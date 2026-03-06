Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 197
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
STRAH ZBOG RATA

Velika europska banka poslala važno upozorenje: Ovo je najmanja svota gotovine koju morate imati kod kuće

Cijene struje i računa u eurima
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
06.03.2026.
u 19:00

Vlada je već ranije poslala brošuru u svako kućanstvo s uputama kako se pripremiti za krizne situacije, uključujući koliko pitke vode treba imati u zalihama te kako pratiti vijesti u slučaju nestanka električne energije

Svi odrasli građani Švedske trebali bi kod kuće imati gotovinu dovoljnu za tjedan dana osnovnih troškova kako bi mogli kupiti hranu, lijekove i druge potrepštine u slučaju rata ili neke druge krize, poručila je švedska središnja banka Sveriges Riksbank, a prenosi Bloomberg.

Osim oko 1000 švedskih kruna (otprilike 110 dolara) po odrasloj osobi, građanima se preporučuje i da imaju bankovne kartice različitih izdavatelja te da koriste lokalnu internetsku uslugu plaćanja Swish. Riječ je o prvim smjernicama koje je središnja banka izravno uputila građanima o načinima plaćanja u izvanrednim situacijama.

„Građani su važan dio ukupne obrane Švedske i ključni za jačanje nacionalne pripravnosti“, poručili su iz Sveriges Riksbank. „Pristup različitim načinima plaćanja povećava sposobnost javnosti da obavlja transakcije u slučaju privremenih poremećaja, kriza ili, u najgorem slučaju, rata.“

Ove preporuke dio su šireg nastojanja švedskih vlasti da društvo pripreme za moguće posljedice vojnih ili kibernetičkih napada, u kontekstu povećanih sigurnosnih prijetnji iz susjedne Rusija, a u manjoj mjeri i iz Iran. Vlada je već ranije poslala brošuru u svako kućanstvo s uputama kako se pripremiti za krizne situacije, uključujući koliko pitke vode treba imati u zalihama te kako pratiti vijesti u slučaju nestanka električne energije.

Švedski sustav plaćanja smatra se posebno osjetljivim jer je izrazito digitaliziran. Samo otprilike svaka deseta transakcija obavlja se gotovinom. Zbog toga je Sveriges Riksbank pozvao na donošenje novog zakona koji bi zaštitio status gotovine, no takav propis još nije uveden.

Središnja banka također je poručila da bi građanima do 1. srpnja trebalo omogućiti i offline kartično plaćanje za kupnju hrane i lijekova u slučaju poremećaja u sustavu. Slične preporuke već su izdale i središnje banke u Finska i Norveška, dvjema državama koje također graniče s Rusijom, a građanima savjetuju da uvijek imaju određenu količinu gotovine i više bankovnih kartica.
Ključne riječi
banka Švedska Barkod

Komentara 1

Pogledaj Sve
CA
cane69
19:41 06.03.2026.

Zasto neprovjerite informaciju prije nego objavkge ovakav tekst?Nepostoji nikakva preporuka vlade.Rjec je o necemu kao civilna zastita.To se spominjalo jos od invazije Rusije na Ukrainu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bežične slušalice Huawei FreeBuds 5 Pro
ISPROBALI SMO

Huawei FreeBuds Pro 5: Izvrsne slušalice s bogatim zvukom i odličnim poništavanje buke

Nove Huaweijeve flagship bežične slušalice dolaze s vrlo kvalitetnim zvukom, pristojnim trajanjem baterije, a jako se dobro ponašaju u različitim uvjetima i fino blokiraju vanjsku buku, odnosno imaju cijeli niz prilagođavanja željama i potrebama korisnika. Uz kvalitetu izrade, zvuka i cijene s kojom dolaze, odličan su izbor i vrlo željen suputnik i na putovanju i užurbanoj svakodnevici kada često poželimo i malo mira pa čak i u bučnom prostoru...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!