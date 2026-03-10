Sve je počelo bezazlenim pitanjem. Korisnik Reddita na popularnom kanalu /r/askcroatia, pod imenom "Beautiful_Employ_992", upitao je ChatGPT za recept za varivo s piletinom i savjet koliko dugo može stajati u hladnjaku. Dobio je detaljan odgovor, no na kraju ga je dočekalo iznenađenje. AI mu je ponudio "jedan trik koji kuhari koriste da varivo traje dan duže", a nakon što je pristao, ponudio mu je "jednu stvar koju mnogi ne znaju, a varivo ispadne puno finije". Korisnik je ovu taktiku odmah usporedio s naslovima na tabloidnim portalima koji vas tjeraju na klikanje, opisavši je opasnom i manipulativnom.

Njegova objava brzo je postala viralna i prikupila stotine glasova i komentara, otkrivši da nije jedini koji je primijetio promjenu. Mnogi su se složili da je ChatGPT počeo koristiti "klikbejt" mamce kako bi produžio razgovor. "Jesam... navlači na nevezano", sažeo je jedan korisnik. Drugi su istaknuli da ovo ponašanje nije jedini problem. Najviše glasova dobio je komentar koji tvrdi: "Primijetio sam da iznosi puno laži", što je pokrenulo raspravu o opadanju kvalitete i pouzdanosti. Jedan korisnik je kao primjer naveo kako mu je AI prvo izračunao da u kavez stane 40-50 nogometnih lopti, da bi nakon prigovora priznao da je točniji broj oko 24.

Ono što su hrvatski korisnici primijetili nije greška, već namjerna značajka nedavne nadogradnje. Početkom ožujka, OpenAI je izbacio novu verziju modela, GPT-5.3 "Instant", čiji je cilj bio učiniti razgovore "prirodnijima". Međutim, ta je nadogradnja uvela i novu mehaniku nazvanu "Chatbait", gdje AI namjerno završava odgovore mamcima kako bi korisnike zadržao u razgovoru. Ova promjena poklapa se s pokretanjem pilot projekta za oglašavanje na platformi, što je mnoge navelo na zaključak da je cilj povećati trajanje sesija i angažman kako bi platforma bila privlačnija oglašivačima.

OpenAI je nedavno ažurirao i svoju politiku privatnosti, potvrdivši da će se "signali angažmana", poput odgovaranja na ova teaser pitanja, koristiti za personalizaciju oglasa koje vide besplatni korisnici. Čini se da se fokus tvrtke pomaknuo s pukog pružanja točnog odgovora na zadržavanje korisnika na platformi što je duže moguće, slično načinu na koji funkcioniraju algoritmi društvenih mreža.

Osim iritantnih mamaca, zajednica se masovno žali i na opći pad kvalitete odgovora. Komentari poput "moj kao da je imao moždani udar" ili "postaje sve gluplji" postali su uobičajeni. Neki su se čak požalili da im je ChatGPT počeo odgovarati na ćirilici, iako su tražili odgovore na hrvatskoj latinici. Zbog ovih problema, sve više korisnika spominje prelazak na konkurentske alate kao što su Claude i Gemini, koji se reklamiraju kao "čišća" i "direktnija" alternativa.

Srećom, zajednica je pronašla i rješenje za "klikbejt" problem. Iako ne postoji jednostavan gumb za isključivanje ove opcije, korisnici su otkrili da se ponašanje može zaustaviti korištenjem "prilagođenih uputa" (Custom Instructions). Dovoljno je unijeti naredbu poput: "Nikada ne koristi teaser pitanja ili mamce u stilu klikbejta na kraju svojih odgovora", nakon čega se AI vraća profesionalnijem tonu. Dok jedni pokušavaju "trenirati" svoj model, drugi su jednostavno odustali, zaključivši da je nekoć koristan alat postao žrtva vlastitog komercijalnog uspjeha.