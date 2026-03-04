Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ŠPAROGE POD NADZOROM

Kilogram prvih divljih šparoga 25 do 50 eura

Šibenik: Slaba ponuda na gradskoj tržnici
Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
1/4
Autor
Jolanda Rak Šajn
04.03.2026.
u 19:33

Za branje na području Hrvatskih šuma beračima treba dozvola. Besplatna je, a smije se ubrati pet stručaka dnevno

U Zadru se vezica od oko 200 grama nađe i za 5 eura, u Zagrebu i za 8 do 10, što znači da kilogram prvih ovogodišnjih divljih šparoga košta između 25 i 50 eura, ovisno o "kumici" i tržnici. – I lani su bile toliko, bolji mac i 18 do 20 eura – tvrdi prodavačica na zagrebačkom Dolcu. – Ove su godine malo i uranile, vlaga i toplo vrijeme ranije su ih potjerali, iznimno su zdrave i ljekovite, a kupaca ne manjka – uvjerava nas.

Hoće li za tjedan-dva pasti cijena, teško je reći. Nije se lako saginjati i zavlačiti u bodljikave grmove u dalmatinskom kamenjaru, gdje je lako sresti i poskoka, kažu prodavači. No bere li se taj korov na području Hrvatskih šuma, beračima treba i dozvola, bez obzira na to skupljaju li ih za osobne ili komercijalne svrhe, inače bi mogli platiti između 193 do 933 eura kazne.

– Za skupljanje šparoga za osobne potrebe potrebna je dozvola podružnice Hrvatskih šuma na čijem se području planira skupljanje – tvrde iz HŠ-a. Dozvole se izdaju bez naknade, a lako ih je pribaviti i putem interneta. Aplikacija je dostupna na službenim mrežnim stranicama www.hrsume.hr.

– Dozvoljeno je skupiti pet stručaka (obuhvat palca i kažiprsta) stabljika biljaka dnevno, a u ovoj godini ishodovano je približno 700 dozvola za skupljanje – odgovaraju. Za komercijalno skupljanje potrebno je sklopiti ugovor s podružnicom kojim se definiraju uvjeti branja te cijena – 2,65 eura/kg – kažu iz HŠ-a.

Ključne riječi
kazne branje Hrvatske šume šparoge

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!