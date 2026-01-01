Još jedno priznanje za projekt koji djecu kroz igru uči prometnim 'trikovima'

Prometna abeceda, edukativni projekt Večernjakove novinarke Sandre Mikulčić, u 2026. je godinu ušao s još jednim priznanjem. Ekspertni tim Prometni stručnjaci, sastavljen od istaknutih pojedinaca iz cestovnog prometa i tehnike motornih vozila, dodijelio mu je Zlatnu plaketu za sigurnost prometa. Podsjetimo, Prometna abeceda projekt je rane prometne edukacije koji obuhvaća bojanku s prometnim radnim zadacima za djecu predškolske dobi, priručnik za školarce Vodič za superpješake, interaktivne prometne radionice za djecu u dobi 5-11 godina te edukativni portal sa savjetima za roditelje. Na www.prometna-abeceda.hr također se mogu besplatno preuzeti prometni radni listovi za djecu.

Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Priznanja su pojedincima, tvrtkama, projektima i vozilima dodijeljena u sklopu proglašenja dobitnika za Hrvatski automobil 2026. godine. Ta je titula pripala Toyoti Aygo X Hybrid, kao najboljem izboru po kriteriju hrvatskog tržišta. “Toyota Aygo X Hybrid prvi je potpuni hibrid A-segmenta, prvi automobil A-segmenta sa serijskim automatskim mjenjačem i trenutačno najštedljiviji automobil na tržištu u realnim uvjetima vožnje i održavanja. Kvalitetna i napredna izvedba, dobra oprema, jamstvo do 10 godina i početna cijena niža od 20.000 eura čine ga najboljim novitetom na hrvatskom tržištu u 2026. godini”, izjavio je prof.dr.sc. Željko Marušić, predsjednik Ekspertnog tima Prometni stručnjaci. Uz Željka Marušića, tim čine i prof.dr.sc. Dinko Mikulić, stručnjak za specijalna motorna vozila; prof.dr.sc. Vladimir Koroman, stručnjak za hidrauliku; prof.dr.sc. Milan Opalić, ekspert za prijenosnike snage te prof.dr.sc. Peter Rakamarić, ekspert za strojarske konstrukcije, predsjednik udruge Sigurnost u prometu.