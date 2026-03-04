Kilogram prvih divljih šparoga 25 do 50 eura

U Zadru se vezica od oko 200 grama nađe i za 5 eura, u Zagrebu i za 8 do 10, što znači da kilogram prvih ovogodišnjih divljih šparoga košta između 25 i 50 eura, ovisno o "kumici" i tržnici. – I lani su bile toliko, bolji mac i 18 do 20 eura – tvrdi prodavačica na zagrebačkom Dolcu. – Ove su godine malo i uranile, vlaga i toplo vrijeme ranije su ih potjerali, iznimno su zdrave i ljekovite, a kupaca ne manjka – uvjerava nas.

Hoće li za tjedan-dva pasti cijena, teško je reći. Nije se lako saginjati i zavlačiti u bodljikave grmove u dalmatinskom kamenjaru, gdje je lako sresti i poskoka, kažu prodavači. No bere li se taj korov na području Hrvatskih šuma, beračima treba i dozvola, bez obzira na to skupljaju li ih za osobne ili komercijalne svrhe, inače bi mogli platiti između 193 do 933 eura kazne.

– Za skupljanje šparoga za osobne potrebe potrebna je dozvola podružnice Hrvatskih šuma na čijem se području planira skupljanje – tvrde iz HŠ-a. Dozvole se izdaju bez naknade, a lako ih je pribaviti i putem interneta. Aplikacija je dostupna na službenim mrežnim stranicama www.hrsume.hr.

– Dozvoljeno je skupiti pet stručaka (obuhvat palca i kažiprsta) stabljika biljaka dnevno, a u ovoj godini ishodovano je približno 700 dozvola za skupljanje – odgovaraju. Za komercijalno skupljanje potrebno je sklopiti ugovor s podružnicom kojim se definiraju uvjeti branja te cijena – 2,65 eura/kg – kažu iz HŠ-a.