Veljača je opet mjesec vina, slijedi Vinart s kušanjima i radionicama

U Salonu 6, novom prostoru u Zvonimirovoj ulici u Zagrebu, predstavljen je ovogodišnji Vinart Biz, vinski program koji traje praktično cijeli mjesec a počinje 7. veljače Petit Tastingom. Tko je bio lani, osim što je, prilično smo sigurni, ponio pozitivne utiske, sjeća se da je ova manifestacija održana u Petom kupeu. No, kako se ispostavilo da taj inače vrlo atraktivan prostor, nije mogao na adekvatan način ugostiti sve interesente, ove godine lokacija će biti Francuski paviljon u Savskoj, odmah pored Studentskog centra. Tamo će se izložiti 76 etiketa za koje organizator tvrdi kako imaju potencijal postati zlatni standard budućnosti.
Na Petit Tastingu posjetitelji će moći kušati neke od najcjenjenijih etiketa na tržištu ali uz izravan kontakt s vinarom gdje će se iz prve ruke moći doznati sve o izloženom vinu kao i o drugim vinima koja vinar proizvodi. Podsjetimo, svaki vinar izlaže samo jedno, po njegovoj ocjeni najbolje vino koje u tom trenutku ima. izlaže samo jedno, svoje najbolje vino. Kao i do sada, Petit će se održati u dva ciklusa, Part I, od 13 do 16 sati i Part II, od 17 do 20 sati, a svaki ciklus čini selekcija 38 vina. U Hotelu Eslanade, i dalje najeminentnijoj destinaciji tog tipa u metropoli, održat će se 25 vinskih radionica u dva vikenda zaredom. Kako smo čuli na tiskovnoj konferenciji koju je vodio vinski stručnjak i organizator Vinart Biza Saša Špiranec, radionice su raspoređene na dva vikenda zaredom.
Prvih 12 radionica održat će se u petak i subotu, 20. i 21. veljače, a ostalih 13 radionica 27. i 28. veljače, također petak i subota. Sudionici će se moći upoznati s s raznim sortama, etiketama ali i regijama, tako će ove godine mađarska regija Tokaj biti predstavljena u čak dvije radionice uz predavača, gosta iz Mađarske i vinskog stručnjaka, Dániela Ercseya. U raznovrsnom programu radionica svaki vinski entuzijast zasigurno će pronaći temu za sebe, bilo da želi kušati crna vina Toscane, vina čileanske vinarije Montes, poslušati masterclass o sorti pošip ili sudjelovati u radionici sparivanja vina i sira. I onda dolazi Silent Tasting što je posebno kušanje u potpunoj tišini gdje se posjetitelji mogu potpuno posvetiti vinima, istraživati njegove mirise, okuse i teksture.
Tu smo već ugazili u ožujak, jer se Silent Tasting održava 4. i 5. ožujka a donosi selekciju 150 vina iz 4 hrvatske vinske regije te gostujuće regije, Hercegovine. Ove godine Silent se održava čak dva dana, namijenjen je prvenstveno stranim i domaćim novinarima. Zatim, 6. i 7. ožujka slijedi finalni događaj, a to je Vinart Grand Tasting. Vinart Grand Tasting koji će se održati 6. i 7. ožujka uz selekciju 150 vinarija iz Hrvatske i regije te okuplja najveće profesionalce s obje strane stola, pa je tako uz vrhunske izlagače namijenjen prvenstveno vlasnicima/voditeljima ugostiteljskih objekata, sommelierima, F&B managerima te distributerima.