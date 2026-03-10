Ova se namirnica često kvari, a da ni ne primijetite: 'Čuvate ju na krivom mjestu i tako joj skraćuje rok trajanja'

Maslinovo ulje jedan je od najčešće korištenih sastojaka u kuhinji, no stručnjaci upozoravaju da ga mnogi ljudi pogrešno skladište. Nepravilno čuvanje može ubrzati kvarenje i značajno utjecati na okus, jer su toplina, svjetlost i zrak glavni neprijatelji ovog vrijednog ulja. Kako prenosi Express, prema riječima proizvođačice maslinovog ulja Mary Mori iz kalifornijske tvrtke California Olive Ranch, način na koji se maslinovo ulje čuva ključan je za očuvanje njegove kvalitete. „Za razliku od vina, maslinovo ulje s vremenom ne postaje bolje“, ističe Mori.

Iako mnogi bocu ulja drže pokraj štednjaka zbog praktičnosti, to je jedno od najgorih mjesta za dugoročno skladištenje. Visoka temperatura može ubrzati oksidaciju, proces koji pogoršava okus i skraćuje rok trajanja ulja. Maslinovo ulje u pravilu može trajati između 18 i 24 mjeseca, no nakon otvaranja njegova se aroma postupno smanjuje. Stručnjaci zato savjetuju da se otvorena boca potroši u roku od jednog do dva mjeseca. Također je važno bocu uvijek dobro zatvoriti, jer kontakt sa zrakom dodatno ubrzava kvarenje.

Iako su praktični za korištenje, dodatni nastavci za točenje često se ne preporučuju jer omogućuju ulazak zraka u bocu. Time se ubrzava oksidacija i ulje može brže izgubiti kvalitetu. Maslinovo ulje najbolje je čuvati na umjerenoj temperaturi, daleko od izvora topline i izravne sunčeve svjetlosti. Svjetlost, slično kao i toplina, smanjuje količinu antioksidansa u ulju, što može negativno utjecati na okus i dovesti do užeglosti.

Iako se nekima čini logičnim čuvati ulje u hladnjaku kako bi dulje trajalo, stručnjaci to ne preporučuju. Niske temperature mogu uzrokovati stvaranje kristala i promijeniti teksturu ulja. Kada se ulje ponovno zagrije na sobnu temperaturu, dio okusa može ostati u talogu na dnu boce, što također može ubrzati njegovo kvarenje. Najbolji način čuvanja maslinovog ulja stoga je u dobro zatvorenoj boci, na tamnom i hladnijem mjestu u kuhinji, dalje od štednjaka i izravnog svjetla. Tako će zadržati svoju aromu i kvalitetu što je dulje moguće.