje: R5 je agilniji, R4 komforniji. Malo opširnije – u putničkoj kabini crossoverski podignutog automobila prepoznatljive siluete, dugačkog 414 i širokog 180 centimetara ima, naravno, više prostora nego u Renaultu 5, ali jasno je da krupniji vozači ni ovdje ne mogu očekivati čuda, pogotovo straga gdje nedostaje mogućnost smještanja stopala ispod prednjih sjedala. S druge strane, osoba poput mene, visoka 160 cm, ima mjesta u izobilju. Stvar gledišta... Prtljažnik je također, sa zapreminom do 1405 litara s preklopljenim stražnjim sjedalima, primjeren i gradskim i nekim zahtjevnijim potrebama, pogotovo s praktično niskim utovarnim pragom, štoviše najnižim u segmentu. Sa svim sjedalima u funkciji, kapacitet prtljažnika u novoj je 'četvorki' 420 litara – sasvim solidno. Novi Renault 4 diči se modularnošću: preklopiti mu se može i naslon suvozačevog sjedala, što omogućava prijevoz i dužih predmeta.

Asocijacija na prvi Renault 4 svjetlosni su sklopovi, i prednji i stražnji, iako oni danas dolaze u LED izvedbi. Zadržan je kutijast oblik, kao i karakterističan oblik prednje maske, sada osvijetljenog obruba, robusni blatobrani te tri letvice na boku. Veseli nas što je zadržan i karakterističan trapezoidni stražnji bočni prozor, iako se u reinkarnaciji nekad planetarno popularne 'četvorke' on ne može otvoriti. Prepoznatljiv dizajn krova automobila sada je ukrašen krovnim nosačima. U ponudi je i platneni krov koji se otvara električnim putem, u dužinu do 92 cm. Interijer novog Renaulta 4 prilično sliči onome iz Renaulta 5 – ista je armatura, instrumentna ploča, mjenjač. Sve to lijepo izgleda, moderno je i u kvalitetnim materijalima, ali voljeli bismo (još) malo više duha one dobre stare 'četvorke'. S razmakom od tla od 18,1 cm, 18-inčnim kotačima i sustavom Extended Grip, Renault 4 pruža optimalnu trakciju u svim uvjetima. Ta optimizirana kontrola trakcije protiv proklizavanja, dostupna kao opcija, u toj inačici obuhvaća dva dodatna moda vožnje, a zanimljivo je da električna 'četvorka' može povući do 750 kg.

Dakle, da, karizmatični Renault 4 vratio se kao Renault 4 E-Tech Electric, kao potpuno električan model u dvije razine snage (120 i 150 konja) i s dvije baterije u ponudi, od 40 i 52 kWh. S većom mu je baterijom deklarirana autonomija 409 kilometara, dok s manjom ima doseg 308 km. Uz AC punjenje od 11 kW, podržava i brzo punjenje, a zahvaljujući dvosmjernom punjenju električnom energijom može, primjerice, napajati bicikl ili roštilj. Punjenje od 15 do 80 posto kapaciteta baterije traje svega 30 minuta. Novu 'četvorku' lako je voziti po svakom tipu ceste, upravljiva je i ležerna. Ovjes joj je malo mekši od onoga kod 'petice'. Lakoći vožnje doprinosi i 'one pedal' funkcija, gdje je autom moguće upravljati tek pritiskanjem i otpuštanjem papučice gasa, uz tri razine jakosti regenerativnog kočenja. Na ubrzanje iz mirovanja do stotke novi Renault 4 utroši 8,2 sekunde. Renault 4 dolazi u tri razine opremljenosti: Evolution, Techno i Iconic. Nudi širok raspon opcija za personalizaciju: sedam vanjskih boja, crni krov, crni poklopac motora, tri opcije naplataka, razne detalje za krov, poklopac motora, blatobrane i branike. Na izbor je 600 opcija personalizacije i raznih elemenata za unutrašnjost, među kojima je čak i – košara za francuski kruh. Novi Renault 4 u Hrvatskoj se očekuje tijekom rujna. Cijena nasljednika automobila čiji se status izjednačavao s onim kojega su uživale traperice još nije poznata.