Novitet: Jeep pokazao novi SUV za koji tvrdi da je najsposobniji u klasi

Jeep je premijerno pokazao novu generaciju modela Compass, evoluciju svog uspješnog C-SUV-a koji je od debija 2006. godine osvojio više od 2,5 milijuna kupaca diljem svijeta. Novi Compass trebao bi redefinirati očekivanja u najkonkurentnijem segmentu osobnih automobila, koji čini gotovo četvrtinu ukupnog europskog tržišta. Novitet se temelji na istoj STLA Medium arhitekturi kao i najnoviji Opel Grandland, Citroën C5 Aircross i Peugeot 3008, stvorenoj da podrži elektrifikaciju u C i D segmentima. No, njegov proizvođač tvrdi da je novi Compass dizajniran da ponudi vrhunske terenske sposobnosti. Cilj mu je, dakle, pozicionirati ga kao "najsposobniji" automobil u klasi. Kako bi se to postiglo, Compassu je ovjes podignut, u odnosu na druge modele koji su također nastali na ovoj Stellantisovoj platformi. Tako je dobio 20 cm razmaka od tla i 47 cm maksimalne dubine vode kroz koju može proći. Također ima skraćene prevjese i sprijeda i straga, što je pak rezultiralo prilaznim kutem od 20 stupnjeva i odlaznim od 26 stupnjeva. Sve varijante dobivaju izbornik načina vožnje za različite vrste terena, kojim se može upravljati putem robusnog crvenog kotačića na središnjoj konzoli.

Dizajniran za avanturu u svakom smjeru, novi Compass zadržava DNK Jeepa nudeći legendarne mogućnosti, robusnost, vrhunsku tehnologiju i svestranost. Izrađen je kako bi pružio poboljšane performanse i kultni stil, ostajući vjeran naslijeđu marke sa značajkama kao što su nepogrešiva rešetka sa sedam utora, trapezoidni lukovi kotača i robusna obloga. Izrađen za avanture na otvorenom, ali savršeno prikladan za svakodnevnu upotrebu - tako Jeep opisuje svoj novi model koji će stizati iz Italije, iz tvornice Melfi. Treća generacija Compassa ima malo sličnosti sa svojim prethodnikom. Umjesto toga, preuzela je stil manjeg Avengera, s nekoliko suptilnih nagovještaja Jeepovog nasljeđa. Za novi Compass osmišljena je proširena paleta pogona, koja uključuje tri opcije pogonskog sklopa: blagi e-Hybrid sa 145 konja, e-Hybrid plug-in od 195 KS i tri potpuno električna Compassa, u rasponu od verzije s pogonom na prednje kotače od 213 KS do 375 KS u pogonskom sklopu na sve kotače. Kako bi postigao tih 375 KS, Jeep je predstavio novi, namjenski i snažniji stražnji elektromotor koji pruža dodatnih 49 kW vršne snage i do 232 Nm okretnog momenta. Rezultat je impresivnih 3100 Nm dostupnih na stražnjim kotačima. To osigurava maksimalno prianjanje u najzahtjevnijim uvjetima vožnje, s mogućnošću penjanja na nagib od 20%, čak i s nultom trakcijom na prednjim kotačima. Domet električnih verzija je do 650 kilometara, po WLTP protokolu.

Novi Compass proizvođač opisuje kao "prostorno učinkovit". S duljinom od 455 cm, među kraćim je automobilima koji koriste ovu platformu, ali je 15 cm duži od starog modela. Njegov međuosovinski razmak od 279,5 cm također je znatno duži - za 15,9 cm - što rezultira s dodatnih 5,5 cm prostora za noge u svakom redu. Dakle, od prethodnika je novi Compass svakako prostraniji. Kapacitet njegova prtljažnika za 45 je litara veći, čime se povećao na 550 litara. Nadalje, 34 litre veći je kapacitet pretinca za odlaganje ispred suvozača. Novi Compass standardno ima i novi infotainment sustav, odnosno 10-inčnu instrumentnu ploču i 16-inčni infotainment zaslon. Povezane usluge osiguravaju da će vozilo uvijek biti ažurno, primajući bežična ažuriranja tijekom svog životnog vijeka. Kupci novog Compassa First Edition imat će izbor između e-hibridnog ili potpuno električnog pogonskog sklopa. Takav primjerak bit će opremljen 20-inčnim kotačima, LED matrix svjetlima, 16-inčnim navigacijskim sustavom, autonomnom vožnjom razine 2, sveobuhvatnom zaštitom koja pokriva 360 stupnjeva oko vozila i električnim vratima prtljažnika koja omogućavaju njihovo otvaranje bez upotrebe ruku. Jeep će narudžbe za svoj novi model otvoriti ovoga ljeta, a u Hrvatskoj se novi Compass očekuje tijekom jeseni.