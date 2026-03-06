Velika europska banka poslala važno upozorenje: Ovo je najmanja svota gotovine koju morate imati kod kuće

Svi odrasli građani Švedske trebali bi kod kuće imati gotovinu dovoljnu za tjedan dana osnovnih troškova kako bi mogli kupiti hranu, lijekove i druge potrepštine u slučaju rata ili neke druge krize, poručila je švedska središnja banka Sveriges Riksbank, a prenosi Bloomberg.

Osim oko 1000 švedskih kruna (otprilike 110 dolara) po odrasloj osobi, građanima se preporučuje i da imaju bankovne kartice različitih izdavatelja te da koriste lokalnu internetsku uslugu plaćanja Swish. Riječ je o prvim smjernicama koje je središnja banka izravno uputila građanima o načinima plaćanja u izvanrednim situacijama.

„Građani su važan dio ukupne obrane Švedske i ključni za jačanje nacionalne pripravnosti“, poručili su iz Sveriges Riksbank. „Pristup različitim načinima plaćanja povećava sposobnost javnosti da obavlja transakcije u slučaju privremenih poremećaja, kriza ili, u najgorem slučaju, rata.“

Ove preporuke dio su šireg nastojanja švedskih vlasti da društvo pripreme za moguće posljedice vojnih ili kibernetičkih napada, u kontekstu povećanih sigurnosnih prijetnji iz susjedne Rusija, a u manjoj mjeri i iz Iran. Vlada je već ranije poslala brošuru u svako kućanstvo s uputama kako se pripremiti za krizne situacije, uključujući koliko pitke vode treba imati u zalihama te kako pratiti vijesti u slučaju nestanka električne energije.

Švedski sustav plaćanja smatra se posebno osjetljivim jer je izrazito digitaliziran. Samo otprilike svaka deseta transakcija obavlja se gotovinom. Zbog toga je Sveriges Riksbank pozvao na donošenje novog zakona koji bi zaštitio status gotovine, no takav propis još nije uveden.

Središnja banka također je poručila da bi građanima do 1. srpnja trebalo omogućiti i offline kartično plaćanje za kupnju hrane i lijekova u slučaju poremećaja u sustavu. Slične preporuke već su izdale i središnje banke u Finska i Norveška, dvjema državama koje također graniče s Rusijom, a građanima savjetuju da uvijek imaju određenu količinu gotovine i više bankovnih kartica.