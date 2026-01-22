Veljača je opet mjesec vina, slijedi Vinart s kušanjima i radionicama

U Salonu 6, novom prostoru u Zvonimirovoj ulici u Zagrebu, predstavljen je ovogodišnji Vinart Biz, vinski program koji traje praktično cijeli mjesec a počinje 7. veljače Petit Tastingom. Tko je bio lani, osim što je, prilično smo sigurni, ponio pozitivne utiske, sjeća se da je ova manifestacija održana u Petom kupeu. No, kako se ispostavilo da taj inače vrlo atraktivan prostor, nije mogao na adekvatan način ugostiti sve interesente, ove godine lokacija će biti Francuski paviljon u Savskoj, odmah pored Studentskog centra. Tamo će se izložiti 76 etiketa za koje organizator tvrdi kako imaju potencijal postati zlatni standard budućnosti.

Foto: Pavle Vidaković

Na Petit Tastingu posjetitelji će moći kušati neke od najcjenjenijih etiketa na tržištu ali uz izravan kontakt s vinarom gdje će se iz prve ruke moći doznati sve o izloženom vinu kao i o drugim vinima koja vinar proizvodi. Podsjetimo, svaki vinar izlaže samo jedno, po njegovoj ocjeni najbolje vino koje u tom trenutku ima. izlaže samo jedno, svoje najbolje vino. Kao i do sada, Petit će se održati u dva ciklusa, Part I, od 13 do 16 sati i Part II, od 17 do 20 sati, a svaki ciklus čini selekcija 38 vina. U Hotelu Eslanade, i dalje najeminentnijoj destinaciji tog tipa u metropoli, održat će se 25 vinskih radionica u dva vikenda zaredom. Kako smo čuli na tiskovnoj konferenciji koju je vodio vinski stručnjak i organizator Vinart Biza Saša Špiranec, radionice su raspoređene na dva vikenda zaredom.

Foto: Pavle Vidaković

Prvih 12 radionica održat će se u petak i subotu, 20. i 21. veljače, a ostalih 13 radionica 27. i 28. veljače, također petak i subota. Sudionici će se moći upoznati s s raznim sortama, etiketama ali i regijama, tako će ove godine mađarska regija Tokaj biti predstavljena u čak dvije radionice uz predavača, gosta iz Mađarske i vinskog stručnjaka, Dániela Ercseya. U raznovrsnom programu radionica svaki vinski entuzijast zasigurno će pronaći temu za sebe, bilo da želi kušati crna vina Toscane, vina čileanske vinarije Montes, poslušati masterclass o sorti pošip ili sudjelovati u radionici sparivanja vina i sira. I onda dolazi Silent Tasting što je posebno kušanje u potpunoj tišini gdje se posjetitelji mogu potpuno posvetiti vinima, istraživati njegove mirise, okuse i teksture.

Foto: Pavle Vidaković

Tu smo već ugazili u ožujak, jer se Silent Tasting održava 4. i 5. ožujka a donosi selekciju 150 vina iz 4 hrvatske vinske regije te gostujuće regije, Hercegovine. Ove godine Silent se održava čak dva dana, namijenjen je prvenstveno stranim i domaćim novinarima. Zatim, 6. i 7. ožujka slijedi finalni događaj, a to je Vinart Grand Tasting. Vinart Grand Tasting koji će se održati 6. i 7. ožujka uz selekciju 150 vinarija iz Hrvatske i regije te okuplja najveće profesionalce s obje strane stola, pa je tako uz vrhunske izlagače namijenjen prvenstveno vlasnicima/voditeljima ugostiteljskih objekata, sommelierima, F&B managerima te distributerima.