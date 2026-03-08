Ove predmete nikad ne smijete imati sa sobom u autu: Ako vas policija zaustavi, prijeti vam ozbiljna kazna

Predmeti koje mnogi vozači svakodnevno ostavljaju u automobilu – poput palice, noža ili metalne šipke – u određenim situacijama mogu postati ozbiljan pravni problem. Ono što se čini kao obična sportska oprema ili alat, prema zakonu se može tumačiti kao hladno oružje, a način na koji se takvi predmeti drže u vozilu može dovesti i do novčane kazne-

Naime, kako piše HAK, hrvatski Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana precizno definira što se smatra hladnim oružjem. U tu skupinu spadaju bokseri, bodeži, kame, mačevi, koplja, sablje i bajunete, ali i noževi s oprugom čije sječivo iskače pritiskom na gumb. U kategoriju se ubrajaju i skrivena oružja poput štapova ili kišobrana s oštricama, metalne zvjezdice za bacanje, ali i razne vrste palica te drugi predmeti koji mogu poslužiti za nanošenje ozljeda.

Takvi predmeti klasificirani su kao oružje kategorije D, za koje nije potrebna posebna prijava. Međutim, to ne znači da ih je dopušteno nositi ili držati na bilo koji način. Zakon jasno propisuje da se oružje kategorija B, C i D na javnom mjestu ne smije učiniti vidljivim niti nositi na način koji može uznemiriti građane.

Iako mnogi smatraju da je automobil privatni prostor, situacija se mijenja čim vozilo sudjeluje u prometu. Tada se unutrašnjost automobila pravno smatra dijelom javnog prostora, pa i predmeti u njemu podliježu zakonskim pravilima. Primjerice, ako se na prednjem sjedalu ili ispod njega nalazi bejzbolska palica, a vozač pritom nema nikakav očit razlog poput sportske opreme ili odlaska na trening, takav predmet policija može protumačiti kao hladno oružje namijenjeno napadu.

Za takav prekršaj propisana je novčana kazna od 130 do 660 eura, a predmet se može trajno oduzeti. Da se zakon u praksi doista primjenjuje pokazuje i slučaj iz sudske prakse. Presudom Općinski sud u Slavonskom Brodu, Stalna služba Nova Gradiška, vozač je proglašen krivim jer je tijekom policijske kontrole na izlazu s autoceste u vozilu imao bejzbolsku palicu dugu 71 centimetar. Palica se nalazila uz suvozačko sjedalo i bila je djelomično vidljiva policijskom službeniku koji je obavljao nadzor prometa.

Vozač je u obrani naveo da je palica nova i namijenjena njegovu hobiju te da nije znao kako je zabranjeno držati je u automobilu na javnom mjestu. Također je tvrdio da nije imao namjeru koristiti je za napad. Sud takvo objašnjenje nije prihvatio. U obrazloženju presude navodi se da razne vrste palica spadaju u hladno oružje kategorije D te da njihovo posjedovanje na javnom mjestu predstavlja prekršaj, osobito ako okolnosti ne upućuju na legitimnu svrhu. Osim novčane kazne, sud je izrekao i zaštitnu mjeru oduzimanja palice kako ne bi ponovno bila korištena za počinjenje sličnog prekršaja. Oduzeti predmet predan je nadležnim službama za potrebe edukacije policijskih službenika.

Važno je napomenuti da se u kategoriju D ne ubrajaju samo palice i slični predmeti. U istu skupinu spadaju i raspršivači dopuštenih neškodljivih tvari, uređaji koji pomoću stlačenog zraka ispaljuju plastične ili obojene kuglice (airsoft i paintball oprema), oružje s tetivom sile natega do 450 N, kao i električni paralizatori. Zato stručnjaci upozoravaju vozače da dobro razmisle prije nego što u automobilu ostave predmete koji bi se mogli protumačiti kao sredstva za nanošenje ozljeda. Ono što se čini bezazlenim može, u slučaju policijske kontrole, dovesti do kazne i sudskog postupka.