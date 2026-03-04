UŽIVO Rijeka i Hajduk bore se za polufinale Kupa, stigli su sastavi momčadi

Rijeka: Zlomislić - Majstorović, Radeljić, Devetak - Oreč, Dantas, Barco, Lasickas - Gojak, Fruk - Adu-Adjei
Hajduk: Silić - Hodak, Skelin, Raci, Melnjak - Guillamon, Pajaziti - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego
Rijeka brani naslov budući da je prošle sezone osvojila dvostruku krunu. Hajduku je ovo jedna od najvažnijih utakmica sezone jer bi ispadanje bio veliki udarac za Splićane. U prvenstvu za Dinamom zaostaju velikih sedam bodova, a u nedjelju ih na Poljudu čeka najveći derbi.
Ovo je susret četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa. Utakmica se igra od 20 sati na Rujevici. Podsjećamo da se igra samo jedan susret tako da ćemo večeras znati tko se plasirao u polufinale.
Dobar dan i dobro došli na novo druženje s hrvatskim nogometom. Pred nama je dvoboj Rijeke i Hajduka.
