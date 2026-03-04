Naši Portali
VLADIMIR IVKOVIĆ

Svemirski program dostupan je oligarhiji, suprapolitičkoj kasti koja ima veće resurse od većine država

Autor
Valentina Wiesner
04.03.2026.
u 19:38

Glavni istraživač i voditelj studije unutar NASA-ina najvećeg biomedicinskog projekta u povijesti CIPHER

'Zagrebački vatrogasac istrčao Bostonski maraton' prvi je tekst u Večernjem listu, iz 2015., u kojem se spominje dr. Vladimir Ivković, tada postdoktorand Harvarda, s diplomom psihologije bečkog Sveučilišta Webster, magisterijem biologije Sveučilišta u Zagrebu, svemirskih znanosti Međunarodnog svemirskog sveučilišta u Strasbourgu i doktoratom neuroznanosti Sveučilišta Houston. Danas je glavni istraživač i voditelj studije unutar NASA-ina najvećeg biomedicinskog projekta u povijesti CIPHER i ravnatelj laboratorija za neuroimaging i integrativnu fiziologiju na Odjelu za psihijatriju Opće bolnice Massachusetts pri Medicinskom fakultetu Harvard. Privilegij prijateljice obitelji iskoristila sam da ga “privedem” na intervju, prvi u nizu. Jer ovog čovjeka vrijedi poslušati. Ponovit ćemo.

Vladimir Ivković

