Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 90
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
LUKAVE METODE

Na platformi s koje Hrvati često naručuju širi se drska prevara: Zbog jednog krivog koraka možete postati žrtva

Dostava paketa
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
10.03.2026.
u 11:32

Ako primite paket koji niste naručili, iz Amazona savjetuju da najprije provjerite je li riječ o poklonu od poznanika

Sve više korisnika platforme Amazon prijavljuje da im na kućnu adresu stižu paketi koje nikada nisu naručili. Iako na prvi pogled može izgledati kao pogreška u dostavi, stručnjaci upozoravaju da se iza takvih pošiljki često krije internetska prijevara poznata kao „brushing“, piše Fenix.

Riječ je o metodi kojom nepošteni prodavači koriste tuđa imena i adrese za otvaranje lažnih korisničkih profila. Preko njih zatim „kupuju“ vlastite proizvode i šalju jeftinu robu, primjerice maskice za mobitel ili sitne kućanske predmete, na stvarne adrese. Nakon toga sami sebi ostavljaju recenzije s pet zvjezdica koje se prikazuju kao „provjerene kupnje“, čime umjetno podižu rejting proizvoda i poboljšavaju njihovu vidljivost u pretraživanju.

No najveći problem nije sam paket, nego činjenica da su prevaranti došli do vaših osobnih podataka. Takve informacije često potječu iz curenja podataka, hakerskih napada ili ilegalne prodaje na tzv. dark webu. U nekim slučajevima postoji i rizik krađe identiteta ili zlouporabe drugih podataka. Ako primite paket koji niste naručili, iz Amazona savjetuju da najprije provjerite je li riječ o poklonu od poznanika. Ako nije, slučaj treba prijaviti putem službenih stranica za pomoć, dok proizvod nije potrebno vraćati.

Stručnjaci također preporučuju promjenu lozinki za bankovne račune, e-mail, online trgovine i servise za plaćanje te provjeru uređaja antivirusnim programom. Ova prijevara još jednom pokazuje koliko su osobni podaci osjetljivi u digitalnom dobu i koliko je važno reagirati čim se primijeti sumnjiva pošiljka.

Ovo su cijene goriva koje ćete danas plaćati, dio vozača posebno pogođen
Ključne riječi
dostava Amazon Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!