Ivan Hrstić
Autor
Ivan Hrstić

Zvjezdane staze u hormuškoj crvotočini: Tko je tko, od Trumpa do Milanovića

04.03.2026. u 18:30

Trump dobro zna da njegova publika ne želi istinu — ona je previše komplicirana. Uvijek je uvjerljivija laž koja stane u jedan internetski mem.

Kriza u Zaljevu i zatvaranje Hormuza star-trekerima zvuče kao da prepisani iz Deep Space 9 — samo što su umjesto zvjezdanih krstarica na bojištu tankeri, nosači aviona i burze nafte. Ako je Hormuz usko grlo globalne trgovine, onda je on naša zemaljska verzija bajoranske crvotočine — strateški prolaz kroz koji ne teče samo promet, nego i moć. Svemirska postaja kruži oko stabilne crvotočine — jedinog prolaza u Gama kvadrant. Tko drži crvotočinu, drži ključeve galaksije. Tko drži hormušku crvotočinu, drži ventil svjetske ekonomije. Geopolitika protočnosti: kad se promet začepi, nastaje galaktički — odnosno globalni — zapletaj crijeva.

Zoran Milanović Izrael napad na Iran SAD Donald Trump

Avatar Knez Drpimir
Knez Drpimir
19:02 04.03.2026.

Moram priznati da K-Plus Ivkosic puno bolje zbori o vanjskoj politici nego unutarnjoj. Cak i poznavanje Star Treka je pozitivno (Star Wars je nebitan).

Avatar quattro formaggi
quattro formaggi
19:00 04.03.2026.

Ferengi drže Hormuški tjesnac. Borg se zabavlja

