Na njemačke benzinske postaje stiže novi benzin: Bit će jeftiniji od ostalih, ali postoji jedna caka

Njemačka se priprema za uvođenje novog goriva - E20, benzina koji sadrži 20 posto bioetanola. Očekuje se da bi se postupno mogao pojavljivati na europskim benzinskim postajama već od sljedeće godine, no stručnjaci upozoravaju da nisu svi automobili prilagođeni za njegovu upotrebu, piše HAK Revija.

Novo gorivo sadrži dvostruko više bioetanola od danas uobičajenog E10 i dio je nastojanja da se smanji ovisnost o fosilnim gorivima. Budući da je etanolna komponenta izuzeta od poreza na CO₂, procjenjuje se da bi cijena E20 mogla biti do pet centi po litri niža od E10, što bi ga moglo učiniti privlačnim za vozače.

E20 bi trebao imati i višu oktansku vrijednost – oko 98 umjesto 95 kod E10 – što može pridonijeti otpornijem radu motora. Ipak, postoji i druga strana. Etanol ima manju energetsku gustoću od klasičnog benzina pa stručnjaci procjenjuju da bi potrošnja goriva mogla porasti za oko tri posto.

Važno je i pitanje kompatibilnosti vozila. Automobilska grupacija Volkswagen objavila je da je većina benzinskih modela marki Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT i Cupra proizvedenih od 2016. godine nadalje prilagođena za korištenje E20 goriva. Među kompatibilnim modelima navode se čak i sportski automobili poput Audija RS6 i Audija R8.

Ipak, postoji iznimka. Dvolitreni turbobenzinski motori snage veće od 300 konjskih snaga nisu preporučeni za korištenje E20 goriva. To se, primjerice, odnosi na modele poput Volkswagena Golf R i Golf GTI Edition 50. Kod takvih motora veći udio etanola, u kombinaciji s visokim tlakom i temperaturama, može povećati rizik od korozije aluminijskih dijelova u sustavu goriva te bržeg trošenja crijeva i brtvi.

Proizvođači poput BMW i Mercedes-Benz također navode da je velik dio njihovih benzinskih modela već kompatibilan s gorivima s većim udjelom etanola ili će biti prilagođen u budućnosti. Masovnija dostupnost E20 u Njemačkoj ne očekuje se prije kraja godine, no prvi pilot-projekti već su pokrenuti na pojedinim privatnim benzinskim postajama. Cilj je ispitati kako se novo gorivo ponaša u praksi prije šire primjene na tržištu.