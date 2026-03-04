Zvjezdane staze u hormuškoj crvotočini: Tko je tko, od Trumpa do Milanovića

Kriza u Zaljevu i zatvaranje Hormuza star-trekerima zvuče kao da prepisani iz Deep Space 9 — samo što su umjesto zvjezdanih krstarica na bojištu tankeri, nosači aviona i burze nafte. Ako je Hormuz usko grlo globalne trgovine, onda je on naša zemaljska verzija bajoranske crvotočine — strateški prolaz kroz koji ne teče samo promet, nego i moć. Svemirska postaja kruži oko stabilne crvotočine — jedinog prolaza u Gama kvadrant. Tko drži crvotočinu, drži ključeve galaksije. Tko drži hormušku crvotočinu, drži ventil svjetske ekonomije. Geopolitika protočnosti: kad se promet začepi, nastaje galaktički — odnosno globalni — zapletaj crijeva.