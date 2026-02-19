Isplati se otići do Pivionice i kušati Night Shift

Američkih stotutova bilo je do sada, koliko se sjećamo, ne više od nekoliko. A riječ je o vrlo zanimljivu stilu, nečemu što podsjeća na Night Shift koji je napravila Pivionica. Američki su stoutovi drugačiji od klasičnih, britanskih ponajprije, jer imaju više gorčine, i to dosta, hmeljniji su, ponajprije odišu citrusima i borovinom, dok su britanski klasici sladniji, gotovo bez gorčine, često i s voćnim notama. K tomu, američki stoutovi alkoholom mogu ići sve do granice imperijalaca. Osobito je kod Night Shifta tako, ali nije vidljivo jer je balans kod ovog piva izveden odlično pa se tako visok postotak alkohola doista ne osjeti ni u mirisu ni u okusu. Dapače, pivo je jako pitko, zaista odiše aromama hmeljeva Centennial i Chinook koji su korišteni. Lijepo izgleda u čaši, pjena je podebela i postojana tako da je po svemu to zaista izvrsno tamno pivo. Publike za ovakvo pivo ima iako u nas najviše vole svijetla piva. No, znak da jaka tamna piva imaju prođu jesu upravo brojni imperial stoutovi te njemačka piva poput primjerice Paulaner Salvatora koji, doduše, nije stout, nego je dopplebock. Želimo reći kako svako do tih piva ima svoju čar, privlačnost i osobnost, kod Night Shifta toga je u izobilju i zato ga apsolutno vrijedi probati. U ovom trenutku teško da sličnog piva ima u našim ugostiteljstvima i dućanima.