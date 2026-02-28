Zadar Wine Festival format je kakav bi se trebao reproducirati u svakom obalnom gradu

U zadarskom hotelu Hyatt Regency još danas traje Zadar Wine Festival, smotra promenadnog vinskog kušanja koju već nekoliko godina organizira Ivan Štiblik. I prije smo vidjeli kako je ovo primjer profesionalnog organiziranja jednog vinskog okupljanja, s najavnom tiskovnom konferencijom u metropoli, pripadajućom radionicom vina zadarskog kraja, a onda i festivalom. Najprije, ovo izdanje našlo je svoj adekvatan prostor jer ovaj novi zadarski hotel prvi je znamenitog lanca Hyatt u nas.

Foto: Zadar Wine Festival

Smješten je na atraktivnoj lokaciji na obali, a posebno je lijep prizor kada se navečer osvijetli i pogleda ga se s iz daljine. Vezivanje festivala za ovaj svjetski poznat brend očito je velika prednost. Konferencijska sala hotela mjesto je gdje se ovog puta održao Zadar Wine Festival pri kojem se organizator zadržao na filozofiji limitianog broja izlagača, još danas ih u Hyattu izlaže 50, te namjeri da ne postane masovnim festivalom već doista okupljanjem vinskih entuzijasta. Dogodilo se i nešto što Ivan Štiblik možda nije očekivao. Gosti su festivala često stizali odjeveni kao da je riječ o popodnevnom izlasku koji će se nastaviti navečer u nekom od zadarskih restorana ili barem vinskih barova.

Foto: Zadar Wine Festival

Sve je u petak, prvog dana festivala, rezultiralo adekvatnim brojem posjetitelja što znači ne prevelikom gužvom a to je značilo da se u miru moglo kušati vina koja bi vas zanimala i o njima porazgovarati s vinarom. Odabir vinara za festival bez obzira na ograničen broj izlagača ipak daje sliku vinskog tržišta srednje Dalmacije. Susreli smo tamo ozbiljan broj vinara s kontinenta kojima je, jasno, jug i dalje važno tržište a to opet ukazuje da postoji potreba za kontinentalnim, prije svega bijelim vinima na obali. Tako je, barem prema našem dojmu, to bio susret debita i maraštine, pošipa, kao simbola buđenja autohtonih sorti juga Hrvatske s graševinom kao bijelim simbolom kontinenta ali i malvazijom koja je odavno utrla svoj put praktično u svakom kutku Hrvatske.

Foto: Zadar Wine Festival

Tako su vrlo jasne bile ambicije vinara s juga da etabliraju lokalne autohtone sorte s kojima bi u nekom trenutku pokušali i proboj na sjever, kao i kontinentalnih vinara da uzmu još malo kolača pogotovo u sezoni lukrativnog tržišta juga. Ne treba stoga čuditi niti snažna prisutnost udruge Graševina Croatica na festivalu. Zadar Wine Festival i po tome format kakav se može napraviti u bilo kojem gradu od 30 do 70.000 stanovnika kakav je i Zadar, bez prevelikih i suvišnih ambicija oko posjećenosti koja ostaje Zagrebu, Osijeku ili Rijeci, ali s koncentracijom na odabir, tržište, ali i komunikaciju gdje smo stekli dojam kako je festival i jedna vrsta vinarskog team buildinga jer i oni su, kao i gosti, imali vremena razmijeniti međusobna iskustva. Možete slobodno i kraj veljače 2027. rezervirati za Zadar Wine Festival.