Hrvati bjesne na frizere i zubare: Zašto skrivate cjenike kao zmija noge?

Običan odlazak frizeru, zubaru ili dermatologu za mnoge se u Hrvatskoj pretvara u igru pogađanja. Koliko novca ponijeti? Primaju li kartice? Pitanja su to koja je na popularnoj društvenoj mreži Reddit postavio jedan korisnik, potaknuvši žustru raspravu koja je otkrila duboko nezadovoljstvo građana nedostatkom transparentnosti cijena. "Kako bi trebali znat koliko novaca dignut/ponijet sa sobom??", zapitao se autor, a njegov je "rant" u kratkom roku prikupio stotine reakcija i desetke osobnih priča koje oslikavaju isti problem.

Reakcija zajednice bila je gotovo jednoglasna. Najpopularniji komentar, koji je prikupio više od četiri stotine glasova podrške, sažima stav mnogih: "Neka ovim komentarom znaju da ih zbog toga automatski izbjegavam i odem njihovoj konkurenciji. I siguran sam da nisam jedini u tome". Mnogi su se složili, navodeći da im je nepostojanje cjenika prvi znak da potraže uslugu negdje drugdje. Posebno su odjeknule priče o neugodnim situacijama, poput one jedne korisnice koja je kod frizerke morala ostaviti osobnu iskaznicu kao zalog kako bi otišla do bankomata jer nije imala dovoljno gotovine. "Kad sam htjela platiti, usfalilo mi je novca jer je od zadnjeg šišanja valjda dignula cijene", napisala je, opisujući ponižavajuće iskustvo.

Osim praktičnog problema nošenja točne količine gotovine, mnogi su izrazili i dublji osjećaj nepovjerenja. "Imam osjećaj da mi svaki put mogu reći cijenu koju hoće", požalio se jedan korisnik govoreći o privatnim poliklinikama. Drugi su podijelili iskustva u kojima su cijene varirale ovisno o tome kako procijene klijentovu "platežnu moć", stvarajući dojam da se cijene formiraju od oka, a ne prema unaprijed definiranim pravilima. Takva praksa, slažu se mnogi, stvara osjećaj srama i nesigurnosti te tjera klijente da se prije odabira usluge osjećaju kao da ulaze u cjenkanje na tržnici, a ne u profesionalnu ordinaciju ili salon.

Iako se mnogi građani osjećaju bespomoćno, važno je istaknuti da zakonska regulativa postoji. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, svaki pružatelj usluga dužan je na jasan i vidljiv način istaknuti cjenik unutar svojih poslovnih prostorija. Inspekcije redovito provode nadzore, a kazne za nepoštivanje nisu zanemarive. Međutim, ono što zakon ne propisuje jest obveza objave cjenika na internetu, na web stranicama ili društvenim mrežama. Upravo ta "siva zona" stvara najveći jaz između očekivanja modernih potrošača i prakse mnogih poduzetnika.

Država kroz projekt "Fiskalizacija 2.0" pojačava nadzor nad gotovinskim poslovanjem i sivom ekonomijom. Istovremeno, nakon što je velikim trgovačkim lancima nametnuta obveza digitalne objave cijena, javnost je postala osjetljivija na transparentnost. Potrošači se s pravom pitaju: ako u svakom trenutku mogu provjeriti cijenu mlijeka u tri različite trgovine, zašto ne mogu saznati koliko košta obično muško šišanje ili plombiranje zuba?

Ipak, priča ima i drugu stranu. U raspravi su se javili i oni koji su pokušali objasniti zašto je ponekad teško definirati fiksni cjenik. Jedan korisnik, čiji roditelji vode stomatološku ordinaciju, objasnio je da je svaki pristup pacijentu individualan. "Problem je recimo kad piše cijena za jednu ljuskicu pa netko misli da je to cijena za cijelu čeljust", naveo je, dodajući kako pacijenti često imaju nerealna očekivanja i ne razumiju da se konačna cijena može formirati tek nakon pregleda i utvrđivanja stvarnog stanja.

Unatoč ovim argumentima, čini se da je strpljenje potrošača na izmaku. Rasprava na Redditu jasno pokazuje da transparentnost više nije samo poželjna, već je postala ključan faktor u odabiru usluge. Dok se neki poduzetnici i dalje drže starih navika, riskiraju gubitak klijenata koji će bez razmišljanja otići onima koji svoje cijene jasno i glasno objave, gradeći tako odnos temeljen na povjerenju, a ne na pogađanju.