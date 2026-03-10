Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 193
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BUDITE NA OPREZU

Prevare putem poruka i mailova preplavile su Hrvatsku: Ovi detalji otkrivaju da nešto nije kako treba

Pisanje SMS poruka
Davor Visnjic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
10.03.2026.
u 17:00

Stručnjaci ističu da sumnju trebaju pobuditi poruke koje stvaraju osjećaj hitnosti, traže osobne podatke, verifikacijske kodove ili podatke s bankovne kartice

Sve češći pokušaji internetskih prijevara pokazuju koliko je digitalna komunikacija postala plodno tlo za kriminalce. Prevaranti danas koriste sve sofisticiranije metode, a ponekad je dovoljan samo jedan neoprezan klik na poveznicu ili odgovor na poruku da bi netko ostao bez novca ili postao žrtva krađe identiteta. Kada kriminalci dođu do osobnih podataka, mogu ih zloupotrijebiti za sklapanje ugovora, podizanje kredita ili otvaranje računa na tuđe ime, a posljedice se često otkriju tek mjesecima kasnije.

Na jedan od aktualnih pokušaja prijevare nedavno je upozorila Policijska uprava dubrovačko-neretvanska. Kako piše Net.hr, građani su prijavljivali poruke koje stižu putem aplikacija za dopisivanje, a u kojima pošiljatelj – često netko iz imenika – traži hitnu posudbu novca, primjerice uz poruku: „Bok, možeš li mi posuditi 900 eura na par sati?“. Policija upozorava da takve poruke ne treba shvaćati ozbiljno niti na njih odgovarati jer ih prevaranti šalju nakon što preuzmu kontrolu nad tuđim korisničkim računom.

Kriminalci pritom računaju na povjerenje među poznanicima. Kada kompromitiraju nečiji profil, šalju poruke njegovim kontaktima tražeći hitnu financijsku pomoć, dok stvarni vlasnik računa često uopće nema pristup svojoj aplikaciji. Iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) upozoravaju da se prijevare najčešće šire putem aplikacija poput WhatsApp i Viber, ali i putem SMS poruka. Osim toga, česte su i phishing poruke koje stižu e-mailom, a predstavljaju se kao obavijesti banaka, dostavnih službi ili državnih institucija s ciljem krađe osobnih i financijskih podataka.

Stručnjaci ističu da sumnju trebaju pobuditi poruke koje stvaraju osjećaj hitnosti, traže osobne podatke, verifikacijske kodove ili podatke s bankovne kartice. Nerijetko dolaze s neobičnih adresa, sadrže pravopisne pogreške ili poveznice koje vode na sumnjive internetske stranice. Ako netko ipak nasjedne na prijevaru, važno je reagirati što brže. Preporučuje se odmah kontaktirati banku, promijeniti lozinke, uključiti dvofaktorsku autentifikaciju te slučaj prijaviti policiji ili nadležnim institucijama. Brza reakcija često može spriječiti veću financijsku štetu i daljnju zlouporabu osobnih podataka.

Naša pjevačica dobila je dijete s 15 godina mlađim i povukla se sa scene, a evo kako izgleda danas
Ključne riječi
prevare HAKOM poruka Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!