RUJEVICA OD 20 SATI

UŽIVO Rijeka i Hajduk bore se za polufinale Kupa, stigli su sastavi momčadi

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL
04.03.2026. u 18:35
Rijeka i Hajduk sastaju se na Rujevici od 20 sati u utakmici četvrfinala Hrvatskog nogometnog kupa. Tekstualni prijenos pratite na portalu Večernjeg lista.
-
Četvrtfinale Kupa, 20:00, Rujevica, Rijeka
SASTAVI

Rijeka: Zlomislić - Majstorović, Radeljić, Devetak - Oreč, Dantas, Barco, Lasickas - Gojak, Fruk - Adu-Adjei

Hajduk: Silić - Hodak, Skelin, Raci, Melnjak - Guillamon, Pajaziti - Brajković, Pukštas, Rebić - Šego

Rijeka brani naslov budući da je prošle sezone osvojila dvostruku krunu. Hajduku je ovo jedna od najvažnijih utakmica sezone jer bi ispadanje bio veliki udarac za Splićane. U prvenstvu za Dinamom zaostaju velikih sedam bodova, a u nedjelju ih na Poljudu čeka najveći derbi.

Ovo je susret četvrtfinala Hrvatskog nogometnog kupa. Utakmica se igra od 20 sati na Rujevici. Podsjećamo da se igra samo jedan susret tako da ćemo večeras znati tko se plasirao u polufinale.

POČINJEMO

Dobar dan i dobro došli na novo druženje s hrvatskim nogometom. Pred nama je dvoboj Rijeke i Hajduka.

