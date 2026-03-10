Na platformi s koje Hrvati često naručuju širi se drska prevara: Zbog jednog krivog koraka možete postati žrtva

Sve više korisnika platforme Amazon prijavljuje da im na kućnu adresu stižu paketi koje nikada nisu naručili. Iako na prvi pogled može izgledati kao pogreška u dostavi, stručnjaci upozoravaju da se iza takvih pošiljki često krije internetska prijevara poznata kao „brushing“, piše Fenix.

Riječ je o metodi kojom nepošteni prodavači koriste tuđa imena i adrese za otvaranje lažnih korisničkih profila. Preko njih zatim „kupuju“ vlastite proizvode i šalju jeftinu robu, primjerice maskice za mobitel ili sitne kućanske predmete, na stvarne adrese. Nakon toga sami sebi ostavljaju recenzije s pet zvjezdica koje se prikazuju kao „provjerene kupnje“, čime umjetno podižu rejting proizvoda i poboljšavaju njihovu vidljivost u pretraživanju.

No najveći problem nije sam paket, nego činjenica da su prevaranti došli do vaših osobnih podataka. Takve informacije često potječu iz curenja podataka, hakerskih napada ili ilegalne prodaje na tzv. dark webu. U nekim slučajevima postoji i rizik krađe identiteta ili zlouporabe drugih podataka. Ako primite paket koji niste naručili, iz Amazona savjetuju da najprije provjerite je li riječ o poklonu od poznanika. Ako nije, slučaj treba prijaviti putem službenih stranica za pomoć, dok proizvod nije potrebno vraćati.

Stručnjaci također preporučuju promjenu lozinki za bankovne račune, e-mail, online trgovine i servise za plaćanje te provjeru uređaja antivirusnim programom. Ova prijevara još jednom pokazuje koliko su osobni podaci osjetljivi u digitalnom dobu i koliko je važno reagirati čim se primijeti sumnjiva pošiljka.