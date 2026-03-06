Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 103
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POTROŠAČI NA NOGAMA

Hrvati bjesne na frizere i zubare: Zašto skrivate cjenike kao zmija noge?

Zagreb: Frizerski salon Toni
Josip Regovic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
06.03.2026.
u 11:46

Jedna objava na Redditu pokrenula je lavinu komentara o raširenoj praksi uslužnih djelatnosti da ne objavljuju svoje cjenike. Dok se neki osjećaju osramoćeno jer ne znaju koliko gotovine ponijeti, drugi takve poduzetnike jednostavno zaobilaze u širokom luku

Običan odlazak frizeru, zubaru ili dermatologu za mnoge se u Hrvatskoj pretvara u igru pogađanja. Koliko novca ponijeti? Primaju li kartice? Pitanja su to koja je na popularnoj društvenoj mreži Reddit postavio jedan korisnik, potaknuvši žustru raspravu koja je otkrila duboko nezadovoljstvo građana nedostatkom transparentnosti cijena. "Kako bi trebali znat koliko novaca dignut/ponijet sa sobom??", zapitao se autor, a njegov je "rant" u kratkom roku prikupio stotine reakcija i desetke osobnih priča koje oslikavaju isti problem.

Reakcija zajednice bila je gotovo jednoglasna. Najpopularniji komentar, koji je prikupio više od četiri stotine glasova podrške, sažima stav mnogih: "Neka ovim komentarom znaju da ih zbog toga automatski izbjegavam i odem njihovoj konkurenciji. I siguran sam da nisam jedini u tome". Mnogi su se složili, navodeći da im je nepostojanje cjenika prvi znak da potraže uslugu negdje drugdje. Posebno su odjeknule priče o neugodnim situacijama, poput one jedne korisnice koja je kod frizerke morala ostaviti osobnu iskaznicu kao zalog kako bi otišla do bankomata jer nije imala dovoljno gotovine. "Kad sam htjela platiti, usfalilo mi je novca jer je od zadnjeg šišanja valjda dignula cijene", napisala je, opisujući ponižavajuće iskustvo.

Zašto nitko ne objavljuje cjenike?
by u/Spiritual-Proof8341 in askcroatia

Osim praktičnog problema nošenja točne količine gotovine, mnogi su izrazili i dublji osjećaj nepovjerenja. "Imam osjećaj da mi svaki put mogu reći cijenu koju hoće", požalio se jedan korisnik govoreći o privatnim poliklinikama. Drugi su podijelili iskustva u kojima su cijene varirale ovisno o tome kako procijene klijentovu "platežnu moć", stvarajući dojam da se cijene formiraju od oka, a ne prema unaprijed definiranim pravilima. Takva praksa, slažu se mnogi, stvara osjećaj srama i nesigurnosti te tjera klijente da se prije odabira usluge osjećaju kao da ulaze u cjenkanje na tržnici, a ne u profesionalnu ordinaciju ili salon.

Iako se mnogi građani osjećaju bespomoćno, važno je istaknuti da zakonska regulativa postoji. Prema Zakonu o zaštiti potrošača, svaki pružatelj usluga dužan je na jasan i vidljiv način istaknuti cjenik unutar svojih poslovnih prostorija. Inspekcije redovito provode nadzore, a kazne za nepoštivanje nisu zanemarive. Međutim, ono što zakon ne propisuje jest obveza objave cjenika na internetu, na web stranicama ili društvenim mrežama. Upravo ta "siva zona" stvara najveći jaz između očekivanja modernih potrošača i prakse mnogih poduzetnika.

Država kroz projekt "Fiskalizacija 2.0" pojačava nadzor nad gotovinskim poslovanjem i sivom ekonomijom. Istovremeno, nakon što je velikim trgovačkim lancima nametnuta obveza digitalne objave cijena, javnost je postala osjetljivija na transparentnost. Potrošači se s pravom pitaju: ako u svakom trenutku mogu provjeriti cijenu mlijeka u tri različite trgovine, zašto ne mogu saznati koliko košta obično muško šišanje ili plombiranje zuba?

Ipak, priča ima i drugu stranu. U raspravi su se javili i oni koji su pokušali objasniti zašto je ponekad teško definirati fiksni cjenik. Jedan korisnik, čiji roditelji vode stomatološku ordinaciju, objasnio je da je svaki pristup pacijentu individualan. "Problem je recimo kad piše cijena za jednu ljuskicu pa netko misli da je to cijena za cijelu čeljust", naveo je, dodajući kako pacijenti često imaju nerealna očekivanja i ne razumiju da se konačna cijena može formirati tek nakon pregleda i utvrđivanja stvarnog stanja.

Unatoč ovim argumentima, čini se da je strpljenje potrošača na izmaku. Rasprava na Redditu jasno pokazuje da transparentnost više nije samo poželjna, već je postala ključan faktor u odabiru usluge. Dok se neki poduzetnici i dalje drže starih navika, riskiraju gubitak klijenata koji će bez razmišljanja otići onima koji svoje cijene jasno i glasno objave, gradeći tako odnos temeljen na povjerenju, a ne na pogađanju.
Ključne riječi
Zakon o zaštiti potrošača stomatolog frizer Barkod

Komentara 1

Pogledaj Sve
AS
Asdg
12:03 06.03.2026.

Zašto ne izdaju račune zato što se boje da ne pređu prag

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bežične slušalice Huawei FreeBuds 5 Pro
ISPROBALI SMO

Huawei FreeBuds Pro 5: Izvrsne slušalice s bogatim zvukom i odličnim poništavanje buke

Nove Huaweijeve flagship bežične slušalice dolaze s vrlo kvalitetnim zvukom, pristojnim trajanjem baterije, a jako se dobro ponašaju u različitim uvjetima i fino blokiraju vanjsku buku, odnosno imaju cijeli niz prilagođavanja željama i potrebama korisnika. Uz kvalitetu izrade, zvuka i cijene s kojom dolaze, odličan su izbor i vrlo željen suputnik i na putovanju i užurbanoj svakodnevici kada često poželimo i malo mira pa čak i u bučnom prostoru...

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!