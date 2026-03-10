Spavate s otvorenim vratima od sobe? Stručnjaci otkrivaju zašto to baš i nije najbolja ideja

U mnogim kućanstvima postoje male rasprave koje se stalno ponavljaju – od toga kako postaviti rolu toaletnog papira do pitanja treba li koristiti gornju plahtu. Jedna od češćih dilema je i treba li spavati s otvorenim ili zatvorenim vratima spavaće sobe. Iako neki smatraju da je bolje ostaviti vrata otvorena, stručnjaci uglavnom preporučuju suprotno - spavanje s zatvorenim vratima.

Prema riječima stručnjaka za spavanje Michaela J. Breusa, a kalko piše portal Real Simple, zatvorena vrata mogu imati nekoliko važnih prednosti. Iako otvorena vrata mogu poboljšati ventilaciju i smanjiti razinu ugljikova dioksida u prostoriji, što ponekad može utjecati na kvalitetu sna, ukupne koristi zatvorenih vrata ipak su veće.

Jedan od najvažnijih razloga odnosi se na sigurnost u slučaju požara. Zatvorena vrata mogu usporiti širenje dima i topline te značajno smanjiti rizik za osobe koje se nalaze u prostoriji. Liječnik Rron Bejtullahu ističe da vatrogasne službe često provode kampanju „Close Before You Doze“, kojom građane potiču da prije spavanja zatvore vrata spavaće sobe. Kako objašnjava, vatri je za širenje potreban kisik, a zatvorena vrata ograničavaju njegov dotok i mogu smanjiti temperaturu u prostoriji. Zatvorena vrata također mogu pomoći u smanjenju buke. Na taj način ublažavaju zvukove iz ostatka kuće ili s ulice, poput prometa, kućanskih uređaja ili kretanja kućnih ljubimaca, što može pridonijeti mirnijem i dubljem snu.

Osim praktičnih razloga, stručnjaci ističu i psihološki učinak. Zatvaranje vrata mnogim ljudima daje osjećaj sigurnosti i privatnosti, što može smanjiti razinu stresa i olakšati uspavljivanje. Kada se osoba osjeća sigurnije, organizam se lakše opušta, usporava se rad srca, a san postaje kvalitetniji. Iako otvorena vrata mogu poboljšati cirkulaciju zraka u prostoriji, stručnjaci zaključuju da prednosti zatvorenih vrata – osobito u pogledu sigurnosti i kvalitete sna – u većini slučajeva ipak prevladavaju.