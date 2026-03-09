Bliži se kraj besplatnog WhatsAppa? Dio funkcija uskoro će početi naplaćivati, ovo su detalji

Popularne internetske usluge posljednjih godina sve češće prelaze na model pretplate, a čini se da bi tom trendu uskoro mogao pridružiti i WhatsApp. Prema informacijama portala WABetaInfo, a o kojima piše Express, u razvoju je nova verzija aplikacije pod nazivom WhatsApp Plus, koja bi korisnicima mogla ponuditi dodatne funkcije uz mjesečnu pretplatu. Riječ je o nadogradnji popularne aplikacije za dopisivanje u vlasništvu kompanije Meta. Nova verzija navodno bi donijela niz ekskluzivnih opcija koje ne bi bile dostupne u standardnoj, besplatnoj verziji.

Jedna od najuočljivijih promjena odnosi se na funkciju „prikvačenih“ razgovora. Trenutačno korisnici mogu na vrhu popisa zadržati najviše pet chatova, no u verziji Plus taj bi se broj mogao povećati čak na 20. To znači da bi važni razgovori uvijek ostali na vrhu aplikacije, bez obzira na nove poruke koje pristižu.

Osim toga, WhatsApp Plus mogao bi donijeti i veće mogućnosti prilagodbe aplikacije. Spominju se opcije promjene teme, ikone aplikacije i boja sučelja, kao i dodatni paketi naljepnica, nove melodije zvona te proširene reakcije na poruke. Kako navodi WABetaInfo, riječ je o opcijskoj premium pretplati za standardnu verziju aplikacije koja bi korisnicima nudila dodatne značajke u zamjenu za mjesečnu naknadu. Funkcija je zasad u fazi razvoja za uređaje s operativnim sustavima Android i iOS te još nije službeno predstavljena javnosti.

Važno je naglasiti da bi osnovna verzija WhatsAppa i dalje ostala besplatna za korištenje. Pretplata bi bila namijenjena samo onima koji žele dodatne mogućnosti i personalizaciju aplikacije. Iako Meta zasad nije službeno potvrdila planove o uvođenju WhatsApp Plus verzije, informacije iz testnih verzija aplikacije sugeriraju da se projekt aktivno razvija. Više detalja o novoj usluzi očekuje se u nadolazećim mjesecima.