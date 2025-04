Strpljenje se isplati: Bolje će proći vozači koji će s kupnjom rabljenog auta pričekati ljeto

Tržište rabljenih automobila je sezonsko, što znači da čekanje pravog trenutka može dovesti ne samo do većeg izbora vozila, već i do nižih cijena. Ovaj trend je posebno izražen ljeti i zimi, kada broj zainteresiranih kupaca automobila značajno opada, upozoravaju iz carVerticala. Istraživanje koje je provela ova tvrtka za automobilske podatke pokazalo je da aktivnost kupaca na tržištu rabljenih automobila varira tijekom godine. Najmanji broj provjera automobila na platformi carVertical zabilježeno je u lipnju, što je činilo 7,6% svih izvješća o povijesti automobila koje su korisnici tvrtke preuzeli tijekom godine. U stopu ga slijedi prosinac sa 7,8%, a zatim svibanj s udjelom od 8%. „Smanjena aktivnost kupaca u svibnju i lipnju može se pripisati sezonskim kretanjima na automobilskom tržištu. Nakon zime, interes za kupnju automobila obično raste jer kupci žele zamijeniti svoja vozila. Međutim, kako se bliži ljeto, aktivnost se ponovno smanjuje. Mnogi ljudi daju prednost putovanjima i aktivnostima na otvorenom, a ne kupnji automobila", objašnjava Matas Buzelis, stručnjak za automobilsko tržište u tvrtki carVertical.

Nadalje, tijekom ljetne sezone mnogi prodavači nude popuste na starije modele automobila kako bi napravili mjesta za nove zalihe. To stvara idealnu priliku za kupce da zamijene svoja vozila jer mogu kupiti noviji automobil po boljoj cijeni. Najpopularniji mjeseci za kupnju automobila su listopad (9,3% svih carVertical provjera vozila), studeni (8,8%) i rujan (8,7%). Mnogi kupci žure kupiti automobil prije nego što stigne zima, što jesen čini izuzetno aktivnim razdobljem na tržištu rabljenih automobila. No, povećana potražnja u ovom razdoblju dovodi i do viših cijena, te kupci trebaju biti spremni potrošiti više ako rabljeni automobil kupuju tijekom jeseni. Kraj godine povoljno je vrijeme za promjenu automobila. Kako bi ispunili svoje prodajne ciljeve i riješili se starih modela prije Nove godine, zastupništva često nude popuste ili dodatne poticaje.

„Mnogi nisu skloni kupnji automobila neposredno prije praznika. Budući da je u tom razdoblju potrebno više vremena za prodaju vozila, kupci mogu imati bolju pregovaračku poziciju i mogu osigurati bolju cijenu automobila“, objašnjava Buzelis. Za tvrtke, kraj financijske godine često signalizira da je vrijeme za obnovu voznog parka, te je tada na tržištu veći broj korporativnih vozila. Po završetku zime tržište postaje aktivnije, a vozači kreću u potragu za novim vozilima. Kako prodavači primjećuju porast interesa kupaca, sve su manje spremni pregovarati o cijeni. Iako su zimski i ljetni mjeseci dobra prilika za pronalazak automobila po atraktivnoj cijeni, stručnjaci savjetuju da ne žurite s kupnjom. „Kupnja rabljenog automobila uvijek nosi određene rizike, stoga je važno ostati racionalan, istražiti povijest automobila, obaviti temeljitu probnu vožnju i provjeriti automobil u ovlaštenom servisu prije nego što donesete odluku“, savjetuje Buzelis.