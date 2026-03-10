Prevare putem poruka i mailova preplavile su Hrvatsku: Ovi detalji otkrivaju da nešto nije kako treba

Sve češći pokušaji internetskih prijevara pokazuju koliko je digitalna komunikacija postala plodno tlo za kriminalce. Prevaranti danas koriste sve sofisticiranije metode, a ponekad je dovoljan samo jedan neoprezan klik na poveznicu ili odgovor na poruku da bi netko ostao bez novca ili postao žrtva krađe identiteta. Kada kriminalci dođu do osobnih podataka, mogu ih zloupotrijebiti za sklapanje ugovora, podizanje kredita ili otvaranje računa na tuđe ime, a posljedice se često otkriju tek mjesecima kasnije.

Na jedan od aktualnih pokušaja prijevare nedavno je upozorila Policijska uprava dubrovačko-neretvanska. Kako piše Net.hr, građani su prijavljivali poruke koje stižu putem aplikacija za dopisivanje, a u kojima pošiljatelj – često netko iz imenika – traži hitnu posudbu novca, primjerice uz poruku: „Bok, možeš li mi posuditi 900 eura na par sati?“. Policija upozorava da takve poruke ne treba shvaćati ozbiljno niti na njih odgovarati jer ih prevaranti šalju nakon što preuzmu kontrolu nad tuđim korisničkim računom.

Kriminalci pritom računaju na povjerenje među poznanicima. Kada kompromitiraju nečiji profil, šalju poruke njegovim kontaktima tražeći hitnu financijsku pomoć, dok stvarni vlasnik računa često uopće nema pristup svojoj aplikaciji. Iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) upozoravaju da se prijevare najčešće šire putem aplikacija poput WhatsApp i Viber, ali i putem SMS poruka. Osim toga, česte su i phishing poruke koje stižu e-mailom, a predstavljaju se kao obavijesti banaka, dostavnih službi ili državnih institucija s ciljem krađe osobnih i financijskih podataka.

Stručnjaci ističu da sumnju trebaju pobuditi poruke koje stvaraju osjećaj hitnosti, traže osobne podatke, verifikacijske kodove ili podatke s bankovne kartice. Nerijetko dolaze s neobičnih adresa, sadrže pravopisne pogreške ili poveznice koje vode na sumnjive internetske stranice. Ako netko ipak nasjedne na prijevaru, važno je reagirati što brže. Preporučuje se odmah kontaktirati banku, promijeniti lozinke, uključiti dvofaktorsku autentifikaciju te slučaj prijaviti policiji ili nadležnim institucijama. Brza reakcija često može spriječiti veću financijsku štetu i daljnju zlouporabu osobnih podataka.